07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία
Κόσμος 08 Νοεμβρίου 2025 | 00:30

Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία

Οι δύο εκρήξεις στην Ινδονησία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 54 ατόμων. Ο δράστης συνελήφθη στο σημείο και έχει τραυματιστεί από τις αρχές.

Η αστυνομία ανακάλυψε ένα όπλο που μοιάζει με αεροβόλο τουφέκι με αναφορές σε καταδικασμένους μαζικούς δολοφόνους στον τόπο της έκρηξης της Παρασκευής στο σχολείο SMAN 72 της Τζακάρτα στην Ινδονησία.  Οι εικόνες φαίνεται να δείχνουν αντικείμενα που μοιάζουν με όπλα, αλλά ο Ινδονήσιος πολιτικός Λόντεγουίτζκ Φρίντριχ Πάουλους δήλωσε ότι οι φωτογραφίες απεικονίζουν «ένα παιχνίδι όπλο, όχι ένα πραγματικό όπλο», κάτι που επιβεβαιώνεται.

Οι φωτογραφίες δείχνουν ένα μαύρο τουφέκι που μοιάζει με AR-15, με λευκές επιγραφές που αναγράφουν «For Agartha» (υποχθόνια μυθική χώρα), «Μπρέντον Τάραντ. Welcome to Hell» (Καλώς ήρθες στην κόλαση), μαζί με τα ονόματα Αντόν Λουντίν Πέτερσον και Αλεξάντρ Μπισονέτ. Η αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι το τουφέκι ήταν παιχνίδι, σύμφωνα με την Jakarta Globe.

Ο Βρέντον Τάραντ πραγματοποίησε το 2019 τη σφαγή σε τζαμί στο Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας, σκοτώνοντας 51 πιστούς. Ο Μπισονέτ διέπραξε το 2017 τη σφαγή σε τζαμί στην πόλη Κεμπέκ του Καναδά, με αποτέλεσμα έξι νεκρούς. Ο Πέτερσον σκότωσε τρία άτομα σε επίθεση με σπαθί το 2015 σε σχολείο στο Τρόλχετάν της Σουηδίας, σε μια οργισμένη επίθεση που υποκινήθηκε από ξενοφοβικά κίνητρα.

Μαθητές δήλωσαν σε ινδονησιακά μέσα ενημέρωσης ότι ο νεαρός ήταν «μοναχικός» και συχνά ζωγράφιζε βίαιες εικόνες. Είπαν ότι τον είδαν ξαπλωμένο στο έδαφος μετά την έκρηξη. Η αστυνομία τόνισε ότι είναι πολύ νωρίς για να συμπεράνουμε αν οι επιγραφές υποδηλώνουν ιδεολογικό κίνητρο.

Η επίθεση στην Ινδονησία εξετάζεται ως τρομοκρατική

«Εξακολουθούμε να εξετάζουμε αυτό που φαίνεται να είναι ένα πυροβόλο όπλο. Περιμένουμε επίσης τα αποτελέσματα από την ομάδα εξουδετέρωσης βομβών που αποστειρώνει επί του παρόντος τον χώρο», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Τζακάρτα, Κόμπες Μπούντι Χερμάντο.

Οι ερευνητές βρήκαν επίσης ένα αντικείμενο που μοιάζει με πιστόλι και μια σκούρα πράσινη στρατιωτικού τύπου ζώνη με θήκες.

Στόχος ήταν το τζαμί του σχολείου

Η περιοχή του σχολείου παρέμεινε κλειστή το απόγευμα της Παρασκευής, καθώς το προσωπικό εξουδετέρωσης βομβών και οι ομάδες της Σήμανσης συνέχιζαν τη συλλογή στοιχείων. Η αστυνομία προειδοποίησε ότι ο τόπος της έκρηξης ενδέχεται να εξακολουθεί να είναι επικίνδυνος.

