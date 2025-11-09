newspaper
Surprise: Υπήρχε και η εποχή που στον Άδωνι δεν άρεσαν τα όπλα. Άραγε ποια εκδοχή να κρατήσουμε;
Πολιτική Γραμματεία 09 Νοεμβρίου 2025 | 16:00

Surprise: Υπήρχε και η εποχή που στον Άδωνι δεν άρεσαν τα όπλα. Άραγε ποια εκδοχή να κρατήσουμε;

Με φόντο την αιματοχυσία στα Βορίζια, ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης, τάχθηκε υπέρ της οπολοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ. 18 χρόνια πριν ωστόσο, ως βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ, ο κ. Γεωργιάδης, σε πάνελ για τα Ζωνιανά θεωρούσε τα όπλα επικίνδυνα. Η μεταστροφή αυτή, είναι και χαρακτηριστική της ευκολίας με την οποία, κάποιοι, αλλάζουν το αφήγημα, ανάλογα με το ποιο ακροατήριο θέλουν να χαϊδέψουν.

Λίγες μόλις μέρες μετά το μακελειό στα Βορίζια, ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, δεν έκρυψε πως είναι υπέρ της οπλοκατοχής λέγοντας ότι «του αρέσει το αμερικάνικο μοντέλο» και ότι προτιμά την ιδέα της αυτοπροστασίας, σε μια προσπάθεια να χαϊδέψει το ακροατήριο στα δεξιά της ΝΔ, που ενδεχομένως δυσαρεστήθηκε από την  προαναγγελία ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέτρα «περιορισμού της οπλοκατοχής».

«Έχω εκπλαγεί ότι υπάρχουν ακόμα περιοχές της Ελλάδας που ζουν στον 19ο αιώνα. Γιατί αυτές οι συμπεριφορές, οι βεντέτες… το 2025 που φαίνεται αδιανόητο», σχολίασε αρχικά. Όταν ρωτήθηκε για την οπλοκατοχή και την άποψη που εξέφρασε ο Κυριάκος Βελόπουλος πως είναι υπέρ της οπλοκατοχής αρκεί να είναι νόμιμη έσπευσε και ο ίδιος να ταχθεί υπέρ: «Μάλλον έχω κι εγώ την ίδια θέση. Μου αρέσει το αμερικάνικο μοντέλο. Μ’ αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας. Δεν είμαι κατά. Αυτή είναι η γνώμη μου από μικρό παιδί», είπε.

Όταν δημοσιογράφοι του επισήμαναν τα συχνά περιστατικά επιθέσεων ενόπλων ακόμη και σε σχολεία, στις ΗΠΑ,  ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι κανένα μέτρο δεν έχει μόνο θετικά.

Σε άλλο σημείο υποστήριξε «στην Αμερική έχουν αυστηρό νόμο αυτοπροστασίας. Εάν μπει κάποιος σπίτι σου μπορείς να τον πυροβολήσεις. Αυτό δεν είναι στην Ευρώπη… άλλη κουλτούρα, διαφορετική. Αλλά εμένα μ’ αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους. Μ αρέσει η ελευθερία πάρα πολύ και η ελευθερία χρήζει υπερασπίσεως», είπε, ο κ. Γεωργιάδης.

Τι έλεγε ο Γεωργιάδης πριν 18 χρόνια

Ο υπουργός της ΝΔ, που σήμερα δηλώνει γοητευμένος από το «αμερικανικό μοντέλο οπλοκατοχής» και υπέρμαχος της «ιδέας της αυτοπροστασίας», φαίνεται να έχει ξεχάσει τον εαυτό του, 18 χρόνια πριν, το 2007, όταν ήταν βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού (ΛΑ.Ο.Σ). Τότε, ο κ. Γεωργιάδης  προειδοποιούσε πως «τα όπλα είναι επικίνδυνα» και πως ο ίδιος απέφυγε να πάρει άδεια οπλοφορίας για να μην βρεθεί ποτέ στη θέση «να τραβήξει πιστόλι από φόβο».

Το 2007, στις 5 Νοεμβρίου στα Ζωνιανά της Κρήτης είχε λάβει χώρα η ένοπλη επίθεση σε βάρος Αστυνομικών από σημαντικό αριθμό ενόπλων που χρησιμοποιούσαν αυτόματα όπλα “Καλάσνικοφ”. Οι αστυνομικοί  που πήραν μέρος στην επιχείρηση δέχτηκαν καταιγισμό πυροβολισμών με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός Ειδικού Φρουρού, πατέρα ενός μωρού μόλις δύο μηνών, ο οποίος επί οχτώ χρόνια βρισκόταν σε “άγρυπνο κώμα”  αλλά τελικά δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.

