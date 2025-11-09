newspaper
09.11.2025 | 21:43
Σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία
09.11.2025 | 18:19
Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο
09.11.2025 | 18:42
Συντριβή ελικοπτέρου στη Ρωσία (βίντεο)
Σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία – Αναφορές για τραυματίες
Κόσμος 09 Νοεμβρίου 2025 | 21:43

Σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία – Αναφορές για τραυματίες

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο τρένα συγκρούστηκαν στη γραμμή που ενώνει την Μπρατισλάβα με το Πέζινοκ. Οι τραυματίες είναι αρκετοί, σύμφωνα με τη εταιρεία των σλοβακικών σιδηροδρόμων.

Σύμφωνα με την αστυνομία στη Σλοβακία, δύο τρένα συγκρούστηκαν στη γραμμή που ενώνει την πρωτεύουσα Μπρατισλάβα με το Πέζινοκ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα τρένα συγκρούστηκαν στις 7.31 κοντά στον σιδηροσοδρομικό σταθμό. Στην περιοχή σπεύδουν δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Επίσης, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Μπρατισλάβα τέθηκε σε ετοιμότητα για να παραλάβει τραυματίες.

Τα σλοβακικά ΜΜΕ αναφέρουν, επικαλούμενα την Εταιρεία Σιδηροδρόμων της Σλοβακίας (ZSSK) και την αστυνομία, ότι το ένα τρένο κινούνταν από το Κόσιτσε προς την Μπρατισλάβα και το δεύτερο από την Μπρατισλάβα προς τη Νίτρα.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες εξαιτίας της σύγκρουσης των τρένων. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, υπάρχουν άνθρωποι με κατάγματα και τραύματα στο κεφάλι.

«Δεκάδες επαγγελματίες και εθελοντές πυροσβέστες ανταποκρίνονται στο σημείο, μαζί με άλλες μονάδες διάσωσης», ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θα παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες όταν το επιτρέψει η κατάσταση», ανακοίνωσε και η αστυνομία της Μπρατισλάβα.

Το υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι λεωφορεία πηγαίνουν στο σημείο για να απομακρύνουν τους επιβάτες των τρένων. Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, συγκάλεσε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο το πρωί της Δευτέρας.

Στο σημείο του ατυχήματος, οι υπηρεσίες διάσωσης έχουν δημιουργήσει μια πρόχειρη εγκατάσταση, όπου συγκεντρώθηκαν οι επιβάτες των τρένων. Για λόγους ασφαλείας έχει αποκλειστεί η περιοχή και ανεστάλησαν τα δρομολόγια των τρένων, τα οποία θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία.

Δεύτερο ατύχημα σε λίγες ημέρες

Η γραμμή μεταξύ Μπρατισλάβα και Πέζινοκ είναι από τις γραμμές με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στη Σλοβακία. Τη χρησιμοποιούν τόσο περιφερειακά επιβατικά τρένα όσο και συρμοί μεγάλων αποστάσεων που συνδέουν τη δυτική Σλοβακία με τη γειτονική Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία. Οποιαδήποτε διακοπή σε αυτή τη διαδρομή επηρεάζει αμέσως το εθνικό δίκτυο, εγκλωβίζοντας τους επιβάτες και σταματώντας τις εμπορευματικές μεταφορές που εξαρτώνται από τον διάδρομο για διασυνοριακές μεταφορές.

Η σύγκρουση έρχεται αμέσως μετά από ένα άλλο μεγάλο σιδηροδρομικό ατύχημα στις 13 Οκτωβρίου στην ανατολική Σλοβακία, κοντά στο Γιαμπλόνοβ ναντ Τούρνοου. Σε αυτό το ατύχημα ενεπλάκησαν δύο τρένα που μετέφεραν περίπου 80 επιβάτες, τουλάχιστον 20 εκ των οποίων τραυματίστηκαν – δύο σοβαρά.

Σε αυτό το περιστατικό, μια ατμομηχανή και ένα βαγόνι εκτροχιάστηκαν μετά τη σύγκρουση των τρένων σε ένα τμήμα όπου δύο γραμμές συγχωνεύτηκαν σε μία μόνο γραμμή. Οι ερευνητές σε αυτήν την υπόθεση εξακολουθούν να προσπαθούν να προσδιορίσουν εάν η αιτία ήταν ανθρώπινο λάθος ή συστημική βλάβη.

Κύπρος: Τούρκοι στρατιώτες πήγαν να εμποδίσουν αγρότες να καλλιεργήσουν γη τους – Η αντίδραση Χριστοδουλίδη
Έγιναν διαβήματα 09.11.25

Κύπρος: Τούρκοι στρατιώτες πήγαν να εμποδίσουν αγρότες να καλλιεργήσουν γη τους – Η αντίδραση Χριστοδουλίδη

Οι Κύπριοι αγρότες πήγαν να καλλιεργήσουν τη γη τους στη Νεκρή Ζώνη, όταν οι Τούρκοι στρατιώτες προσπάθησαν να τους εκδιώξουν από το σημείο. Το περιστατικό έληξε με παρέμβαση ανδρών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σύνταξη
Γιατί η φετινή σύνοδος κορυφής για το κλίμα COP30 έχει σημασία;
Κρίσιμη 09.11.25

Γιατί η φετινή σύνοδος κορυφής για το κλίμα COP30 έχει σημασία;

Η Βραζιλία επέλεξε να πραγματοποιήσει την COP30 στην Μπέλεμ του Αμαζονίου – ελπίζοντας να υπογραμμίσει συμβολικά τη σημασία των παγκόσμιων δασών που παραμένουν στόχοι για υλοτομία και βιομηχανίες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΗΠΑ: Τεράστια προβλήματα στις αερομεταφορές λόγω shutdown – Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας παραιτούνται σωρηδόν
Shutdown 09.11.25

Χάος στις ΗΠΑ: Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας παραιτούνται σωρηδόν

Κλιμακώνονται τα προβλήματα στις αερομεταφορές στις ΗΠΑ, εξαιτίας ελλείψεων σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, λόγω του shutdown. Eργαζόμενοι στους πύργους ελέγχου υποβάλλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Σύνταξη
Η Ευρώπη μπροστά σε νέο Ψυχρό Πόλεμο – Αντίπαλος του Πούτιν προειδοποιεί μια ήπειρο που εξοπλίζεται
Παιχνίδια πολέμου 09.11.25

Η Ευρώπη μπροστά σε νέο Ψυχρό Πόλεμο – Αντίπαλος του Πούτιν προειδοποιεί μια ήπειρο που εξοπλίζεται

Ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, επικριτής του Πούτιν, υποστηρίζει ότι, ανεξάρτητα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι σχέσεις με τη Ρωσία δεν θα βελτιωθούν, την ώρα που οι χώρες του ΝΑΤΟ κάνουν πολεμικά σχέδια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φιλιππίνες: Πλημμύρες και παλιρροϊκά κύματα προκάλεσε ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ – Τουλάχιστον δύο νεκροί
Ο 21ος της χρονιάς 09.11.25

Φιλιππίνες: Πλημμύρες και παλιρροϊκά κύματα προκάλεσε ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ – Τουλάχιστον δύο νεκροί

Μεγάλες περιοχές έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση καθώς ο υπερτυφώνας σαρώνει τη χώρα. Δυνάμεις του στρατού έχουν κληθεί να παράσχουν βοήθεια όπου απαιτείται.

Σύνταξη
Γερμανία: Θα αγοράσει αμυντικά συστήματα αξίας άνω των 3 δισ. – Κεκλεισμένων των θυρών αποφασίζει η Βουλή
Αμυντική προετοιμασία 09.11.25

Γερμανία: Θα αγοράσει αμυντικά συστήματα αξίας άνω των 3 δισ. – Κεκλεισμένων των θυρών αποφασίζει η Βουλή

Η Γερμανία προχωρά σε νέο πρόγραμμα αγοράς εξοπλιστικών συστημάτων, έπειτα από το πακέτο που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο. Νέα προγράμματα είναι επίσης στα σκαριά.