Η αστυνομία της Τζακάρτα δεν έχει επιβεβαιώσει την πηγή της έκρηξης και μέχρι την Παρασκευή το βράδυ δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι εκρήξεις έλαβαν χώρα στην περιοχή του τζαμιού, εντός του συγκροτήματος του δημόσιου γυμνασίου στο Kelapa Gading Barat, στη Βόρεια Τζακάρτα, λίγο μετά την προσευχή της Παρασκευής. Μάρτυρες περιέγραψαν μαθητές και καθηγητές να τρέχουν πανικόβλητοι, ενώ οι αστυνομικοί εκκένωναν τις εγκαταστάσεις.

Δεν έχει κατονομαστεί ακόμα ως τρομοκρατική επίθεση αλλά οδεύει προς αυτή την κατεύθυνση

Η Densus 88, η αντιτρομοκρατική μονάδα της Ινδονησίας, κλήθηκε να βοηθήσει στην ταυτοποίηση και να προσδιορίσει εάν το περιστατικό περιέχει στοιχεία τρομοκρατίας. «Χειριζόμαστε την υπόθεση με μεγάλη προσοχή», δήλωσε ο Χερμάντο. «Πρέπει ακόμα να διαπιστώσουμε τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη και αν αυτά τα αντικείμενα έχουν άμεση σχέση με αυτήν».

Οι αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και ισχυρής αστυνομικής παρουσίας, έκαναν αμέσως τις απαραίτητες διαδικασίες στον τόπο του συμβάντος. Μεταξύ των αντικειμένων που ανακτήθηκαν περιλαμβάνονται ψεύτικα όπλα, μολότοφ και αλεξίσφαιρα γιλέκα, ενώ σε ένα από τα όπλα που ανακτήθηκαν βρέθηκαν οι εξτρεμιστικές επιγραφές.

Ο ύποπτος δράστης, ο οποίος περιγράφεται ως ινδονήσιος λευκός εθνικιστής, χτυπήθηκε από πυροβολισμό στον τόπο του συμβάντος. Ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι όλα τα ευρήματα από τον τόπο του εγκλήματος έχουν ασφαλιστεί και θα δημοσιοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της πλήρους ανάλυσης.

Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί
Νερό με δελτίο 08.11.25

Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί

Τεράστιο είναι το πρόβλημα της έλλειψης νερού στην Τεχεράνη. Το Ιράν αντιμετωπίζει τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι θα χρειαστεί να εκκενωθεί η πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Πέφτει το Ποκρόφσκ – Ρωσικό το 70% της πόλης
Ουκρανία 07.11.25

Πέφτει το Ποκρόφσκ – Ρωσικό το 70% της πόλης

Ρωσία και Ουκρανία θέλουν να πείσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ πως έχουν το πάνω χέρι ή πως μάχονται ακόμα αντίστοιχα, κάτι που πιθανώς να επηρεάσει μια μελλοντική συμφωνία ειρήνης.

Σύνταξη
Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου
Κόσμος 07.11.25

Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου

Σε μια σημαντική ανατροπή, το PKK ανακοίνωσε τον Μάιο την απόφασή του να αφοπλιστεί και να διαλυθεί, μετά από έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν να τερματιστεί ο ένοπλος αγώνας.

Σύνταξη
Τουρκία: Ποιες πράξεις και ποια ακόμα πρόσωπα αφορά το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Νετανιάχου
Ισραήλ 07.11.25

Ποιες πράξεις και ποια ακόμα πρόσωπα αφορά το ένταλμα σύλληψης της Τουρκίας εναντίον του Νετανιάχου

Η Τουρκία εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και ισραηλινούς αξιωματούχους με την κατηγορία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια
Χαιρέτισε ο Χριστοδουλίδης 07.11.25

Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια

Το εμπάργκο ίσχυε από το 1959 και είχε επιβληθεί τότε στο πλαίσιο γενικής πολιτικής της Νορβηγίας να μην εξάγει οπλισμό σε χώρες όπου υπάρχει πόλεμος, απειλή πολέμου ή εσωτερική σύρραξη

Σύνταξη
Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας
Κρίσιμο σταυροδρόμι 07.11.25

Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας

Απαιτούνται πολιτικές για τη βιομηχανία που να προωθούν την παραγωγικότητα, να επιταχύνουν την καινοτομία και, κυρίως, να θέτουν τους εργαζόμενους και τις ανησυχίες τους στο επίκεντρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ντόναλντ Τραμπ: Πολύ πιθανό να συναντηθώ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη
Ουκρανικό 07.11.25

Τραμπ: Πολύ πιθανό να συναντηθώ με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη

Είναι πολύ πιθανό να συμβεί, είπε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε ένα ηχηρότατο μήνυμα στην ΕΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Να σέβεστε τον Όρμπαν».

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η άνοδος των «πορνο-τρολ»: Πώς μια πλατφόρμα πορνό κέρδισε εκατομμύρια μηνύοντας… τους θεατές της
Προσέξτε 07.11.25

Η άνοδος των «πορνο-τρολ»: Πώς μια πλατφόρμα πορνό κέρδισε εκατομμύρια μηνύοντας… τους θεατές της

Μια εταιρεία έχει κατακλύσει τα αμερικανικά δικαστήρια με αγωγές, κυρίως εναντίον θεατών υλικού πορνό, οι οποίοι νιώθουν ντροπιασμένοι και προτιμούν να συμβιβάζονται ιδιωτικά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Γαλλία προτρέπει τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Μαλί «το συντομότερο δυνατό»
Κόσμος 07.11.25

Η Γαλλία προτρέπει τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Μαλί «το συντομότερο δυνατό»

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους υπηκόους του να εγκαταλείψουν προσωρινά το Μαλί «το συντομότερο δυνατό», καθώς πολλές περιοχές της χώρας έχουν παραλύσει από τον αποκλεισμό των τζιχαντιστών

Σύνταξη
Τουρκικό ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου
Για γενοκτονία 07.11.25

Τουρκικό ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου

Ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης κατά του Νετανιάχου για γενοκτονία. Αφορά συνολικά 37 πρόσωπα. Κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Σύνταξη
«Να σέβεστε τον Όρμπαν»: Αυστηρό μήνυμα Τραμπ στην ΕΕ μετά τη συνάντησή του με τον Ούγγρο πρόεδρο
Και την Ουγγαρία 07.11.25 Upd: 20:39

«Να σέβεστε τον Όρμπαν»: Αυστηρό μήνυμα Τραμπ στην ΕΕ μετά τη συνάντησή του με τον Ούγγρο πρόεδρο

Ζωντανή εικόνα από τη συνάντηση Νόναλντ Τραμπ και Βίκτορ Όρμπαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι βλέπει θετικά όλα τα αιτήματα του Ούγγρου συμμάχου του, που επιθυμεί να κερδίσει από τη συνάντηση.

Σύνταξη
Το μεγάλο δίλημμα του Όρμπαν: Το ρωσικό πετρέλαιο ή η εύνοια του «παλιόφιλου» Τραμπ
«Καυτή πατάτα» 07.11.25

Το μεγάλο δίλημμα του Όρμπαν: Το ρωσικό πετρέλαιο ή η εύνοια του «παλιόφιλου» Τραμπ

Ο Βίκτορ Όρμπαν βρίσκεται σε ένα περίπλοκο γεωπολιτικό σταυροδρόμι, καθώς οι πιέσεις των ΗΠΑ για απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο δοκιμάζουν τις ισορροπίες της εξωτερικής και εσωτερικής του πολιτικής

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κάλεσε την Παρασκευή την Ελλάδα να εντείνει τις προσπάθειές της για να περιορίσει τις δραστηριότητες του «στόλου-φαντάσματος» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο και να παρακάμπτει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΗΠΑ: Λίγο πριν το χάος στα αεροδρόμια – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται λόγω ομοσπονδιακού shutdown
40 αεροδρόμια 07.11.25

