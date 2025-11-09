Σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία – Αναφορές για τραυματίες

Σύμφωνα με την αστυνομία στη Σλοβακία, δύο τρένα συγκρούστηκαν στη γραμμή που ενώνει την πρωτεύουσα Μπρατισλάβα με το Πέζινοκ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα τρένα συγκρούστηκαν στις 7.31 κοντά στον σιδηροσοδρομικό σταθμό. Στην περιοχή σπεύδουν δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Επίσης, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Μπρατισλάβα τέθηκε σε ετοιμότητα για να παραλάβει τραυματίες.

Τα σλοβακικά ΜΜΕ αναφέρουν, επικαλούμενα την Εταιρεία Σιδηροδρόμων της Σλοβακίας (ZSSK) και την αστυνομία, ότι το ένα τρένο κινούνταν από το Κόσιτσε προς την Μπρατισλάβα και το δεύτερο από την Μπρατισλάβα προς τη Νίτρα.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες εξαιτίας της σύγκρουσης των τρένων. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, υπάρχουν άνθρωποι με κατάγματα και τραύματα στο κεφάλι.

«Δεκάδες επαγγελματίες και εθελοντές πυροσβέστες ανταποκρίνονται στο σημείο, μαζί με άλλες μονάδες διάσωσης», ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θα παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες όταν το επιτρέψει η κατάσταση», ανακοίνωσε και η αστυνομία της Μπρατισλάβα.

Το υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι λεωφορεία πηγαίνουν στο σημείο για να απομακρύνουν τους επιβάτες των τρένων. Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, συγκάλεσε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο το πρωί της Δευτέρας.

Στο σημείο του ατυχήματος, οι υπηρεσίες διάσωσης έχουν δημιουργήσει μια πρόχειρη εγκατάσταση, όπου συγκεντρώθηκαν οι επιβάτες των τρένων. Για λόγους ασφαλείας έχει αποκλειστεί η περιοχή και ανεστάλησαν τα δρομολόγια των τρένων, τα οποία θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία.

Δεύτερο ατύχημα σε λίγες ημέρες

Η γραμμή μεταξύ Μπρατισλάβα και Πέζινοκ είναι από τις γραμμές με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στη Σλοβακία. Τη χρησιμοποιούν τόσο περιφερειακά επιβατικά τρένα όσο και συρμοί μεγάλων αποστάσεων που συνδέουν τη δυτική Σλοβακία με τη γειτονική Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία. Οποιαδήποτε διακοπή σε αυτή τη διαδρομή επηρεάζει αμέσως το εθνικό δίκτυο, εγκλωβίζοντας τους επιβάτες και σταματώντας τις εμπορευματικές μεταφορές που εξαρτώνται από τον διάδρομο για διασυνοριακές μεταφορές.

Η σύγκρουση έρχεται αμέσως μετά από ένα άλλο μεγάλο σιδηροδρομικό ατύχημα στις 13 Οκτωβρίου στην ανατολική Σλοβακία, κοντά στο Γιαμπλόνοβ ναντ Τούρνοου. Σε αυτό το ατύχημα ενεπλάκησαν δύο τρένα που μετέφεραν περίπου 80 επιβάτες, τουλάχιστον 20 εκ των οποίων τραυματίστηκαν – δύο σοβαρά.

Σε αυτό το περιστατικό, μια ατμομηχανή και ένα βαγόνι εκτροχιάστηκαν μετά τη σύγκρουση των τρένων σε ένα τμήμα όπου δύο γραμμές συγχωνεύτηκαν σε μία μόνο γραμμή. Οι ερευνητές σε αυτήν την υπόθεση εξακολουθούν να προσπαθούν να προσδιορίσουν εάν η αιτία ήταν ανθρώπινο λάθος ή συστημική βλάβη.