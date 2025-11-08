Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία

Η αστυνομία ανακάλυψε ένα όπλο που μοιάζει με αεροβόλο τουφέκι με αναφορές σε καταδικασμένους μαζικούς δολοφόνους στον τόπο της έκρηξης της Παρασκευής στο σχολείο SMAN 72 της Τζακάρτα στην Ινδονησία. Οι εικόνες φαίνεται να δείχνουν αντικείμενα που μοιάζουν με όπλα, αλλά ο Ινδονήσιος πολιτικός Λόντεγουίτζκ Φρίντριχ Πάουλους δήλωσε ότι οι φωτογραφίες απεικονίζουν «ένα παιχνίδι όπλο, όχι ένα πραγματικό όπλο», κάτι που επιβεβαιώνεται.

Οι φωτογραφίες δείχνουν ένα μαύρο τουφέκι που μοιάζει με AR-15, με λευκές επιγραφές που αναγράφουν «For Agartha» (υποχθόνια μυθική χώρα), «Μπρέντον Τάραντ. Welcome to Hell» (Καλώς ήρθες στην κόλαση), μαζί με τα ονόματα Αντόν Λουντίν Πέτερσον και Αλεξάντρ Μπισονέτ. Η αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι το τουφέκι ήταν παιχνίδι, σύμφωνα με την Jakarta Globe.

Ο Βρέντον Τάραντ πραγματοποίησε το 2019 τη σφαγή σε τζαμί στο Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας, σκοτώνοντας 51 πιστούς. Ο Μπισονέτ διέπραξε το 2017 τη σφαγή σε τζαμί στην πόλη Κεμπέκ του Καναδά, με αποτέλεσμα έξι νεκρούς. Ο Πέτερσον σκότωσε τρία άτομα σε επίθεση με σπαθί το 2015 σε σχολείο στο Τρόλχετάν της Σουηδίας, σε μια οργισμένη επίθεση που υποκινήθηκε από ξενοφοβικά κίνητρα.

Μαθητές δήλωσαν σε ινδονησιακά μέσα ενημέρωσης ότι ο νεαρός ήταν «μοναχικός» και συχνά ζωγράφιζε βίαιες εικόνες. Είπαν ότι τον είδαν ξαπλωμένο στο έδαφος μετά την έκρηξη. Η αστυνομία τόνισε ότι είναι πολύ νωρίς για να συμπεράνουμε αν οι επιγραφές υποδηλώνουν ιδεολογικό κίνητρο.

Η επίθεση στην Ινδονησία εξετάζεται ως τρομοκρατική

«Εξακολουθούμε να εξετάζουμε αυτό που φαίνεται να είναι ένα πυροβόλο όπλο. Περιμένουμε επίσης τα αποτελέσματα από την ομάδα εξουδετέρωσης βομβών που αποστειρώνει επί του παρόντος τον χώρο», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Τζακάρτα, Κόμπες Μπούντι Χερμάντο.

Οι ερευνητές βρήκαν επίσης ένα αντικείμενο που μοιάζει με πιστόλι και μια σκούρα πράσινη στρατιωτικού τύπου ζώνη με θήκες.

Στόχος ήταν το τζαμί του σχολείου

Η περιοχή του σχολείου παρέμεινε κλειστή το απόγευμα της Παρασκευής, καθώς το προσωπικό εξουδετέρωσης βομβών και οι ομάδες της Σήμανσης συνέχιζαν τη συλλογή στοιχείων. Η αστυνομία προειδοποίησε ότι ο τόπος της έκρηξης ενδέχεται να εξακολουθεί να είναι επικίνδυνος.

Η αστυνομία της Τζακάρτα δεν έχει επιβεβαιώσει την πηγή της έκρηξης και μέχρι την Παρασκευή το βράδυ δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι εκρήξεις έλαβαν χώρα στην περιοχή του τζαμιού, εντός του συγκροτήματος του δημόσιου γυμνασίου στο Kelapa Gading Barat, στη Βόρεια Τζακάρτα, λίγο μετά την προσευχή της Παρασκευής. Μάρτυρες περιέγραψαν μαθητές και καθηγητές να τρέχουν πανικόβλητοι, ενώ οι αστυνομικοί εκκένωναν τις εγκαταστάσεις.

Δεν έχει κατονομαστεί ακόμα ως τρομοκρατική επίθεση αλλά οδεύει προς αυτή την κατεύθυνση

Η Densus 88, η αντιτρομοκρατική μονάδα της Ινδονησίας, κλήθηκε να βοηθήσει στην ταυτοποίηση και να προσδιορίσει εάν το περιστατικό περιέχει στοιχεία τρομοκρατίας. «Χειριζόμαστε την υπόθεση με μεγάλη προσοχή», δήλωσε ο Χερμάντο. «Πρέπει ακόμα να διαπιστώσουμε τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη και αν αυτά τα αντικείμενα έχουν άμεση σχέση με αυτήν».

Οι αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και ισχυρής αστυνομικής παρουσίας, έκαναν αμέσως τις απαραίτητες διαδικασίες στον τόπο του συμβάντος. Μεταξύ των αντικειμένων που ανακτήθηκαν περιλαμβάνονται ψεύτικα όπλα, μολότοφ και αλεξίσφαιρα γιλέκα, ενώ σε ένα από τα όπλα που ανακτήθηκαν βρέθηκαν οι εξτρεμιστικές επιγραφές.

Ο ύποπτος δράστης, ο οποίος περιγράφεται ως ινδονήσιος λευκός εθνικιστής, χτυπήθηκε από πυροβολισμό στον τόπο του συμβάντος. Ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι όλα τα ευρήματα από τον τόπο του εγκλήματος έχουν ασφαλιστεί και θα δημοσιοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της πλήρους ανάλυσης.