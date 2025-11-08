Οι RSF συνέλαβαν τους δράστες των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ

Σε μια κίνηση που θεωρήθηκε ευρέως ως μια πράξη δημοσίων σχέσεων, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) του Σουδάν, που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσαν τη σύλληψη αρκετών από τους μαχητές τους μετά τις μαζικές δολοφονίες αμάχων στο Ελ Φασέρ, στο δυτικό Σουδάν, μεταξύ των οποίων και ο διαβόητος διοικητής «Αμπού Λούλου» που πρωταγωνιστεί σε δεκάδες βίντεο εκτελέσεων.

Η ανακοίνωση της σύλληψης απορρίφθηκε από Σουδανούς ακτιβιστές και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών ως μια υπολογισμένη προσπάθεια να κατευνάσει τη διεθνή κατακραυγή για τις εκτελέσεις αμάχων και τη γενοκτονία.

Οι συλλήψεις έρχονται εν μέσω αυξανόμενων ενδείξεων για συστηματικές φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν από την RSF — συμπεριλαμβανομένων μαζικών δολοφονιών, σεξουαλικής βίας και αναγκαστικής εκτόπισης — οδηγώντας πολλούς παρατηρητές στο συμπέρασμα ότι η κίνηση αυτή έχει περισσότερο να κάνει με τη διαχείριση της εικόνας παρά με τη λογοδοσία.

Οι εκτελέσεις στο Σουδάν έχουν πρόσωπο

Το πρόσωπο στη φωτογραφία έχει γίνει πολύ γνωστό στο Σουδάν. Ο μαχητής, με τα μεσαίου μήκους μαλλιά του να πλαισιώνουν το γενειοφόρο πρόσωπό του, έχει εμφανιστεί σε πολλά βίντεο. Μερικές φορές χαμογελά, ακόμα και όταν σκοτώνει άοπλους ανθρώπους.

Αυτός είναι ο Αμπού Λούλου. Ωστόσο, η φωτογραφία του που δημοσιεύθηκε την περασμένη Πέμπτη από τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF), την ομάδα που υποτίθεται ότι εκπροσωπούσε, τον έδειχνε με χειροπέδες μετά τη σύλληψή του, όπως αναφέρει το Al Jazeera.

Η σύλληψη είναι μέρος των προσπαθειών της RSF να αποστασιοποιηθεί από τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν στην πόλη Ελ-Φασέρ του Νταρφούρ, την οποία οι δυνάμεις της κατέλαβαν στις 26 Οκτωβρίου μετά από 18 μήνες πολιορκίας. Τουλάχιστον 1.500 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από τότε που οι Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις (SAF) εγκατέλειψαν την πόλη και η RSF την κατέστρεψε, σύμφωνα με το Δίκτυο Γιατρών του Σουδάν.

The UAE is responsible for the killing of innocent Sudanese people. They are funding and arming the RSF, the same forces committing genocide in Sudan. The world must hold them accountable! Raise your voice ,be the voice for Sudan! @CIJ_ICJ

#Sudan #StopTheWar #UAEStopFundingRSF pic.twitter.com/Stl4KV56d3 — Eshaal honey PTI (@honey_eshaal) October 30, 2025

Ο Αμπού Λούλου, επίσης γνωστός ως ταξίαρχος αλ-Φατέχ Αμπντουλάχ Ιντρίς, έχει καταστεί σύμβολο της βίας που επικρατεί στο Σουδάν από την έναρξη του πολέμου μεταξύ της RSF και των Σουδανικών Ενόπλων Δυνάμεων τον Απρίλιο του 2023. Κάτω δημοσιεύεται το βίντεο των RSF με τις «συλλήψεις των ενόχων».

Εκτελέσεις με ρατσιστικά και εθνοτικά κίνητρα

Τον τελευταίο χρόνο, ο Αμπού Λούλου έχει συνδεθεί με μια σειρά δολοφονιών αμάχων σε ολόκληρο το Σουδάν. Σύμφωνα με μάρτυρες, τα καταγεγραμμένα εγκλήματά του δεν ήταν τυχαίες πράξεις βίας, αλλά σκόπιμες ενέργειες με σκοπό τον εκφοβισμό, την όξυνση των εθνοτικών εντάσεων και την προβολή μιας βίαιης εικόνας δύναμης για την τρομοκράτηση αμάχων και αντιπάλων.

