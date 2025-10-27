magazin
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός σταθμός στο Μετρό - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ίντι Αμίν ή ο δικτάτορας ως θέαμα: Η γέννηση ενός λαϊκιστή πριν τα social media
«Βασιλιάς της Σκωτίας» 27 Οκτωβρίου 2025 | 22:15

Ίντι Αμίν ή ο δικτάτορας ως θέαμα: Η γέννηση ενός λαϊκιστή πριν τα social media

Ο Ουγκαντέζος ηγέτης που τρόμαξε τη Δύση παρουσιάζεται ξανά μέσα από δύο νέα βιβλία ως πρωτοπόρος του πολιτικού θεάματος και της ρητορικής του μίσους

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Spotlight

Το 1976, το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Madame Tussauds στο Λονδίνο ζήτησε από τους επισκέπτες του να ψηφίσουν τη «χειρότερη προσωπικότητα» της συλλογής του. Πρώτος αναδείχθηκε ο Αδόλφος Χίτλερ. Δεύτερος, ο Ίντι Αμίν.

Εκείνη την εποχή, ο Ουγκαντέζος δικτάτορας ήταν ο φόβος και ο τρόμος του διεθνούς Τύπου. Οι βρετανικές εφημερίδες γέμιζαν με ιστορίες για τα φρικιαστικά του κατορθώματα — κάποιες αληθινές, άλλες αποκυήματα φαντασίας. Ήταν πράγματι μαζικός δολοφόνος, αν και δύσκολα μπορεί κανείς να πιστέψει ότι όντως φύλαγε κεφάλια στο ψυγείο του, όπως ήθελε ο μύθος.

Μέσα από ομιλίες, απαγορεύσεις και προπαγανδιστικές καμπάνιες, δημιούργησε την ψευδαίσθηση ενός εθνικού «πολέμου απελευθέρωσης» ενάντια στους «ξένους και τους προδότες». Ήταν ο πρώτος ηγέτης που κατάλαβε ότι η πολιτική μπορούσε να λειτουργεί ως παράσταση – με εκείνον πρωταγωνιστή και το έθνος ως κοινό.

Τώρα, δύο νέα βιβλία επιχειρούν να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους – μακριά από τη μυθολογία του «τέρατος» και πιο κοντά στην πραγματικότητα ενός πολιτικού φαινομένου που προανήγγειλε τη σημερινή εποχή του λαϊκισμού και της πολιτικής θεαματικότητας.

Το πρώτο, του Αμερικανού ιστορικού Ντέρεκ Πίτερσον, εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο ο Αμίν μετέτρεψε τη διακυβέρνηση σε θέαμα. Μέσα από ομιλίες, απαγορεύσεις και προπαγανδιστικές καμπάνιες, δημιούργησε την ψευδαίσθηση ενός εθνικού «πολέμου απελευθέρωσης» ενάντια στους «ξένους και τους προδότες». Ήταν, κατά τον Πίτερσον, ο πρώτος ηγέτης που κατάλαβε ότι η πολιτική μπορούσε να λειτουργεί ως παράσταση – με εκείνον πρωταγωνιστή και το έθνος ως κοινό.

Οι εκτιμήσεις για τα θύματα της οκταετούς του κυριαρχίας κυμαίνονται από 12.000 έως 500.000 ανθρώπους.

Το δεύτερο, του Ουγκαντέζου διανοουμένου Μαχμούντ Μαντάνι, έχει πιο προσωπική διάσταση. Ο Μαντάνι, που ανήκε στην ασιατική κοινότητα που ο Αμίν εκδίωξε το 1972, γράφει για τον εκτοπισμό, την απώλεια και την ταυτότητα. Μέσα από τη δική του εμπειρία εξορίας και την αναδρομή στην εποχή του τρόμου, επιχειρεί να εξηγήσει πώς ένας ηγέτης όπως ο Αμίν κατόρθωσε να πείσει μεγάλο μέρος της κοινωνίας ότι ενεργούσε για το καλό της – και πώς οι πληγές εκείνης της περιόδου εξακολουθούν να καθορίζουν τη σύγχρονη Ουγκάντα.

Ανάμεσα στους χιλιάδες εκδιωχθέντες Ασιάτες που κατέφυγαν στη Βρετανία ήταν και ο Μαχμούντ Μαντάνι, σήμερα καθηγητής στο Columbia. Στο συγκλονιστικό του βιβλίο περιγράφει πώς οι εξόριστοι ένιωθαν «ξένοι παντού».