ΗΠΑ: Λίγο πριν το χάος στα αεροδρόμια – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται λόγω ομοσπονδιακού shutdown

Ήδη παρουσιάζονται προβλήματα και στις διεθνείς πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ. Πάνω από 11.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται στα αεροδρόμια χωρίς αμοιβή, ενώ υπάρχουν 3.000 κενές θέσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί
Νερό με δελτίο 08.11.25

Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί

Τεράστιο είναι το πρόβλημα της έλλειψης νερού στην Τεχεράνη. Το Ιράν αντιμετωπίζει τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι θα χρειαστεί να εκκενωθεί η πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Ραφήνα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους – Είχαν πεθάνει μέρες χωρίς να τους αναζητήσει κανείς
Ελλάδα 07.11.25

Ραφήνα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους – Είχαν πεθάνει μέρες χωρίς να τους αναζητήσει κανείς

Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας - Η 80χρονη και ο 55χρονος έμεναν μόνοι τους με ελάχιστες κοινωνικές επαφές

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παρτιζάν 80-71: Αρνήθηκε να ηττηθεί και πήρε πολύτιμη νίκη!
Euroleague 07.11.25

Ολυμπιακός – Παρτιζάν 80-71: Αρνήθηκε να ηττηθεί και πήρε πολύτιμη νίκη!

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε με την «πλάτη στον τοίχο» απέναντι στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς, ωστόσο με εξαιρετική άμυνα κι επιμέρους 27-13 στο 4ο δεκάλεπτο επικράτησε τελικά των Σέρβων με 80-71!

Σύνταξη
Πέφτει το Ποκρόφσκ – Ρωσικό το 70% της πόλης
Ουκρανία 07.11.25

Πέφτει το Ποκρόφσκ – Ρωσικό το 70% της πόλης

Ρωσία και Ουκρανία θέλουν να πείσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ πως έχουν το πάνω χέρι ή πως μάχονται ακόμα αντίστοιχα, κάτι που πιθανώς να επηρεάσει μια μελλοντική συμφωνία ειρήνης.

Σύνταξη
Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου
Κόσμος 07.11.25

Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου

Σε μια σημαντική ανατροπή, το PKK ανακοίνωσε τον Μάιο την απόφασή του να αφοπλιστεί και να διαλυθεί, μετά από έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν να τερματιστεί ο ένοπλος αγώνας.

Σύνταξη
Ο ποδοσφαιριστής Ιβ Μπισουμά θύμα οικονομικής απάτης: Του… εξαφάνισαν 950.000 € από τον λογαριασμό!
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Ποδοσφαιριστής της Premier League - θύμα οικονομικής απάτης: Του... εξαφάνισαν 950.000 € από τον λογαριασμό!

Πώς ο Ιβ Μπισουμά είδε τον προσωπικό του λογαριασμό να μειώνεται κατά σχεδόν ένα εκατομμύριο από έναν επιτήδειο, αλλά και γιατί χρειάστηκε σχεδόν... έναν χρόνο για να το καταλάβει.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Βορίζια: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει ποιος απομάκρυνε τα όπλα μετά το μακελειό – Η μαρτυρία που σοκάρει
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει ποιος απομάκρυνε τα όπλα μετά το μακελειό – Η μαρτυρία που σοκάρει

Αυτόπτης μάρτυρας στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια συγκλονίζει περιγράφοντας όλα όσα έζησε με την ανταλλαγή πυροβολισμών και τους δύο νεκρούς

Σύνταξη
Ο αρχιτέκτονας του νέου «Μπερναμπέου» υπόσχεται «τέλος στο πρόβλημα του θορύβου»
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Ο αρχιτέκτονας του νέου «Μπερναμπέου» υπόσχεται «τέλος στο πρόβλημα του θορύβου»