Το 2007, ο κ. Γεωργιάδης, συμμετέχοντας σε πάνελ στον ΑΝΤ1, για τα συμβάντα στα Ζωνιανά, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Εγώ δεν πήρα άδεια οπλοφορίας γιατί θεωρώ ότι πραγματικά δεν πρέπει να τραβήξεις πιστόλι…Για να μην βρεθώ ποτέ στο σημείο να πω «αμάν Θεέ μου, φοβήθηκα και το ‘κανα»». Και συνέχισε σε άλλο σημείο: «Άρα γενικά να μην κρατάμε όπλα. Είναι επικίνδυνα τα όπλα».

Δείτε μετά το 1:49:12

YouTube thumbnail

Σήμερα 18 χρόνια μετά ο ίδιος πολιτικός ως υπουργός και αντιπρόεδρος της ΝΔ,  δηλώνει πως του «αρέσει το αμερικάνικο μοντέλο οπλοκατοχής» και πως βρίσκει ελκυστική «την ιδέα της αυτοπροστασίας», φροντίζοντας να προσθέσει ότι πρόκειται για προσωπική του άποψη. Ο ίδιος πολιτικός που έλεγε ότι τα όπλα είναι επικίνδυνα, εμφανίζεται να υιοθετεί τη ρητορική της οπλοκατοχής και της αυτοπροστασίας σαν να πρόκειται για δείγμα ελευθερίας και ανδρείας.

Γεγονός είναι ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης ξέρει πολύ καλά τη δύναμη του λόγου. Όταν, επιλέγει να δηλώσει κάτι τέτοιο, το κάνει συνειδητά. Ίσως  για να ικανοποιήσει το πιο συντηρητικό κομμάτι της βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Η μεταστροφή του, είναι χαρακτηριστική της πολιτικής ευκολίας με την οποία ορισμένοι αλλάζουν αφήγημα, ανάλογα με το ποιο ακροατήριο θέλουν να χαϊδέψουν κάθε φορά.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν έβγαλε άχνα για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που αξιοποιούν εγκληματικές δραστηριότητες
Για τις αναφορές στην Κρήτη 09.11.25

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν έβγαλε άχνα για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που αξιοποιούν εγκληματικές δραστηριότητες

«Οι κυβερνήσεις και το αστικό πολιτικό σύστημα δείχνουν ανοχή και κάλυψη σε τέτοια φαινόμενα με τον κ. Μητσοτάκη να φτάνει στο σημείο να μην τα κατονομάζει καν, όπως έκανε σήμερα», τονίζει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τις αναφορές του πρωθυπουργού στην Κρήτη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση πρωθυπουργού: Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

«Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν» - Αιχμηρή ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για την ανάρτηση πρωθυπουργού:

«Η απόσταση μεταξύ της πραγματικότητας και της επικοινωνιακής προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη μεγαλώνει και καθημερινά όλο και περισσότεροι το συνειδητοποιούν», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για οικειοποίηση έργων και «κλείσιμο του ματιού» στην παραβατικότητα, με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά με κατηγορίες για λαϊκισμό και το ερώτημα «πού θα βρείτε τα λεφτά;» για τη χρηματοδότηση αυτών που έχετε τάξει

Σύνταξη
Πυρά κομμάτων κατά της κυβέρνησης για Βορίζια – Πώς σχολιάστηκαν οι δηλώσεις Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Πυρά κομμάτων κατά της κυβέρνησης για Βορίζια – Πώς σχολιάστηκαν οι δηλώσεις Σαμαρά

Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ) και Καλπάκης (ΣΥΡΙΖΑ) επέκριναν την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ζητώντας αντίστοιχα «πιο αυστηρά μέτρα» και «εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας» για την οπλοκατοχή. Τις κυβερνητικές εξαγγελίες υπερασπίστηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, σοβαρό προοδευτικό πρόγραμμα και πολιτικό ήθος
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Ανδρουλάκης: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, σοβαρό προοδευτικό πρόγραμμα και πολιτικό ήθος

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με αφορμή τα αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια και την πολιτική διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων. Κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για επιχειρησιακή αδράνεια, πελατειακές λογικές και αναποτελεσματική στρατηγική, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Θριαμβολογίες για την ενεργειακή συμφωνία – Επικοινωνιακό μασάζ για τα Βορίζια
Ανάρτηση 09.11.25