Και οι δύο συγγραφείς συμφωνούν σε ένα βασικό σημείο: ο Ίντι Αμίν δεν ήταν απλώς ένας τυραννικός παρανοϊκός, αλλά και ένας πρωτοποριακός λαϊκιστής. Παρουσίαζε τον εαυτό του ως άνθρωπο του λαού, που μιλούσε απλά, περιφρονούσε την ελίτ και ταυτιζόταν με τον «πραγματικό Ουγκαντέζο». Εντόπιζε εχθρούς — πρώτα τους Ασιάτες, έπειτα τους διανοούμενους, μετά τους πολιτικούς αντιπάλους — και υποσχόταν λύσεις «άμεσες» και «πατριωτικές».

Η απήχησή του βασίστηκε ακριβώς σε αυτό: στην ψευδαίσθηση δύναμης και υπερηφάνειας που έδινε στους υποστηρικτές του. Ο Αμίν υποσχόταν ότι «η Ουγκάντα θα κινηθεί ξανά με υπερηχητική ταχύτητα» – στην πράξη, όμως, άφησε πίσω του μια χώρα φτωχότερη, πιο βίαιη και πιο διχασμένη από ποτέ.

Από «λαϊκό παιδί» σε αιμοσταγή ηγέτη

Ο Αμίν γεννήθηκε το 1928 από τη φυλή Κάκγουα, στα βορειοδυτικά της Ουγκάντας — μια κοινότητα που περιφρονούνταν από τις ισχυρότερες εθνοτικές ομάδες της χώρας. Ξεκίνησε ως πυγμάχος και κατόπιν στρατιώτης στον αποικιακό στρατό των Βρετανών. Η άνοδός του στην εξουσία ήταν αστραπιαία: το 1971 ανέτρεψε τον τότε πρόεδρο Μίλτον Ομποτέ με στρατιωτικό πραξικόπημα και στέφθηκε «σωτήρας του έθνους».

Η αρχική ευφορία γρήγορα μετατράπηκε σε τρόμο. Ο Αμίν, που αυτοαποκαλούταν «ο τελευταίος βασιλιάς της Σκωτίας», καλλιέργησε μια προσωπικότητα γεμάτη μεγαλομανία και γελοιότητα, αλλά και έναν μηχανισμό βίας που άφησε πίσω του δεκάδες χιλιάδες νεκρούς.

Εντόπιζε εχθρούς — πρώτα τους Ασιάτες, έπειτα τους διανοούμενους, μετά τους πολιτικούς αντιπάλους — και υποσχόταν λύσεις «άμεσες» και «πατριωτικές».

YouTube thumbnail

Ο «πόλεμος της οικονομικής απελευθέρωσης»

Το 1972, ο Αμίν ανακοίνωσε ότι όλοι οι πολίτες ασιατικής καταγωγής της Ουγκάντας –περίπου 50.000 άνθρωποι, πολλοί γεννημένοι εκεί– έπρεπε να εγκαταλείψουν τη χώρα μέσα σε 90 ημέρες.

Η απόφαση αυτή ήταν βάρβαρη, αλλά εξαιρετικά δημοφιλής. Ο Αμίν καλλιεργούσε τα φυλετικά μίση λέγοντας πως οι Ασιάτες «θεωρούσαν τους Αφρικανούς πολίτες δεύτερης κατηγορίας στη δική τους χώρα».

Με αυτό το πρόσχημα ξεκίνησε την «οικονομική απελευθέρωση» της Ουγκάντας. Κατάσχεσε τις επιχειρήσεις των εκδιωχθέντων και τις χάρισε σε υποστηρικτές του — χωρίς καμία εμπειρία στη διοίκησή τους. Το αποτέλεσμα ήταν κατάρρευση της οικονομίας, πείνα και χάος. Όπως σχολιάζει ο Πίτερσον, ο Αμίν μετέτρεψε «τη βαρετή, τεχνική δουλειά της διακυβέρνησης σε μια συναρπαστική μάχη για φυλετική και πολιτική λύτρωση».

