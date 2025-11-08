newspaper
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.11.2025 | 18:31
Συναγερμός στην Πάτρα - Φωτιά σε ορφανοτροφείο
Σημαντική είδηση:
08.11.2025 | 16:40
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, «ασφυξία» στο κέντρο - Οι κλειστοί δρόμοι
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media
Κόσμος 08 Νοεμβρίου 2025 | 20:00

Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media

Έρευνες δείχνουν ότι αλγόριθμοι social media και η θεματολογία πολλών ΜΜΕ έχουν κάτι κοινό. Επιλέγουν, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής, να ενισχύουν τη διχόνοια με θέματα «πολιτιστικού πολέμου»

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Spotlight

Αν κάποιος κοιτάξει προς τις ΗΠΑ και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο πολιτικός διάλογος, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ότι το κύριο χαρακτηριστικό είναι η πόλωση. Ο «διάλογος», αν κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο, γίνεται μέσω των social media. Τα οποία έχουν κατηγορηθεί -ίσως όχι αδίκως- ότι γίνονται άρμα πολιτικής χειραγώγησης.

Αλλά όχι με κατάθεση απόψεων ή θέσεων. Κυρίως μέσω προσωπικών επιθέσεων ή ακροτήτων, που προκαλούν αισθήματα, παρά σκέψη και προβληματισμό. Ακόμη και επικίνδυνο εθισμό. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσω των λογαριασμών του, αλλά και του λογαριασμού του Λευκού Οίκου, είναι μάλλον ο πρώτος διδάξας. Κάνοντας χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζει τον εαυτό του από βασιλιά έως ακόμη και Πάπα. Ενώ, στις πρόσφατες διαδηλώσεις «No King» ανέβασε βίντεο ΑΙ, όπου εμφανίστηκε να οδηγεί πολεμικό αεροσκάφος και να βομβαρδίζει με περιττώματα τους διαδηλωτές.

Τα εμπορικά κίνητρα τηλεοπτικών δικτύων βοήθησαν στη σπορά της διχόνοιας

Στην Καλιφόρνια, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ, φαίνεται ότι υιοθετεί τη στρατηγική των επιθέσεων στον Αμερικανό πρόεδρο μέσω social media. Κάπως πιο κομψά, αλλά σαφώς επιθετικά.

Πλέον αυτού του είδους η πόλωση, η οποία επικεντρώνεται σε θέματα που μπορούν εύκολα να διχάσουν (μεταναστευτικό, φυλετικά ζητήματα, φορολογία κ.λπ.) φαίνεται ότι «κατακτά» και άλλες χώρες της Δύσης. Και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος social media, ψηφοφόρων, πολιτικών.

Η έρευνα των ΜΙΤ-Χάρβαρντ

Με αφορμή τις ΗΠΑ, οι οικονομολόγοι Σακίντ Νόι και Αακάας Ράο, των πανεπιστημίων ΜΙΤ και Χάρβαρντ αντίστοιχα, ερεύνησαν τον ρόλο της τηλεόρασης και των social media στην αύξηση της πόλωσης, της διχόνοιας και των αρνητικών συναισθημάτων. Και διαπίστωσαν ότι το πρωτοφανές για πολλές δεκαετίες κλίμα εχθρότητας που επικρατεί στις ΗΠΑ, καλλιεργείται σε μεγάλο βαθμό στις οθόνες.

Στο βιβλίο τους «Οι Μπίζνες του Πολιτιστικού Πολέμου» (The Business of the Culture War), οι Νόι και Ράο χρησιμοποιούν δεδομένα τηλεθέασης δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο των καλωδιακών ειδησεογραφικών καναλιών. Στόχος τους, να δείξουν πώς τα εμπορικά κίνητρα των δικτύων αυτών βοήθησαν στη σπορά της διχόνοιας όχι μόνο μεταξύ των τηλεθεατών τους αλλά και σε ολόκληρη την Αμερική.

