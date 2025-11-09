Στον 42o Αυθεντικό Μαραθώνιο ο Ματέο Ρέντσι: Είμαι δεμένος με την Ελλάδα
«Δεν είμαι καλός αθλητής αλλά ελπίζω να τερματίσω» είπε λίγο πριν ξεκινήσει τον μαραθώνιο ο κ. Ρέντσι λέγοντας «ευχαριστώ» στα ελληνικά.
Στη γραμμή της εκκίνησης του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας βρέθηκε το πρωί της Κυριακής ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ματέο Ρέντσι.
Ο ίδιος σε δηλώσεις του είπε πως «η Ελλάδα είναι στην καρδιά των Ιταλών» θυμίζοντας ότι «η εμπειρία μου ως πολιτικός πριν από 10 χρόνια είναι συνδεδεμένη με την Ελλάδα. Στην περίοδο της κρίσης δώσαμε μάχη με τους τεχνοκράτες των Βρυξελλών».
Ο Ματέο Ρέντσι εξομολογήθηκε πως «όταν γιόρτασα τα 50 μου αποφάσισα να πετύχω τον μεγάλο στόχο να τρέξω από τον Μαραθώνα στην Αθήνα. Αυτός δεν είναι ένας οποιοσδήποτε μαραθώνιος, είναι Ο Μαραθώνιος. Είναι μήνυμα της σύνδεσης των αξιών του παρελθόντος με τις προσδοκίες του μέλλοντος».