Ο «λαϊκιστής» πριν από τον λαϊκισμό

Ο Αμίν υπήρξε –πολύ πριν την εποχή των social media– πρότυπο λαϊκιστή ηγέτη. Παρουσιαζόταν ως ο αυθεντικός «άνθρωπος του λαού», γελοιοποιούσε τη Δύση και τους τεχνοκράτες, και διέταζε καθημερινά απαγορεύσεις από το ραδιόφωνο: «Μην φοράτε περούκες!», «Απαγορεύονται οι χοροί των εφήβων!»

Η διακυβέρνησή του, γεμάτη αυταρχικά διατάγματα και προχειρότητα, λειτουργούσε σαν ένα πρώιμο reality εξουσίας.

Η σύγκριση με σύγχρονους ηγέτες, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν είναι τυχαία. Ο Νότιοαφρικανός κωμικός Τρέβορ Νόα έχει επισημάνει τις ομοιότητες στον λόγο τους, ενώ ο Πίτερσον βλέπει βαθύτερη σύνδεση: τη στοχοποίηση μειονοτήτων, τη δαιμονοποίηση των μεταναστών και την περιθωριοποίηση των ειδικών.

Ο Αμίν καλλιεργούσε τα φυλετικά μίση λέγοντας πως οι Ασιάτες «θεωρούσαν τους Αφρικανούς πολίτες δεύτερης κατηγορίας στη δική τους χώρα».

Ουγκανέζοι διαβάζουν για τον θάνατο του πρώην δικτάτορα Ίντι Αμίν στο κέντρο της Καμπάλα, την Κυριακή 17 Αυγούστου 2003. Ο Αμίν, 80 ετών, πέθανε  στη Σαουδική Αραβία, όπου είχε καταφύγει μετά την ανατροπή του από τις τανζανικές δυνάμεις, αφού είχε κυβερνήσει τη χώρα του  και είχε προκαλέσει τον θάνατο περίπου 500.000 ανθρώπων. Ο Αμίν πέθανε στις 8:20 το πρωί στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, όπου είχε ζητήσει άσυλο μετά την πτώση του καθεστώτος του το 1979. Από τις 18 Ιουλίου βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη, έχοντας υποστεί νεφρική ανεπάρκεια. Σύμφωνα με πηγή κοντά στην οικογένειά του, ο πρώην δικτάτορας τάφηκε στο κοιμητήριο Ρουγουάις της Τζέντας, μετά την προσευχή της δύσης το Σάββατο. (Φωτογραφία EPA PHOTO/ EPA/STEPHEN MORRISON)

Το τίμημα της παράνοιας

Πίσω από την πομπώδη εικόνα κρυβόταν ένα καθεστώς τρόμου. Ο ανώτατος δικαστής της χώρας απήχθη και δολοφονήθηκε, ένας αρχιεπίσκοπος εκτελέστηκε μετά από ψευδοδίκη, ενώ εκατοντάδες πολίτες σκοτώθηκαν απλώς επειδή δεν υπάκουσαν σε διαταγές.

«Απαγορεύονται οι χοροί των εφήβων!»

Οι εκτιμήσεις για τα θύματα της οκταετούς του κυριαρχίας κυμαίνονται από 12.000 έως 500.000 ανθρώπους.

Το 1979, μετά από μια αποτυχημένη εισβολή στην Τανζανία, ο Αμίν εκδιώχθηκε και κατέφυγε στη Σαουδική Αραβία, όπου πέθανε το 2003.

Οι σκιές που μένουν

Ανάμεσα στους χιλιάδες εκδιωχθέντες Ασιάτες που κατέφυγαν στη Βρετανία ήταν και ο Μαχμούντ Μαντάνι, σήμερα καθηγητής στο Columbia. Στο συγκλονιστικό του βιβλίο περιγράφει πώς οι εξόριστοι ένιωθαν «ξένοι παντού». Παρ’ όλα αυτά, πολλοί κατάφεραν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους και να διακριθούν, παρά την προσπάθεια της Βρετανίας να κρατήσει εκτός τους μη λευκούς πρώην υπηκόους της.

Σήμερα, η Ουγκάντα κυβερνάται από τον Γιουέρι Μουσεβένι, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 1986. Παρά τις υποσχέσεις του για σταθερότητα, πολλοί –όπως ο Μαντάνι– τον κατηγορούν πως διαιωνίζει τη διαφθορά, τη βία και τον εθνοτικό διχασμό.

Ο γιος και πιθανός διάδοχός του, Μουχούζι Κάινερουγκαμπα, έχει υιοθετήσει έναν κυνικό, προκλητικό λόγο στα social media, παραπέμποντας απευθείας στο ύφος του Αμίν.