Και το έκαναν αυτό, βασιζόμενα στη γνώση ότι το περιεχόμενο που σχετίζεται με το έγκλημα, τη μετανάστευση, τη φυλή, το φύλο και την κριτική κατά των ελίτ αυξάνει με βεβαιότητα τα ποσοστά τηλεθέασης. Συνεπώς και τα διαφημιστικά ή άλλα έσοδά τους. Θέματα όπως η οικονομία και η υγειονομική περίθαλψη δεν «γαργαλάνε» τόσο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, που αλλάζει συνήθως κανάλι.

Ακολουθώντας αυτήν τη στρατηγική, μετατόπισαν την κάλυψη κυρίως σε θέματα «πολιτισμικού πολέμου», δίνοντας λιγότερο χρόνο στα κοινωνικοοικονομικά θέματα. Έτσι, οδήγησαν και τους πολίτες-ψηφοφόρους να αξιολογούν αυτά τα ζητήματα ως πιο σημαντικά. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι πολιτικοί, που κάνουν τις εκστρατείες τους με βάση θέματα «κουλτούρας».

Οι Νόι και Ράο, με βάση τα ευρήματα της έρευνάς τους,  εκτιμούν ότι η εμφάνιση και η ανάπτυξη των ειδήσεων μέσω καλωδιακής τηλεόρασης μπορεί να ευθύνεται για το ένα τρίτο της αύξησης των πολιτισμικών συγκρούσεων στις ΗΠΑ από το 2000.

Και μετά τα social media

Παράλληλα με τη μελέτη των Νόι και Ράο, έρευνα για την επίδραση των social media πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Northwestern και του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Σε αυτήν οι επιστήμονες εντοπίζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες στη δυναμική που διαμορφώνεται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ερευνητές προσομοίωσαν μια εφαρμογή social media και την τροφοδότησαν με εκατοντάδες αναρτήσεις. Στη συνέχεια παρακολούθησαν πώς άλλαζαν οι τύποι περιεχομένου που εμφανίζονταν στις ροές των χρηστών. Ποια ήταν αντίδρασή τους όταν η εφαρμογή απλώς τους έδειχνε ένα αντιπροσωπευτικό μείγμα όλων των αναρτήσεων, συνιστούσε τις αναρτήσεις που τους άρεσαν ή κοινοποιήθηκαν περισσότερο από άλλους. Και πώς όταν προσομοίωνε έναν αλγόριθμο τύπου TikTok που εμφάνιζε αναρτήσεις ανάλογα με το πόσο χρόνο τις κοιτούσαν άλλοι άνθρωποι.

Αυτό που διαπίστωσαν ήταν ότι εντυπωσιακά παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει με τα τηλεοπτικά προγράμματα.

Σε σχέση με το παράδειγμα της απλής παρουσίασης στους ανθρώπους ενός ομοιόμορφου μείγματος περιεχομένου, ο αλγόριθμος προτάσεων που βασίζεται στα likes και τα shares, δηλαδή στη βασική λειτουργία των social media, ενίσχυε σταθερά τις αναρτήσεις που επαινούσαν την εσωτερική ομάδα του θεατή και κατηγορούσαν την εξωτερική ομάδα του. Επιπλέον, προωθούσε πολύ περισσότερα «πολιτικά» μηνύματα στις ροές των ανθρώπων.

«Διχαστικός αλγόριθμος»

Ο αλγόριθμος τύπου TikTok, ο οποίος αντικατέστησε τα ενεργά likes και τα shares με πιο ανεπαίσθητα μέτρα παθητικής, ασυνείδητης εμπλοκής, είχε παρόμοια αποτελέσματα στην ενίσχυση του διχαστικού πολιτικού περιεχομένου. Επιπλέον, έφερε στην επιφάνεια πολύ περισσότερο αρνητικό περιεχόμενο: δηλαδή επιθέσεις σε εξωτερικές ομάδες, και όχι περιεχόμενο που επαινεί τα μέλη της ομάδας.

Σχολιάζοντας τις δύο αυτές έρευνες, ο αρθρογράφος των Financial Times Τζον Μπερν-Μέρντοχ, εκτιμά ότι τα αποτελέσματά τους βοηθούν να εξηγηθεί ο χρόνος αύξησης του κοινωνικού διχασμού και της μόνιμης δυσαρέσκειας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Επίσης ότι εξηγεί και αρκετές άλλες σύγχρονες κοινωνικές τάσεις. Και καθώς οι νέοι αυξάνουν όλο και περισσότερο την ενασχόλησή τους με τα social media, τόσο αυξάνεται το χάσμα στις πολιτικές στάσεις και προτεραιότητές τους. Ακόμη και μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Το στοίχημα της Κεντροαριστεράς

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι πολιτικοί της Κεντροαριστεράς βρίσκονται μπροστά σε ένα δίλημμα: ουσία ή θέαμα. Κατά κανόνα, λέει ο Μπερν-Μέρντοχ, οι κεντροαριστεροί πολιτικοί προτιμούν να κάνουν προεκλογική εκστρατεία για οικονομικά ζητήματα, και να πετύχουν τους στόχους τους έτσι. Το πρόσφατο παράδειγμα του Ζόχραν Μαμντάνι, που κέρδισε τη Νέα Υόρκη, αποδεικνύει ότι αυτό μπορεί να ισχύσει. Ωστόσο, συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με τις μετρήσεις που δείχνουν ότι το κοινό «αγαπάει» τα θέματα πολιτισμικού πολέμου. Αυτό είναι πεδίο στο οποίο συνήθως έχει προβάδισμα η Δεξιά. Η ήττα της Κάμαλα Χάρις, για παράδειγμα, αποδόθηκε από την «αριστερή» πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος (Μπέρνι Σάντερς κ.λπ.) στο γεγονός αυτό. Ότι, αντί να αναδείξει τα θέματα κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής, να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα, να δώσει όραμα, προσπάθησε να «παίξει μπάλα» στο γήπεδο του Ντόναλντ Τραμπ και των Ρεπουμπλικάνων. Δηλαδή οπλοκατοχή, μετανάστευση, κ.λπ.

Θα ήταν ασφαλώς αφελές να αποδώσουμε όλες τις πολιτικές εξελίξεις στη «φαύλη» λειτουργία των social media ή των ΜΜΕ. Ωστόσο, όπως επισημαίνει και ο Τζον Μπερν-Μέρντοχ, δεν μπορεί να είναι απλή σύμπτωση οι «παράλληλες σεισμικές ρωγμές» στο περιβάλλον πληροφόρησης και κοινωνικοπολιτικής συνοχής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΟΟΣΑ: Παραμένει υψηλή η στήριξη στη γεωργία – Υποχωρεί η ανάπτυξη [γραφήματα]

ΟΟΣΑ: Παραμένει υψηλή η στήριξη στη γεωργία – Υποχωρεί η ανάπτυξη [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

OT FORUM
ΟΤ FORUM: Η AI ως καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων

ΟΤ FORUM: Η AI ως καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων

inWellness
inTown
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη
Πρόωρος χειμώνας 08.11.25

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη

Πολικό κύμα ψύχους θα σαρώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το Σαββατοκύριακο και για πέντε ημέρες. Θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, ενώ το κρύο θα φτάσει ακόμη και έως τη Φλόριντα.

Σύνταξη
Τραμπ: Προτείνει την απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές
Εν μέσω shutdown 08.11.25

Ο Τραμπ προτείνει την... απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι στόχος είναι να μπορούν οι Αμερικανοί να αγοράσουν μόνοι τους μια «καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη υγείας» και να τους περισσεύουν χρήματα

Σύνταξη
Η σφαγή της οικογένειας Moore: Το ανεξιχνίαστο έγκλημα που στοιχειώνει την Βιλίσκα για πάνω από έναν αιώνα
ΗΠΑ 08.11.25

Η σφαγή της οικογένειας Moore: Το ανεξιχνίαστο έγκλημα που στοιχειώνει την Βιλίσκα για πάνω από έναν αιώνα

Το 1912, μια ήσυχη πόλη των ΗΠΑ έγινε μάρτυρας ενός φρικτού εγκλήματος όταν κάποιος άγνωστος δράστης σκότωσε με τσεκούρι μία ολόκληρη οικογένεια και άλλα δύο μικρά κοριτσάκια που φιλοξενούσε

Σύνταξη
Πού είναι τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας; – Κανείς, εκτός από το Βέλγιο, δεν θέλει να πει
Τείχος σιωπής 08.11.25

Πού είναι τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας; – Κανείς, εκτός από το Βέλγιο, δεν θέλει να πει

Η συζήτηση για την έκδοση δανείου επανορθώσεων στην Ουκρανία έχει οδηγήσει σε ένα φλέγον ερώτημα: Πού ακριβώς βρίσκονται τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παρίσι: Συνέλαβαν τρεις νεαρές γυναίκες – Φέρονται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση
Γαλλία 08.11.25

Παρίσι: Συνέλαβαν τρεις νεαρές γυναίκες – Φέρονται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση

Τρεις γυναίκες, ηλικίας 18, 19 και 20 ετών συνελήφθησαν στη Γαλλία. Κατηγορούνται ότι ετοίμαζαν «τζιχαντιστική επίθεση» στο Παρίσι εν όψει επετείου των τρομοκρατικών ενεργειών της 13ης Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Λίβανος: Δύο αδέρφια νεκρά από ισραηλινή επίθεση – Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία
Απανωτές επιθέσεις 08.11.25

Δύο αδέρφια σκοτώθηκαν στον Λίβανο από ισραηλινή επίθεση - Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία

Ο Λίβανος δεν έχει σταματήσει να δέχεται επιθέσεις από το Ισραήλ παρά τη συμφωνία εκεχειρίας με το Τελ Αβίβ να απειλεί ότι θα εντείνει τις επιχειρήσεις του

Σύνταξη
Γνωρίστε τον «Κινέζο Τραμπ» που κατακτά το social media – Συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές από ένα… στοίχημα
Κόσμος 08.11.25

Γνωρίστε τον «Κινέζο Τραμπ» που κατακτά το social media – Συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές από ένα… στοίχημα

To βίντεο έγινε αμέσως viral. Eκατομμύρια άνθρωποι από όλη την Κίνα παρακολουθούν τις εξελίξεις στις ΗΠΑ μέσω του διαδικτύου, και ο Τσεν λειτουργεί σαν «καθρέφτης» του Τραμπ.

Σύνταξη
«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς
Κόσμος 08.11.25

«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς

Ο Μπράσλαβσκι βρισκόταν σε άδεια από την στρατιωτική του θητεία και εργαζόταν ως σεκιούριτι στο μουσικό φεστιβάλ Nova όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ τον Οκτωβρίου 2023.

Σύνταξη
Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;
Κόσμος 08.11.25

Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο μακροβιότερος υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και παραδοσιακά το «δεξί χέρι» του Βλαντιμίρ Πούτιν, φέρεται να έχει μπει στο περιθώριο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων
Κόσμος 08.11.25

Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων

Ο κόσμος μπαίνει σε μια εποχή «ύφεσης των σχέσεων». Οι γάμοι και οι οικογένειες μειώνονται, οι άνθρωποι ζουν μόνοι περισσότερο από ποτέ και η εργένικη ζωή μετατρέπεται σε νέα κανονικότητα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη
Πρόωρος χειμώνας 08.11.25

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη

Πολικό κύμα ψύχους θα σαρώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το Σαββατοκύριακο και για πέντε ημέρες. Θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, ενώ το κρύο θα φτάσει ακόμη και έως τη Φλόριντα.

Σύνταξη
Βορίζια: Μέλος της οικογένειας Καργάκη έβαλε τη βόμβα – Ποιος την κατασκεύασε, πού οδηγείται η αστυνομική έρευνα
Βορίζια 08.11.25

Μέλος της οικογένειας Καργάκη έβαλε τη βόμβα - Ποιος την κατασκεύασε, πού οδηγείται η αστυνομική έρευνα

Η αστυνομία φαίνεται να έχει φτάσει στα ίχνη του βομβιστή και του κατασκευαστή της βόμβας - Μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού οργανώθηκε η βομβιστική επίθεση

Σύνταξη
Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε

Με γλώσσα σκληρή και χωρίς περιστροφές ο Αντώνης Σαμαράς εξαπολύει δριμεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η διαφορά μου είναι πολιτική και αξιακή, τονίζει. «Ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει την δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε την ιστορία και τη βάση της ΝΔ. Για αυτό την έχει μετατρέψει σε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα». «Δεν έφυγα για να επιστρέψω. Με διέγραψε», λέει, πετώντας νέα καρφιά

Σύνταξη
Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)
Μπάσκετ 08.11.25

Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)

Ο Κώστας Σλούκας έκανε εσκεμμένα φάουλ στον 18χρονο Δημήτρη Παπαγεωργίου προκειμένου ο νεαρός καλαθοσφαιριστής να σημειώσει τους πρώτους του πόντους με το Περιστέρι.

Σύνταξη
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου
Μοναδικές στιγμές 08.11.25

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου

Οι αγώνες ξεκίνησαν από τη Λεωφόρο Αμαλίας και τερμάτισαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων όλων των ηλικιών

Σύνταξη
Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο
Αθλητισμός & Σπορ 08.11.25

Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα αναδείξει τους νέους Πανελληνιονίκες προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον και ένταση στη μεγάλη αυτή γιορτή.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Το ΕΚΠΑ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro
Τεχνητή νοημοσύνη 08.11.25

Το ΕΚΠΑ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro

«Στόχος της δράσης είναι η χρήση των παραπάνω από τους εγγεγραμμένους φοιτητές του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας στις σπουδές τους κορυφαία εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης», σημειώνεται από το ΕΚΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ

LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Σάντερλαντ – Άρσεναλ για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα – ΕΠΟ: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας»
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα – ΕΠΟ: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας»

Ξεπέρασαν κάθε όριο στη Γ’ Εθνική καθώς ο Μεσσήνιος διαιτητής Αλέξανδρος Τσαμούρης κατάγγειλε στην αστυνομία απειλητικό τηλεφώνημα. Δήλωσε κώλυμα και αντικαταστάθηκε από το ματς Πύργος-Ζάκυνθος

Βάιος Μπαλάφας
Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς

Ηταν ανώτερος και το έδειξε ο Παναιτωλικός, ο οποίος νίκησε άνετα 3-0 την ΑΕΛ, πετυχαίνοντας δυο γκολ με πέναλτι. Οι Αγρινιώτες ανέβηκαν στην 9η θέση και οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να ζορίζονται

Σύνταξη
Τραμπ: Προτείνει την απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές
Εν μέσω shutdown 08.11.25

Ο Τραμπ προτείνει την... απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι στόχος είναι να μπορούν οι Αμερικανοί να αγοράσουν μόνοι τους μια «καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη υγείας» και να τους περισσεύουν χρήματα

Σύνταξη
Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»
Μήλο και μηλιά 08.11.25

Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»

Καθώς ο Ζοράν Μαμντάνι γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη, όλοι συμφωνούν σε ένα. Η μητέρα του Μίρα Ναΐρ και οι ταινίες της είναι γεμάτες από τις αξίες που ο απόγονος της έφερε με κρότο στην πολιτική σκηνή της καπιταλιστικής υπερδύναμης των ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ολυμπιακός – Ούιπεστ
Πόλο 08.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ούιπεστ

LIVE: Ολυμπιακός – Ούιπεστ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ούιπεστ για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League Γυναικών.

Σύνταξη
Η σφαγή της οικογένειας Moore: Το ανεξιχνίαστο έγκλημα που στοιχειώνει την Βιλίσκα για πάνω από έναν αιώνα
ΗΠΑ 08.11.25

Η σφαγή της οικογένειας Moore: Το ανεξιχνίαστο έγκλημα που στοιχειώνει την Βιλίσκα για πάνω από έναν αιώνα

Το 1912, μια ήσυχη πόλη των ΗΠΑ έγινε μάρτυρας ενός φρικτού εγκλήματος όταν κάποιος άγνωστος δράστης σκότωσε με τσεκούρι μία ολόκληρη οικογένεια και άλλα δύο μικρά κοριτσάκια που φιλοξενούσε

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο