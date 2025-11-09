Με αιχμηρή ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σχολίασε το κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι «ζει σε παράλληλο σύμπαν» και ότι αποφεύγει να αναφερθεί στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας.

Στην ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος επισημαίνεται ότι στο μήνυμα του πρωθυπουργού «δεν υπάρχει ούτε λέξη για την ακρίβεια, ούτε για τη στεγαστική κρίση, ούτε για το μαύρο στα ΕΛΤΑ, ούτε για το συνέδριο της ΚΕΔΕ και την Αυτοδιοίκηση». Αναφορά κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, στο θέμα της οπλοκατοχής καθώς και στις εξελίξεις στην ενέργεια και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν

Αναλυτικά ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Ο κ. Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν… Το κυριακάτικο μήνυμά του δεν έχει:

Ούτε λέξη για την ακρίβεια!

Ούτε λέξη για την στεγαστική κρίση!

Ούτε λέξη για το μαύρο στα ΕΛΤΑ!

Ούτε λέξη για το συνέδριο της ΚΕΔΕ και την Αυτοδιοίκηση!

Πανηγυρίζει για την ενέργεια ενώ οι πολίτες πληρώνουν πανάκριβους λογαριασμούς! Τα δύο μεγάλα ζητήματα για τη χώρα στην ενέργεια είναι η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή φτώχεια και στα δύο αυτά ζητήματα ο κ. Μητσοτάκης κινείται σε λάθος κατεύθυνση.

Ομολογεί ότι, έξι χρόνια που κυβερνά, στην Κρήτη δεν έχει γίνει τίποτα, γι’ αυτό φτάσαμε ξανά σε τραγικά, εγκληματικά συμβάντα. Δεν βρήκε ούτε μια λέξη να αποδοκιμάσει τον Άδωνι Γεωργιάδη, που φανατικά, καθημερινά στα πάνελ υποστηρίζει την οπλοκατοχή.

Για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει να παρουσιάζεται ως μεταρρυθμιστής και εξυγιαντής, ενώ είναι επικεφαλής ενός κομματικού μηχανισμού που λαφυραγώγησε το κράτος και ξεζούμισε τις επιδοτήσεις.

Η απόσταση καθημερινά μεταξύ της πραγματικότητας και της επικοινωνιακής προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη μεγαλώνει και καθημερινά όλο και περισσότεροι το συνειδητοποιούν».