Και στους δρόμους της Καμπάλα, ταξιτζήδες κολλούν ακόμη τη φωτογραφία του Ίντι Αμίν στα τζάμια τους, νοσταλγώντας μια «παλιά καλή εποχή» — που στην πραγματικότητα ποτέ δεν υπήρξε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Η επικείμενη συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας έφερε νέα ρεκόρ

Wall Street: Η επικείμενη συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας έφερε νέα ρεκόρ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

inWellness
inTown
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή
Τίνος είναι; 27.10.25

Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή

Στις 27 Οκτωβρίου του 1970, ο εισαγγελέας δίνει τέλος στη διένεξη μεταξύ Διονύση Σαββόπουλου και καπετάν Παντελή Γκίνη αποφαινόμενος ότι το διαφιλονικούμενο Ντιρλαντά είναι δημοτικό άσμα και διατάσσεται η κατάσχεση του δίσκου που κυκλοφορεί με την εκτέλεση του Σαββόπουλου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»
Υπερδύναμη 27.10.25

Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»

Το Bluey ξεκίνησε ως μια σειρά κινουμένων σχεδίων για παιδιά. Σήμερα το καρτούν με καταγωγή από την Αυστραλία  είναι ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο και μια εμπορική δύναμη που υπολογίζεται πως αγγίζει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες
Ai Weiwei’s Turandot 27.10.25

«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες

Από κομπάρσος του Τζεφιρέλι στη Νέα Υόρκη, ο Άι Γουέι Γουέι γίνεται σκηνοθέτης της δικής του Turandot στην Όπερα της Ρώμης, μετατρέποντας το όραμα του Πουτσίνι σε πολιτική αλληγορία για την ελευθερία.

Σύνταξη
Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα: Οι φήμες έβαλαν και τον Τζορτζ ΜακΚέι στο παιχνίδι για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Ατελείωτη λίστα 27.10.25

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα: Οι φήμες έβαλαν και τον Τζορτζ ΜακΚέι στο παιχνίδι για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Ο 33χρονος άγγλος ηθοποιός Τζορτζ ΜακΚέι έχει ακούσει το όνομά του να «παίζει» για τον ρόλο του νέου Τζέιμς Μποντ και κλήθηκε να απαντήσει αν θα ήταν θετικός να γίνει ο επόμενος 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί τα ζώα-ηθοποιοί του Χόλιγουντ δεν μπορούν να βρουν δουλειά πλέον;
Ταμείο ανεργίας 27.10.25

Γιατί τα ζώα-ηθοποιοί του Χόλιγουντ δεν μπορούν να βρουν δουλειά πλέον;

Έχουν βοηθήσει στην κατάκτηση Όσκαρ, έχουν ενισχύσει τα έσοδα των ταινιών και έχουν επισκιάσει τους διάσημους συμπρωταγωνιστές τους — αλλά αυτές τις μέρες, τα ζώα του Χόλιγουντ δεν φαίνεται να μπορούν να βρουν δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» – Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου
Περίεργο κάρμα 27.10.25

«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» - Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου

Ο Μπιόρν Αντρέσεν, ο Σουηδός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία», πέθανε σε ηλικία 70 ετών. Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία Μεσοκαλόκαιρο και έγινε μουσικός, ενώ αποκαλούταν «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο» – ένας τίτλος με τον οποίο αγωνίστηκε όλη του τη ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιώργος Λάνθιμος: Η (όχι και τόσο) αναπάντεχη κατάταξη των 10 ταινιών του από το New York Magazine
«Λαν-θυμίζει» 27.10.25

Γιώργος Λάνθιμος: Η (όχι και τόσο) αναπάντεχη κατάταξη των 10 ταινιών του από το New York Magazine

Διάλογοι που θυμίζουν ασθενείς που έχουν υποστεί λοβοτομή, ψυχρή και αποστασιοποιημένη κινηματογράφηση, μυστηριώδης ή αινιγματική συμπεριφορά - Ο Γιώργος Λάνθιμος στο μικροσπόπιο και μια κατάταξη των 10 ταινιών του, που μάλλον μας βρίσκει σύμφωνους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Missile Defense Agency 27.10.25

A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Η νέα ταινία της Κάθριν Μπίγκελοου A House of Dynamite προκάλεσε την οργή του Πενταγώνου, καθώς παρουσιάζει την αμερικανική αντιπυραυλική άμυνα να αποτυγχάνει, με την αρμόδια υπηρεσία να μιλά για «ανακρίβειες»

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
«Nuremberg»: Ο Ράσελ Κρόου ως Χέρμαν Γκέρινγκ στη δίκη που άλλαξε την Ιστορία
«Αρρώστια του κακού» 27.10.25

«Nuremberg»: Ο Ράσελ Κρόου ως Χέρμαν Γκέρινγκ στη δίκη που άλλαξε την Ιστορία

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Βάντερμπιλτ επιστρέφει σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια του 20ού αιώνα με το «Nuremberg» - μια ταινία-υπενθύμιση πως «ο φασισμός δεν γεννιέται απότομα - γεννιέται όταν οι άνθρωποι σταματούν να αντιδρούν.»

Σύνταξη
Κόλαση, Παράδεισος, και το καλτ ντοκιμαντέρ της άθεης Νταϊάν Κίτον για τη μεταθανάτια ζωή επιστρέφει – «Ανόητο»
Δημιουργός 26.10.25

Κόλαση, Παράδεισος, και το καλτ ντοκιμαντέρ της άθεης Νταϊάν Κίτον για τη μεταθανάτια ζωή επιστρέφει – «Ανόητο»

Η αείμνηστη Νταϊάν Κίτον ήταν κάτι περισσότερο από την ευφυή σταρ του Άνι Χολ ή μια επενδύτρια ακινήτων. Το μόνο ντοκιμαντέρ που υπέγραψε ποτέ είναι η μόνη απόδειξη που χρειάζεται κανείς για να πειστεί για το αίνιγμα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα Τέμπη, ο πόνος, η Ματούλα και οι ηλίθιοι: Η Νένα Μεντή δεν φοβάται τίποτα – «Για αυτό με λένε ξινή» 
«Είμαστε ρατσιστές» 26.10.25

Τα Τέμπη, ο πόνος, η Ματούλα και οι ηλίθιοι: Η Νένα Μεντή δεν φοβάται τίποτα – «Για αυτό με λένε ξινή» 

Από τις λαμπερές και light τηλεοπτικές Tρεις Χάριτες στο σκοτεινό σανίδι του θεάτρου, η Νένα Μεντή ήταν πάντα ακέραιη και ξεκάθαρη. Μιλώντας στο MEGA, η ηθοποιός με το σπάνιο τσαγανό, μίλησε για όλα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τελικά, όχι μόνο τον ξέχασαν, τον πήρε και η γειτόνισσα σπίτι της – Τα τριάντα κύματα του πίνακα του Πικάσο
Still Life with Guitar 26.10.25

Τελικά, όχι μόνο τον ξέχασαν, τον πήρε και η γειτόνισσα σπίτι της – Τα τριάντα κύματα του πίνακα του Πικάσο

Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο «Νεκρή φύση με κιθάρα», που είχε θεωρηθεί κλεμμένος από τη Μαδρίτη, βρέθηκε τελικά και στα χέρια μιας γυναίκας που τον πήρε σπίτι της κατά λάθος, νομίζοντας ότι ήταν δέμα

Σύνταξη
Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ
Culture Live 26.10.25

Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ

«Το Φάντασμα της Όπερας είναι μια τόσο κλασική ιστορία, αλλά θα το έκανα διαφορετικά», είπε μεταξύ άλλων ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο σε πρόσφατη συνέντευξή του και οι φήμες φούντωσαν για τα μελλοντικά σχέδιά του

Σύνταξη
H Nancy και η Joanna είναι δύο σπουδαίες, αστείες και ταλαντούχες γυναίκες-κορίτσια του διεθνούς animation
Interview 26.10.25

H Nancy και η Joanna είναι δύο σπουδαίες, αστείες και ταλαντούχες γυναίκες-κορίτσια του διεθνούς animation

Δύο παλιές γνώριμες κι αγαπημένες φίλες του Animasyros, η δημοσιογράφος και ιστορικός animation, Nancy Denney-Phelps. και η θρυλική βρετανίδα δημιουργός Joanna Quinn, πρόσφατα βραβευμένη στο Annecy με τιμητικό Cristal για τη συνολική της προσφορά, παρουσίασαν η μία το βιβλίο της άλλης και ύψωσαν τα ποτήρια τους «εις υγείαν της ζωής».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy
Αληθινή ιστορία 27.10.25