Ο Καταλανός δημιουργός του επιβλητικού νέου «Σαντιάγο Μπερναμπέου», Ζοζέπ Ρίμπας, εξηγεί πώς το γήπεδο του Ρεάλ Μαδρίτης θα λειτουργεί «365 μέρες τον χρόνο» και πώς η αρχιτεκτονική του ενώνει αισθητική, τεχνολογία και επιχειρηματική ευφυΐα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πέθανε ο Τζέιμς Γουότσον, ο επιστήμονας που ανακάλυψε τη διπλή έλικα του DNA
«Τρομερό παιδί» 07.11.25

Πέθανε ο Τζέιμς Γουότσον, ο επιστήμονας που ανακάλυψε τη διπλή έλικα του DNA

Ήταν 97 ετών. Μαζί με τον Φράνσις Κρικ βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής για τη σημαντική αυτή ανακάλυψη. Διχαστική προσωπικότητα, επικρίθηκε σφοδρά για ρατσιστικά σχόλια.

Σύνταξη
Τουρκία: Ποιες πράξεις και ποια ακόμα πρόσωπα αφορά το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Νετανιάχου
Ισραήλ 07.11.25

Ποιες πράξεις και ποια ακόμα πρόσωπα αφορά το ένταλμα σύλληψης της Τουρκίας εναντίον του Νετανιάχου

Η Τουρκία εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και ισραηλινούς αξιωματούχους με την κατηγορία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καταγγελία του προέδρου του ΤΕΕ για υπάλληλο Πολεοδομίας που ζητούσε φακελάκι 50.000 ευρώ
Ελλάδα 07.11.25

Καταγγελία του προέδρου του ΤΕΕ για υπάλληλο Πολεοδομίας που ζητούσε φακελάκι 50.000 ευρώ

Η υπάλληλος, σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να καθυστερούσε να εκδώσει άδεια σε κτίριο του ΤΕΕ. Πολλά είναι πάντως τα ερωτήματα που προκύπτουν από την καταγγελία, αλλά και το χειρισμό της υπόθεσης.

Σύνταξη
Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια
Χαιρέτισε ο Χριστοδουλίδης 07.11.25

Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια

Το εμπάργκο ίσχυε από το 1959 και είχε επιβληθεί τότε στο πλαίσιο γενικής πολιτικής της Νορβηγίας να μην εξάγει οπλισμό σε χώρες όπου υπάρχει πόλεμος, απειλή πολέμου ή εσωτερική σύρραξη

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παρτιζάν: Στο ΣΕΦ οι Μπιανκόν και Καμπελά (pics)
Euroleague 07.11.25

Στο ΣΕΦ οι Ρέτσος, Μπιανκόν και Καμπελά (pics)

Για ακόμη μία φορά το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του στην ομάδα μπάσκετ, καθώς στο ΣΕΦ βρίσκονται οι Ρέτσος, Μπιανκόν, Καμπελά για το ματς με την Παρτιζάν.

Σύνταξη
Φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη
Ελλάδα 07.11.25

Φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη

Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο οικίας που βρίσκεται στην περιοχή του ιερού ναού Παντοκράτορος - Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από μαγειρικό σκεύος. 

Σύνταξη
Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας
Κρίσιμο σταυροδρόμι 07.11.25

Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας

Απαιτούνται πολιτικές για τη βιομηχανία που να προωθούν την παραγωγικότητα, να επιταχύνουν την καινοτομία και, κυρίως, να θέτουν τους εργαζόμενους και τις ανησυχίες τους στο επίκεντρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ανδρουλάκης: Οι αγρότες απαιτούν έναν κανονικό ΟΠΕΚΕΠΕ, έναν κανονικό ΕΛΓΑ και όχι τα κλεφτομάγαζα της ΝΔ
Ομιλία στην Ορεστιάδα 07.11.25

Ανδρουλάκης: Οι αγρότες απαιτούν έναν κανονικό ΟΠΕΚΕΠΕ, έναν κανονικό ΕΛΓΑ και όχι τα κλεφτομάγαζα της ΝΔ

«Δεν έχει τίποτα να περιμένει ο πολίτης από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας», επισήμανε από την Ορεστιάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
