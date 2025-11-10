Έγκλημα στη Βοιωτία: Το θύμα εκτελέστηκε δεμένο πισθάγκωνα πριν το κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο

Νέα στοιχεία που οδηγούν σε προμελετημένο έγκλημα έρχονται στην επιφάνεια μετά την ιατροδικαστική εξέταση, σε ό,τι απέμεινε από το άτυχο θύμα που βρέθηκε καμένο σε ερημική ορεινή περιοχή ανάμεσα σε Σκούρτα και Κλειδί Βοιωτίας το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, που επικαλείται το lamiareport.gr, το θύμα προτού δεθεί και καεί μέσα στο αυτοκίνητο που είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής, είχε πυροβοληθεί τουλάχιστον μια φορά. Παράλληλα, κατέστη δυνατό να ληφθεί dna και θα μπορέσει να συγκριθεί με γενετικό υλικό από συγγενείς -αρχικά- αγνοουμένων που έχουν δηλωθεί.

Δύσβατο σημείο

Ο θάνατος του ατόμου σε απομονωμένη περιοχή στα Σκούρτα Βοιωτίας ήταν μαρτυρικός. Οι δράστες σχεδίασαν με κάθε λεπτομέρεια το έγκλημα και ήθελαν να μείνει κρυφό για πολλές ημέρες.

«Είναι ένα δύσβατο μέρος. Ένα δρομάκι στο οποίο κυκλοφορούν μόνο με τρακτέρ. Δεν το γνωρίζει κανένας. Για να πας πρέπει να ξέρεις. Πολύ περίεργο», λένε κάτοικοι της περιοχής.

Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών αξιολογούν την υπόθεση ως ιδιαίτερα σοβαρή. Οι δολοφόνοι δεν άφησαν τίποτα πίσω τους. Χρησιμοποίησαν ένα κλεμμένο αυτοκίνητο στο οποίο «κούμπωσαν» πλαστές πινακίδες που αντιστοιχούν σε πανομοιότυπο όχημα.

«Ήταν καμένο, μόνο λαμαρίνες. Αν είναι κάποιος ντόπιος και ξέρει τα μονοπάτια θα το βρει, αλλά σίγουρα θα το έχει ψάξεις», λένε οι κάτοικοι.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Ποιοι και γιατί ήθελαν να σβήσουν από τον χάρτη τον άγνωστο άνδρα; Δεν τα βρήκαν σε κάποια παράνομη συναλλαγή για ναρκωτικά ή μήπως το θύμα βρέθηκε τη λάθος στιγμή σε λάθος σημείο και το πλήρωσε με τη ζωή του;

«Αναζητούν στοιχεία οι αστυνομικοί για να ταυτοποιήσουν τη σορό», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου.

Στο μικροσκόπιο του Ανθρωποκτονιών μπήκε η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός οικοδόμου πριν από τέσσερις ημέρες.

Ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής που δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, ζει στην Εύβοια και την ημέρα της εξαφάνισης θα πήγαινε στα Βίλια. Το αυτοκίνητο του οικοδόμου βρέθηκε εγκαταλελειμμένο και εξετάζεται.

Η εξέταση DNA θα δώσει την απάντηση της ταυτότητας του δολοφονημένου άνδρα. Το επόμενο βήμα των αστυνομικών είναι να δουν ποιος είχε κίνητρο να τον σκοτώσει.