Θριαμβολογίες Μητσοτάκη για την ενεργειακή συμφωνία - Επικοινωνιακό μασάζ για τα Βορίζια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, απαριθμεί τα μέτρα για την οπλοκατοχή, επιχειρώντας να αποσυνδέσει την κυβέρνηση και τις ευθύνες της για όσα συμβαίνουν στην Κρήτη, κάνοντας λόγο για «παραχάραξη, στρέβλωση και προσβολή της παράδοσής μας»

Σύνταξη
Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε

Με γλώσσα σκληρή και χωρίς περιστροφές ο Αντώνης Σαμαράς εξαπολύει δριμεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η διαφορά μου είναι πολιτική και αξιακή, τονίζει. «Ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει την δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε την ιστορία και τη βάση της ΝΔ. Για αυτό την έχει μετατρέψει σε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα». «Δεν έφυγα για να επιστρέψω. Με διέγραψε», λέει, πετώντας νέα καρφιά

Σύνταξη
Προσφυγή στη βάση της Νέας Αριστεράς ζητεί ο Χαρίτσης για το ζήτημα των συνεργασιών
Ομιλία στην ΚΕ 08.11.25

Προσφυγή στη βάση της Νέας Αριστεράς ζητεί ο Χαρίτσης για το ζήτημα των συνεργασιών

«Να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία που να εμπλέκει όλα -ανεξαιρέτως- τα μέλη του κόμματος», επισήμανε ο Αλέξης Χαρίτσης κατά τη διάρκεια της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς

Σύνταξη
Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού στους εργαζόμενους – «Θα τους ελέγχουν στα social media;»
ΥΠΠΟ 08.11.25

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού στους εργαζόμενους – «Θα τους ελέγχουν στα social media;»

Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέα Αριστερά μετά την ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων - Τι αναφέρεται στην οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικές βολές για το μακελειό στα Βορίζια – Κατηγορίες για διγλωσσία σχετικά με την οπλοκατοχή
Πολιτική αντιπαράθεση 08.11.25

Αντιπολιτευτικές βολές για το μακελειό στα Βορίζια – Κατηγορίες για διγλωσσία σχετικά με την οπλοκατοχή

Πέτρος Παππάς από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ κατηγόρησαν την κυβέρνηση για τη διαχείριση του μακελειού στα Βορίζια - Τι απάντησε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης

Σύνταξη
Κικίλιας: Στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα για την οπλοκατοχή – Δεν υπάρχουν άβατα
Απαιτείται συναίνεση 08.11.25

Στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα για την οπλοκατοχή, λέει ο Βασίλης Κικίλιας - «Δεν υπάρχουν άβατα»

«Απαιτείται διακομματική συναίνεση» για το ζήτημα του αφοπλισμού υπογράμμισε ο Βασίλης Κικίλιας - Τι είπε για τις ενεργειακές συμφωνίες και τα ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Ευχές Μητσοτάκη και Δένδια για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – «Δύναμη στήριξης της ελληνικής κοινωνίας»
Ένοπλες Δυνάμεις 08.11.25

Ευχές Μητσοτάκη και Δένδια για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – «Δύναμη στήριξης της ελληνικής κοινωνίας»

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχήθηκαν στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας για τη γιορτή του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων

Σύνταξη
Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους

Την αθωότητά τους διατυμπάνισαν στην εξεταστική της Βουλής οι κ.κ. Αυγενάκης και Βορίδης. Η κατάθεση του κ. Γεωργαντά όμως έδωσε άλλη διάσταση στις πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για το ρόλο της Neuropublic. Έρχονται οι καταθέσεις Σκέρτσου-Μυλωνάκη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανδρουλάκης: Οι αγρότες απαιτούν έναν κανονικό ΟΠΕΚΕΠΕ, έναν κανονικό ΕΛΓΑ και όχι τα κλεφτομάγαζα της ΝΔ
Ομιλία στην Ορεστιάδα 07.11.25

Ανδρουλάκης: Οι αγρότες απαιτούν έναν κανονικό ΟΠΕΚΕΠΕ, έναν κανονικό ΕΛΓΑ και όχι τα κλεφτομάγαζα της ΝΔ

«Δεν έχει τίποτα να περιμένει ο πολίτης από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας», επισήμανε από την Ορεστιάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25 Upd: 16:44