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από το πέρασμα του υπερτυφώνα – Γέφυρα δοκιμάζεται από τους ισχυρούς ανέμους
Κόσμος 09.11.25

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από το πέρασμα του υπερτυφώνα – Γέφυρα δοκιμάζεται από τους ισχυρούς ανέμους

Τουλάχιστον δύο νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ από τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας.

Σύνταξη
Μικρό τσουνάμι στη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τον σεισμό 6,7 βαθμών
Κόσμος 09.11.25

Μικρό τσουνάμι στη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τον σεισμό 6,7 βαθμών

Το τσουνάμι έφτασε στη Μιγιάκο, στον νομό Ιουατέ, στις 17:37 τοπική ώρα αλλά ήταν τόσο μικρό που η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει το μέγεθός του.

Σύνταξη
Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη
AI 09.11.25

Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον και από μία αεροπορική εταιρεία που έχει ως στόχο να περιορίσει τις αναταράξεις και ως εκ τούτου και τα ατυχήματα

Σύνταξη
Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια
Λονδίνο 09.11.25

Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια

Ο «Spike» αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην δημοπρασία του οίκου Christie's με τίτλο «Groundbreakers: Icons of Our Time» που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κύπρος: Τούρκοι στρατιώτες πήγαν να εμποδίσουν αγρότες να καλλιεργήσουν γη τους – Η αντίδραση Χριστοδουλίδη
Έγιναν διαβήματα 09.11.25

Κύπρος: Τούρκοι στρατιώτες πήγαν να εμποδίσουν αγρότες να καλλιεργήσουν γη τους – Η αντίδραση Χριστοδουλίδη

Οι Κύπριοι αγρότες πήγαν να καλλιεργήσουν τη γη τους στη Νεκρή Ζώνη, όταν οι Τούρκοι στρατιώτες προσπάθησαν να τους εκδιώξουν από το σημείο. Το περιστατικό έληξε με παρέμβαση ανδρών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Μειοψήφησε η πρόταση Χαρίτση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων – Συνέδριο τον Ιανουάριο
Αναταραχή με... τακτ 09.11.25

Νέα Αριστερά: Μειοψήφησε η πρόταση Χαρίτση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων – Συνέδριο τον Ιανουάριο

Με 53 ψήφους έναντι 80 μειοψήφησε η πρόταση του προέδρου του κόμματος για εσωτερικό δημοψήφισμα που θα αποφασίσει για το μέλλον των συμμαχιών

Σύνταξη
Η Κίνα πέτυχε μια επανάσταση καθαρής ενέργειας – Τώρα μπορεί να επιβάλει τους όρους της
Economist 09.11.25

Η Κίνα πέτυχε μια επανάσταση καθαρής ενέργειας – Τώρα μπορεί να επιβάλει τους όρους της

Η Κίνα αναδεικνύεται σε υπερδύναμη της καθαρής ενέργειας. Ο κόσμος μόνο να ωφεληθεί έχει από αυτό και να υιοθετήσει το παράδειγμά της, απαλλασσόμενος από τα ορυκτά καύσιμα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Θέλτα – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Θέλτα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Θέλτα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – Μπαρτσελόνα για την 12η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Ίντερ – Λάτσιο

LIVE: Ίντερ – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Λάτσιο για την 11η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Δίχως τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων – Μαρτυρίες που σοκάρουν
Ελλάδα 09.11.25

Δίχως τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων – Μαρτυρίες που σοκάρουν

Άκρως ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την παραβατικότητα των ανηλίκων καθώς τους πρώτους 9 μήνες του 2025 πάνω από 9.000 παιδιά και έφηβοι βρέθηκαν στο στόχαστρο των Αρχών για σοβαρά περιστατικά βίας από κλοπές και ξυλοδαρμούς μέχρι και. διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύνταξη
Χίλια παιχνίδια κι ένα «φάντασμα»
On Field 09.11.25

Χίλια παιχνίδια κι ένα «φάντασμα»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη σ’ ένα σημαδιακό παιχνίδι, την ώρα που οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι στην… γωνία του ρινγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαλωθιές: Το αιματοβαμμένο έθιμο στην Κρήτη – Γλέντια που βυθίζουν στο πένθος ολόκληρα χωριά
Ελλάδα 09.11.25

Μπαλωθιές: Το αιματοβαμμένο έθιμο στην Κρήτη – Γλέντια που βυθίζουν στο πένθος ολόκληρα χωριά

Πολλά σπίτια στην Κρήτη έκλεισαν για πάντα μετά από μπαλωθιές. Γλέντια με μπαλωθιές οδήγησαν σε κηδείες, φίλοι έγιναν εχθροί, οικογένειες καταστράφηκαν και όμως κάποιοι επιμένουν.

Σύνταξη
Michael: Σπάει κοντέρ το τρέιλερ της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον – Ρεκόρ, ανιψιός, και στο βάθος, franchise 
30 εκατ. 09.11.25

Michael: Σπάει κοντέρ το τρέιλερ της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον – Ρεκόρ, ανιψιός, και στο βάθος, franchise 

Η Lionsgate βλέπει δυναμική franchise στην ιστορία του Mάικλ Τζάκσον με το πρώτο τρέιλερ από την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική βιογραφία να χτυπάει κόκκινο

Σύνταξη
Ατρόμητος-Βόλος 0-1: Είχαν φόρα οι Θεσσαλοί, έμειναν ψηλά με υπογραφή Χάμουλιτς (vid)
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Ατρόμητος-Βόλος 0-1: Είχαν φόρα οι Θεσσαλοί, έμειναν ψηλά με υπογραφή Χάμουλιτς (vid)

Με ψυχολογία ο Βόλος, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, νίκησε τον Ατρόμητο και ισοβαθμεί με τον Λεβαδειακό στην 4η θέση. Τρίτη σερί εντός έδρας ήττα για την ομάδα του Περιστερίου

Σύνταξη
Η υπέροχη έκπληξη στον Μπάμπη Πιτσώλη στον τερματισμό του Μαραθωνίου της Αθήνας
Αθλητισμός & Σπορ 09.11.25

Η υπέροχη έκπληξη στον Μπάμπη Πιτσώλη στον τερματισμό του Μαραθωνίου της Αθήνας

Ο Μπάμπης Πιτσώλης τερμάτισε στην 3η θέση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου τρέχοντας στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, αλλά τα καλύτερα ήρθαν μετά.

Δημοσθένης Μπουλούκος
Γιατί η φετινή σύνοδος κορυφής για το κλίμα COP30 έχει σημασία;
Κρίσιμη 09.11.25

Γιατί η φετινή σύνοδος κορυφής για το κλίμα COP30 έχει σημασία;

Η Βραζιλία επέλεξε να πραγματοποιήσει την COP30 στην Μπέλεμ του Αμαζονίου – ελπίζοντας να υπογραμμίσει συμβολικά τη σημασία των παγκόσμιων δασών που παραμένουν στόχοι για υλοτομία και βιομηχανίες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τη 10η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Σαμαράς: Ο Ελληνισμός δεν αντέχει νέους διπλωματικούς ευτελισμούς – «Ξεπλένουμε» την Τουρκία
Λάβρος 09.11.25

Σαμαράς: Ο Ελληνισμός δεν αντέχει νέους διπλωματικούς ευτελισμούς – «Ξεπλένουμε» την Τουρκία

«Θέλω να ελπίζω ότι δεν ευσταθούν οι αποκαλύψεις πρόσφατα για μυστικές συνεννοήσεις Γεραπετρίτη - Φιντάν και υπηρεσιακών παραγόντων που οδηγούν σε μια φινλανδοποίηση της Ελλάδας», είπε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
To διαμάντι «Florentine» που άνηκε στην βασιλική οικογένεια των Αψβούργων επανεμφανίστηκε – Η μυστηριώδης ιστορία
Εικασίες 09.11.25

To διαμάντι «Florentine» που άνηκε στην βασιλική οικογένεια των Αψβούργων επανεμφανίστηκε – Η μυστηριώδης ιστορία

Για δεκαετίες, το «Florentine» γεννούσε μύθους: ορισμένοι ισχυρίζονταν ότι είχε κλαπεί, ενώ από άλλοι ορκίζονταν ότι είχε μεταπωληθεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
