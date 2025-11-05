Τουλάχιστον 11 νεκροί από σύγκρουση τρένων στην Ινδία

Ένα επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με ένα εμπορικό τρένο στην κεντρική Ινδία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άτομα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Bilaspur, περίπου 115 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας του κρατιδίου Chhattisgarh, Raipur, το βράδυ της Τρίτης, όπως δήλωσε ο ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος Sanjay Agarwal στο Associated Press (AP).

Το δυστύχημα στην Ινδία

Ένα από τα επιβατικά βαγόνια κατέληξε πάνω σε ένα βαγόνι του εμπορικού τρένου, πρόσθεσε ο Agarwal. Μετά από ώρες προσπάθειας, η ομάδα διάσωσης κατέβασε το βαγόνι στο έδαφος και χρησιμοποίησε κόφτες σιδήρου για να το ανοίξει, βρίσκοντας άλλες τρεις σορούς, είπε.

Σύμφωνα με το AP, η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε νωρίς την Τετάρτη και η κυκλοφορία των τρένων μέσω του τόπου του ατυχήματος έχει ξαναρχίσει, δήλωσε.

Μεταξύ των νεκρών ήταν ο μηχανοδηγός του επιβατικού τρένου, ενώ η συγκυβερνήτης, μια γυναίκα, τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο, υποστήριξε ο Agarwal.

Περίπου 20 άτομα τραυματίστηκαν στο ατύχημα και νοσηλεύονται σε τοπικά νοσοκομεία.

Σε δήλωσή του, ο διαχειριστής του δικτύου Indian Railways ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος. Επίσης, ανακοίνωσε οικονομική βοήθεια για τις οικογένειες των νεκρών και των τραυματιών.

Ο ανώτατος εκλεγμένος αξιωματούχος του Chhattisgarh, Vishnu Deo Sai, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Συνηθισμένες οι συγκρούσεις τρένων

Οι συγκρούσεις τρένων δεν είναι ασυνήθιστες στην Ινδία. Περισσότερα από 12 εκατομμύρια άτομα ταξιδεύουν καθημερινά με τα 14.000 τρένα της Ινδίας σε 64.000 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών. Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να βελτιώσει την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, κάθε χρόνο συμβαίνουν αρκετές εκατοντάδες ατυχήματα — μερικά από τα οποία είναι θανατηφόρα — τα οποία συχνά αποδίδονται σε ανθρώπινο λάθος ή σε ξεπερασμένα συστήματα σηματοδότησης.

Μια σύγκρουση στο ανατολικό τμήμα της χώρας το 2023 προκάλεσε το θάνατο περισσότερων από 280 ανθρώπων, σε ένα από τα πιο θανατηφόρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα της Ινδίας.