Στο αλ-Τζαϊλί, βόρεια του Χαρτούμ, εμφανίστηκε βίντεο στο οποίο φαίνεται να σκοτώνει δύο αιχμαλώτους πολέμου. Στην περιοχή Αλ-Σάλχα της πόλης Ομντουρμάν, φέρεται να έχει συμμετάσχει στη δολοφονία 31 αμάχων. Στην περιοχή Αλ-Χουάιρ της πολιτείας Δυτικό Κορντοφάν, φέρεται να έχει εκτελέσει περισσότερους από 16 αιχμαλώτους στρατιώτες, με μάρτυρες να ισχυρίζονται ότι τα κίνητρά του ήταν ρατσιστικά.

Ιnfluencers από τα ΗΑΕ, φαίνονται να διασκεδάζουν πολύ με τα βίντεο του Αμπού Λούλου, όπως είναι εμφανές στο παρακάτω βίντεο.

In a disturbing new trend, Emirati influencers have been mocking, taunting and cursing the Sudanese army and civilians in an apparent bid to demoralise them. One was filmed chanting, “Abu Lulu is coming for you” — a reference to a notorious RSF commander who admitted to killing… pic.twitter.com/xUbXDhXF1I — 5Pillars (@5Pillarsuk) November 2, 2025

Στο Ελ-Φασέρ, καταγράφηκε σε βίντεο να αντιμετωπίζει έναν άοπλο ιδιοκτήτη εστιατορίου, να τον ρωτάει για τη φυλή του και να τον πυροβολεί θανάσιμα, αφού ο άνδρας απάντησε ότι ανήκε στη μη αραβική φυλή Μπέρτι. Οι απελπισμένες εκκλήσεις του θύματος για έλεος αγνοήθηκαν.

Στις 27 Οκτωβρίου 2025, κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο περισσότερα βίντεο που φαινόταν να δείχνουν τις δυνάμεις του Αμπού Λούλου να σκοτώνουν δεκάδες αμάχους στο Ελ-Φασέρ. Η σφαγή, που κινηματογραφήθηκε και μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσε ευρεία κατακραυγή, ενώ ο άνθρωπος που την οργάνωσε φαινόταν να απολαμβάνει την προσοχή.

«Δεν είναι μέλος της RSF, αλλά συνεργαζόμενο μέλος!»

Μετά την αναταραχή, πολλές πηγές εντός της RSF ισχυρίστηκαν ότι ο Αμπού Λούλου δεν ήταν επίσημα μέλος της παραστρατιωτικής ομάδας, αλλά ηγούνταν μιας «συμμαχικής δύναμης» που ήταν σύμμαχος της από την αρχή του πολέμου.

«Δεν ανήκει στην RSF», δήλωσε στο Al Jazeera μια ανώτερη στρατιωτική πηγή της RSF, που δεν θέλησε να κατονομαστεί. «Ηγείται μιας ομάδας που πολεμάει στο πλευρό μας, αλλά θα λογοδοτήσει για τις πράξεις του. Δεν εκπροσωπεί την RSF».

Ο επίσημος εκπρόσωπος της RSF, Αλ Φατέχ Αλ Κουρασί, επανέλαβε αργότερα την ίδια θέση, αρνούμενος ότι ο Αμπού Λουλού ήταν μέλος της διοικητικής τους δομής. Ο ηγέτης της RSF, Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκαλό, ευρέως γνωστός ως στρατηγός Χεμέντι, αναγνώρισε τα εγκλήματα που διέπραξαν οι δυνάμεις του τις τελευταίες εβδομάδες και ανακοίνωσε τη σύσταση επιτροπής έρευνας, υποσχόμενος ότι «θα υπάρξει λογοδοσία».

Όλα δείχνουν πως οι συλλήψεις μερίδας των δραστών και η λογοδοσία από πλευράς RSF, είναι ή φαίνεται έντονα πως είναι προσχηματική, ώστε να αφαιρέσει βάρος από την παγκόσμια κατακραυγή ενάντια στην RSF, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και την Δύση που προμηθεύει με όπλα τα ΗΑΕ.