«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy

Η Σίντνεϊ Σουίνι αφηγείται τη ζωή της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν και μιλά για τη βία κατά των γυναικών, τονίζοντας πως η ιστορία αυτή «είναι βαθιά προσωπική»

Σύνταξη
Χανιά: Σε χωράφι βρέθηκε το φονικό όπλο του 23χρονου – Το μεσημέρι της Τρίτης η κηδεία του 52χρονου
Ελλάδα 27.10.25

Χανιά: Σε χωράφι βρέθηκε το φονικό όπλο του 23χρονου – Το μεσημέρι της Τρίτης η κηδεία του 52χρονου

Η αστυνομία εντόπισε το όπλο του δράστη σε μακρινή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας - Στον εισαγγελέα στα Χανιά αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί ο δράστης

Σύνταξη
Ισπανία: Οι Καταλανοί αυτονομιστές αποσύρουν τη στήριξη από την κυβέρνηση Σάντσεθ – Κίνδυνος να πέσει
Παραβίαση συμφωνίας 27.10.25

Ισπανία: Οι Καταλανοί αυτονομιστές αποσύρουν τη στήριξη από την κυβέρνηση Σάντσεθ – Κίνδυνος να πέσει

Λίγο πριν κατατεθεί ο προϋπολογισμός στην Ισπανία, o εξόριστος ηγέτης του Junts Κάρλες Πουτζδεμόν δήλωσε ότι το κόμμα αποσύρει τη στήριξη από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να ψηφιστεί προϋπολογισμός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Μαρακανά»: Το θρυλικό στάδιο τίθεται προς πώληση! Ποιος είναι ο λόγος
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Μαρακανά»: Το θρυλικό στάδιο τίθεται προς πώληση! Ποιος είναι ο λόγος

Το στάδιο Μαρακανά, σύμβολο του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, είναι προς πώληση όπως ενημέρωσε η Πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο! Σκοπός να μειωθεί το τεράστιο δημόσιο χρέος της. Έντονες οι αντιδράσεις.

Σύνταξη
Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights
Μεγάλο στοίχημα 27.10.25

Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights

Το Χόλιγουντ έβαλε τα καλά του, η μόδα φόρεσε τα κοστούμια της και η Άννα Γουίντουρ έδειξε τα δόντια της καθώς θέλει να μεταμορφώσει τη Vogue από μπράντα μόδας σε μηχανή παραγωγής περιεχομένου για επιχειρηματικούς κολοσσούς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οργή από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Δρυμιώτη – Επίθεση στην Ομάδα Αλήθειας – «Κατήφορος τοξικότητας», «Χρυσή Αυγή με γραβάτα»
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

Οργή από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Δρυμιώτη – Επίθεση στην Ομάδα Αλήθειας – «Κατήφορος τοξικότητας», «Χρυσή Αυγή με γραβάτα»

Οργισμένες αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η δήλωση Δρυμιώτη περί αριστερών και ελληνοφροσύνης, την οποία έσπευσε να αναπαράγει ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ η «Ομάδα Αλήθειας».

Σύνταξη
Στεγαστικό: Ο δημιουργός των Greekonomics αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα
Deutsche Welle 27.10.25

Στεγαστικό: Ο δημιουργός των Greekonomics αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα

Η ελληνική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η ανακούφιση των ενοικιαστών αποτελεί προτεραιότητα και ότι το στεγαστικό είναι σύμφυτο με μία οικονομία που αναπτύσσεται γοργά. Είναι όμως έτσι; Ρεπορτάζ της DW

Σύνταξη
Ντέμης Νικολαΐδης: «Εύκολη η νίκη του Ολυμπιακού, διαφωνώ με τον Νίκολιτς»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ντέμης Νικολαΐδης: «Εύκολη η νίκη του Ολυμπιακού, διαφωνώ με τον Νίκολιτς»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης, χαρακτήρισε εύκολη τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, στάθηκε στην έλλειψη θάρρους που έδειξε η Ένωση, και εξήγησε πού διαφωνεί με τον Μάρκο Νίκολιτς…

Σύνταξη
Χανιά: Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία στην Κίσσαμο – «Είναι συγκλονισμένος» λέει ο δικηγόρος του δράστη
Ελλάδα 27.10.25

Χανιά: Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία στην Κίσσαμο – «Είναι συγκλονισμένος» λέει ο δικηγόρος του δράστη

Ο 23χρονος δράστης παραδόθηκε το μεσημέρι στην Αστυνομία και κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων - Το πρωί της Τρίτης αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Σύνταξη
Μετά τη μαθητική παρέλαση θα κριθεί η εφαρμογή των νέων μέτρων στον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

Μετά τη μαθητική παρέλαση θα κριθεί η εφαρμογή των νέων μέτρων στον Άγνωστο Στρατιώτη

Στην αστυνομία ρίχνει η κυβέρνηση το βάρος για την εφαρμογή του νέου νόμου για τον Άγνωστο Στρατιώτη, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο που θα ξεδιπλωθεί τις επόμενες μέρες.

Σύνταξη
«Καίγεται» για αέριο η Ουκρανία – Η δημοπρασία για ποσότητες μέσω Ελλάδας
Διεθνής Οικονομία 27.10.25

«Καίγεται» για αέριο η Ουκρανία – Η δημοπρασία για ποσότητες μέσω Ελλάδας

Το ειδικό προϊόν «Route 1» για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ουκρανία είχε ισχυρή ζήτηση κατά τη δημοπρασία των Διαχειριστών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας

Σύνταξη
Γκάζι: Πόσα ποτά ήπιε η 16χρονη στο κλαμπ – Μαρτυρία φίλης που ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ
Τι λέει 19χρονη 27.10.25

Τραγωδία στο Γκάζι: Πόσα ποτά ήπιε η 16χρονη στο κλαμπ - Μαρτυρία φίλης που ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ

Eίχαν σερβίρει αλκοόλ στην ανήλικη, κάτι που ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Γκάζι παραδέχθηκε από την πρώτη στιγμή. «Εγώ, επειδή ρώτησα, μου λένε δεν είχε πιει πολύ αλκοόλ».

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 27.10.25

LIVE: Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη 10η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Πώς οι έφηβοι αποκτούν πλαστές ταυτότητες για να μπαίνουν σε κλαμπ και να προμηθεύονται αλκοόλ και τσιγάρα
Ελλάδα 27.10.25

Πώς οι έφηβοι αποκτούν πλαστές ταυτότητες για να μπαίνουν σε κλαμπ και να προμηθεύονται αλκοόλ και τσιγάρα

Σε μόδα τείνει να εξελιχθεί η τάση αρκετών έφηβων να παραποιούν την ημερομηνία γέννησης στις αστυνομικές τους ταυτότητες που έχουν σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να αποφεύγουν τις απαγορεύσεις λόγω ηλικίας

Σύνταξη
Αντίπαλος της ΑΕΚ προσέλαβε άνδρα που «πέθανε», έκλεψε πιγκουίνο και φυλακίστηκε στη Σιγκαπούρη! (pics)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Αντίπαλος της ΑΕΚ προσέλαβε άνδρα που «πέθανε», έκλεψε πιγκουίνο και φυλακίστηκε στη Σιγκαπούρη! (pics)

Δεν είναι κάποιο είδους ανεκδότου ή κάποια φάρσα. Η Αμπερντίν, λίγες ημέρες μετά τα 6 γκολ που δέχθηκε από την ΑΕΚ, προσέλαβε τον Λουτς Πφάνενστιλ σε ρόλο αθλητικό διευθυντή, για να της... σώσει τη χρονιά!

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Κορωπί: «Είχε περάσει με το αμάξι από πάνω της» – Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες για τον εφιάλτη που ζούσε η 40χρονη
Στο Κορωπί 27.10.25

«Είχε περάσει με το αμάξι από πάνω της» - Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες για τον εφιάλτη που ζούσε η 40χρονη

Εκείνος αδιαφορούσε για αυτήν, εξαφανιζόταν για ημέρες έκλεινε το κινητό του για να μην τον βρει και εμφανιζόταν όποτε ήθελε εκείνος, αναφέρουν φίλοι της 40χρονης

Σύνταξη
Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με «83 παιδιά», ανακοινώνει ο Έντι Ράμα
Ντιέλα 27.10.25

Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με «83 παιδιά», ανακοινώνει ο Έντι Ράμα

Όταν, τον Σεπτέμβριο, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα αποφάσισε να διορίσει υπουργό ένα δημιούργημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, επικράτησε ενθουσιασμός, περιέργεια και πανικός

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο