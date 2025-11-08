newspaper
Σουδάν: Οι κάτοικοι της πόλης Ελ Ομπέιντ του Κορντοφάν φοβούνται από επίθεση των RSF
Κόσμος 08 Νοεμβρίου 2025 | 21:45

Σουδάν: Οι κάτοικοι της πόλης Ελ Ομπέιντ του Κορντοφάν φοβούνται από επίθεση των RSF

Οι κάτοικοι της πόλης του κεντρικού Σουδάν φοβούνται ότι θα είναι ο επόμενος στόχος των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης

Οι κάτοικοι της πόλης του Σουδάν Ελ Ομπέιντ, στη στρατηγικής σημασίας περιοχή του Κορντοφάν, ζουν αυτό το Σαββατοκύριακο με τον φόβο μιας επίθεσης των παραστρατιωτικών, οι οποίοι κατέλαβαν πρόσφατα την τελευταία μεγάλη πόλη του γειτονικού Νταρφούρ που δεν είχαν μέχρι τώρα υπό τον έλεγχό τους.

Η τρίτη σε μέγεθος χώρα της Αφρικής βιώνει από τον Απρίλιο του 2023 ένα αιματοκύλισμα για την εξουσία, στο οποίο έχουν βρεθεί αντιμέτωποι ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν με τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης – RSF του πρώην υπαρχηγού του, του Μοχάμεντ Νταγκλό. Και οι δύο πλευρές κατηγορούνται για βιαιοπραγίες.

Στις 26 Οκτωβρίου οι ΔΤΥ κατέλαβαν την πόλη Ελ Φάσερ του Νταρφούρ και έκτοτε αυξάνονται συνεχώς οι μαρτυρίες για βιασμούς, απαγωγές και σφαγές αμάχων. Από την πλευρά του, ο στρατός ελέγχει το ανατολικό και ένα μέρος του κεντρικού Σουδάν, όπως και την πρωτεύουσα, το Χαρτούμ.

Ανάμεσα στο Νταρφούρ και το Χαρτούμ, η πετρελαιοφόρα επαρχία του Κορντοφάν φαίνεται ότι θα είναι το επόμενο επίκεντρο της σύγκρουσης, καθώς δεν υπάρχει ακόμη κάποια συμφωνία των αντιμαχόμενων πλευρών επί της πρότασης εκεχειρίας που τους υπέβαλαν οι μεσολαβήτριες χώρες, η Σαουδική Αραβία, οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Οι ΔΤΥ υπέρ εκεχειρίας – Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Σουδάν δεν έχουν απαντήσει ακόμα

Οι ΔΤΥ είπαν την Πέμπτη ότι στηρίζουν την πρόταση, ωστόσο ο στρατός δεν έκανε κανένα σχόλιο και άφησε να εννοηθεί ότι οι συγκρούσεις θα συνεχιστούν. Την Παρασκευή, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ, προειδοποίησε ότι προετοιμάζεται η εντατικοποίηση των εχθροπραξιών στο Κορντοφάν.

«Φοβόμαστε, έπειτα από αυτά που συνέβησαν στην Ελ Φάσερ» είπε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας κάτοικος της Ελ Ομπέιντ, ο Σοάαντ Άλι. «Ζούμε με τον φόβο. Οι αρχές προσπαθούν να μας καθησυχάσουν (…) αλλά μετά από αυτά που έγιναν στην Μπάρα, ο φόβος μας αυξάνεται» είπε ένας άλλος κάτοικος, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, για λόγους ασφαλείας.

Οι παραστρατιωτικοί κατέλαβαν την περασμένη εβδομάδα την πόλη Μπάρα, που βρίσκεται στο Κορντοφάν, και συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους γύρω από την Ελ Ομπέιντ, νοτιότερα. Την Τρίτη, μια επίθεση στην περιοχή αυτήν άφησε πίσω του 40 νεκρούς, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η πόλη, η πρωτεύουσα του Βόρειου Κορντοφάν, απέχει 400 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Χαρτούμ και αριθμεί μισό εκατομμύριο κατοίκους. Αφού οι ΔΤΥ μπήκαν στην Μπάρα, περίπου 36.000 άνθρωποι έφυγαν από την πόλη και από τέσσερις γειτονικές κοινότητες. «Μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ, ο αριθμός των αμάχων θυμάτων, οι καταστροφές και ο μαζικός εκτοπισμός του πληθυσμού αυξάνονται συνεχώς», είπε ο Τουρκ.

Επιθέσεις με drones

Ο σουδανικός στρατός αναχαίτισε σήμερα μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Ελ Ομπέιντ, είπε μια στρατιωτική πηγή. Αυτού του είδους οι επιθέσεις είναι μία από τις βασικές τακτικές που ακολουθούν οι ΔΤΥ στον πόλεμο.

Μετά την πτώση της Ελ Φάσερ, περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι έφυγαν από την πόλη και τα περίχωρά της και αναζήτησαν καταφύγιο στις κοινότητες Ταουίλα, Κεμπκαμπίγια, Μελίτ και Κουτούμ. Οι πρόσφυγες είπαν στο AFP ότι γυναίκες και άνδρες χωρίστηκαν στην έξοδο της Ελ Φάσερ και ότι εκατοντάδες άνδρες κρατούνται σε γειτονικές πόλεις.

Στην Ταουίλα έφτασαν πολλές οικογένειες συνοδεύοντας «παιδιά που δεν είναι δικά τους», είπε η Ματίλντε Βου, του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους πρόσφυγες στο Σουδάν. «Αυτό σημαίνει ότι παιδιά έχασαν τους γονείς τους στον δρόμο, επειδή (…) εξαφανίστηκαν μέσα στο χάος, σκοτώθηκαν ή κρατούνται», εξήγησε.

Μόνο αν οι RSF αποχωρήσουν από τις πόλεις που κατέχουν, θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός

Ο κυβερνήτης του Νταρφούρ Μίνι Μινάουι, που πλέον βρίσκεται στο Πορτ-Σουδάν, την προσωρινή έδρα της προσκείμενης στον στρατό κυβέρνησης, είπε σήμερα ότι η αποχώρηση των ΔΤΥ από τις πόλεις που ελέγχουν είναι ο βασικός όρος για την κατάπαυση του πυρός.

«Θα πρέπει να προηγηθεί η αποχώρηση των Ζανζαουίδων και των μισθοφόρων (σ.σ. ονομασίες που παραπέμπουν στις ΔΤΥ) από τα νοσοκομεία και τις πόλεις, η απελευθέρωση των ομήρων, ιδίως των γυναικών και των παιδιών, και η επιστροφή των εκτοπισμένων» ανέφερε ο Μινάουι. «Μια εκεχειρία χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις θα σημάνει την διχοτόμηση του Σουδάν», υπογράμμισε.

Το 2011, έπειτα από δεκαετίες πολέμου και ένα δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία, το Νότιο Σουδάν αποσχίστηκε και έγινε ανεξάρτητο κράτος.

Από τον τελευταίο πόλεμο, έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, εκτοπίστηκαν σχεδόν 12 εκατομμύρια και προκλήθηκε, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο.

World
Vita.gr
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα
Απεργία στις 7/12 08.11.25

Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Πορτογαλία ενάντια στην εργασιακή μεταρρύθμιση, που προβλέπει απολύσεις χωρίς αιτιολογία και «δικαίωμα» των εργαζομένων να κάνουν υπερωρίες.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Συμμορίες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους
Δυτική Όχθη 08.11.25

Συμμορίες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους

Συμμορίες εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους που μάζευαν ή κατέγραφαν τη συγκομιδή ελιάς στη Δυτική Όχθη. Κύριος στόχος τους μια δημοσιογράφος του Reuters, ανάμεσα στα πολλά θύματα

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη
Πρόωρος χειμώνας 08.11.25

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη

Πολικό κύμα ψύχους θα σαρώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το Σαββατοκύριακο και για πέντε ημέρες. Θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, ενώ το κρύο θα φτάσει ακόμη και έως τη Φλόριντα.

Σύνταξη
Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media
Φαύλος κύκλος 08.11.25

Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media

Έρευνες δείχνουν ότι αλγόριθμοι social media και η θεματολογία πολλών ΜΜΕ έχουν κάτι κοινό. Επιλέγουν, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής, να ενισχύουν τη διχόνοια με θέματα «πολιτιστικού πολέμου»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Προτείνει την απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές
Εν μέσω shutdown 08.11.25

Ο Τραμπ προτείνει την... απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι στόχος είναι να μπορούν οι Αμερικανοί να αγοράσουν μόνοι τους μια «καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη υγείας» και να τους περισσεύουν χρήματα

Σύνταξη
Η σφαγή της οικογένειας Moore: Το ανεξιχνίαστο έγκλημα που στοιχειώνει την Βιλίσκα για πάνω από έναν αιώνα
ΗΠΑ 08.11.25

Η σφαγή της οικογένειας Moore: Το ανεξιχνίαστο έγκλημα που στοιχειώνει την Βιλίσκα για πάνω από έναν αιώνα

Το 1912, μια ήσυχη πόλη των ΗΠΑ έγινε μάρτυρας ενός φρικτού εγκλήματος όταν κάποιος άγνωστος δράστης σκότωσε με τσεκούρι μία ολόκληρη οικογένεια και άλλα δύο μικρά κοριτσάκια που φιλοξενούσε

Σύνταξη
Πού είναι τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας; – Κανείς, εκτός από το Βέλγιο, δεν θέλει να πει
Τείχος σιωπής 08.11.25

Πού είναι τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας; – Κανείς, εκτός από το Βέλγιο, δεν θέλει να πει

Η συζήτηση για την έκδοση δανείου επανορθώσεων στην Ουκρανία έχει οδηγήσει σε ένα φλέγον ερώτημα: Πού ακριβώς βρίσκονται τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παρίσι: Συνέλαβαν τρεις νεαρές γυναίκες – Φέρονται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση
Γαλλία 08.11.25

Παρίσι: Συνέλαβαν τρεις νεαρές γυναίκες – Φέρονται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση

Τρεις γυναίκες, ηλικίας 18, 19 και 20 ετών συνελήφθησαν στη Γαλλία. Κατηγορούνται ότι ετοίμαζαν «τζιχαντιστική επίθεση» στο Παρίσι εν όψει επετείου των τρομοκρατικών ενεργειών της 13ης Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Λίβανος: Δύο αδέρφια νεκρά από ισραηλινή επίθεση – Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία
Απανωτές επιθέσεις 08.11.25

Δύο αδέρφια σκοτώθηκαν στον Λίβανο από ισραηλινή επίθεση - Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία

Ο Λίβανος δεν έχει σταματήσει να δέχεται επιθέσεις από το Ισραήλ παρά τη συμφωνία εκεχειρίας με το Τελ Αβίβ να απειλεί ότι θα εντείνει τις επιχειρήσεις του

Σύνταξη
Γνωρίστε τον «Κινέζο Τραμπ» που κατακτά το social media – Συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές από ένα… στοίχημα
Κόσμος 08.11.25

Γνωρίστε τον «Κινέζο Τραμπ» που κατακτά το social media – Συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές από ένα… στοίχημα

To βίντεο έγινε αμέσως viral. Eκατομμύρια άνθρωποι από όλη την Κίνα παρακολουθούν τις εξελίξεις στις ΗΠΑ μέσω του διαδικτύου, και ο Τσεν λειτουργεί σαν «καθρέφτης» του Τραμπ.

Σύνταξη
«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς
Κόσμος 08.11.25

«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς

Ο Μπράσλαβσκι βρισκόταν σε άδεια από την στρατιωτική του θητεία και εργαζόταν ως σεκιούριτι στο μουσικό φεστιβάλ Nova όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ τον Οκτωβρίου 2023.

Σύνταξη
Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;
Κόσμος 08.11.25

Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο μακροβιότερος υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και παραδοσιακά το «δεξί χέρι» του Βλαντιμίρ Πούτιν, φέρεται να έχει μπει στο περιθώριο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Γαύδος: Νέες διασώσεις προσφύγων και μεταναστών νότια του νησιού – Συνελήφθη 18χρονος διακινητής
Συνεχίζονται οι ροές 08.11.25

Νέες διασώσεις προσφύγων και μεταναστών νότια της Γαύδου - Συνελήφθη 18χρονος διακινητής

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και αφορούσαν συνολικά 92 άτομα

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού στον Άγιο Παντελεήμονα – Η ενέδρα και ο άγριος ξυλοδαρμός
Ελλάδα 08.11.25

Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού στον Άγιο Παντελεήμονα – Η ενέδρα και ο άγριος ξυλοδαρμός

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 31χρονου στις 10 Οκτωβρίου - Οι δράστες είχαν δέσει το θύμα και τον συγκάτοικό του και τους είχαν ξυλοκοπήσει άγρια

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Τσέλσι – Γουλβς

LIVE: Τσέλσι – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Γουλβς για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Πάρμα – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Πάρμα – Μίλαν

LIVE: Πάρμα – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Πάρμα – Μίλαν για την 11η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»
Νέα αρχή; 08.11.25

Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»

Τα καλλιστεία Μις Υφήλιος επισκιάστηκαν από ένα πρωτοφανές δράμα δημόσιου εκφοβισμού, το οποίο οδήγησε στην απομάκρυνση του διευθυντή Ναβάτ Ιτσαραγσίλ και ανέδειξε τη Φατίμα Μπος σε νέο σύμβολο γυναικείας αλληλεγγύης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό
Η ανθρωπιά ενώνει 08.11.25

Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης, kite surfer, είχε σώσει το καλοκαίρι στην Επανομή ένα κορίτσι και τον πατέρα του, που παρασύρθηκαν από τα κύματα. «Έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ανθρώπινη υπόσταση», είπε.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»
Μπάσκετ 08.11.25

Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»

Πρώτη εκτός έδρας νίκη για το Μαρούσι και δεύτερη συνολικά μετά το 92-80 επί του Πανιωνίου στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας. Οι «κυανέρυθροι» παρέμειναν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα (0/6).

Σύνταξη
Βορίζια: Μέλος της οικογένειας Καργάκη έβαλε τη βόμβα – Ποιος την κατασκεύασε, πού οδηγείται η αστυνομική έρευνα
Βορίζια 08.11.25

Μέλος της οικογένειας Καργάκη έβαλε τη βόμβα - Ποιος την κατασκεύασε, πού οδηγείται η αστυνομική έρευνα

Η αστυνομία φαίνεται να έχει φτάσει στα ίχνη του βομβιστή και του κατασκευαστή της βόμβας - Μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού οργανώθηκε η βομβιστική επίθεση

Σύνταξη
Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε

Με γλώσσα σκληρή και χωρίς περιστροφές ο Αντώνης Σαμαράς εξαπολύει δριμεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η διαφορά μου είναι πολιτική και αξιακή, τονίζει. «Ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει την δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε την ιστορία και τη βάση της ΝΔ. Για αυτό την έχει μετατρέψει σε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα». «Δεν έφυγα για να επιστρέψω. Με διέγραψε», λέει, πετώντας νέα καρφιά

Σύνταξη
Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)
Μπάσκετ 08.11.25

Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)

Ο Κώστας Σλούκας έκανε εσκεμμένα φάουλ στον 18χρονο Δημήτρη Παπαγεωργίου προκειμένου ο νεαρός καλαθοσφαιριστής να σημειώσει τους πρώτους του πόντους με το Περιστέρι.

Σύνταξη
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου
Μοναδικές στιγμές 08.11.25

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου

Οι αγώνες ξεκίνησαν από τη Λεωφόρο Αμαλίας και τερμάτισαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων όλων των ηλικιών

Σύνταξη
Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο
Αθλητισμός & Σπορ 08.11.25

Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα αναδείξει τους νέους Πανελληνιονίκες προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον και ένταση στη μεγάλη αυτή γιορτή.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Το ΕΚΠΑ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro
Τεχνητή νοημοσύνη 08.11.25

Το ΕΚΠΑ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro

«Στόχος της δράσης είναι η χρήση των παραπάνω από τους εγγεγραμμένους φοιτητές του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας στις σπουδές τους κορυφαία εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης», σημειώνεται από το ΕΚΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ

LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Σάντερλαντ – Άρσεναλ για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
