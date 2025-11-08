Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα – ΕΠΟ: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας»

Τρόμος για τον διαιτητή του πίνακα της Γ’ Εθνικής Αλέξανδρο Τσαμούρη (Μεσσηνίας), ο οποίος κατάγγειλε στην αστυνομία απειλές σε βάρος του, μέσω κλήσης από συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό, απειλές του στιλ «πρόσεξε πολύ, αλλιώς»… Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να φοβηθεί για την προσωπική του ασφάλεια και αυτός είναι ο λόγος που δήλωσε κώλυμα για το ντέρμπι του 4ου ομίλου της Γ’ Εθνικής ΠΑΣ Πύργος-Ζάκυνθος, ο οποίος διεξάγεται την Κυριακή 9/11. Ετσι αντικαταστάθηκε από τον Σιντόρη (Θεσπρωτίας). Εν ολίγοις ο Τσαμούρης σχετίζει όλα αυτά με τον ορισμό του στον αγώνα Πύργος-Ζάκυνθος.

Ο Τσαμούρης κατάγγειλε στην αστυνομία το περιστατικό, εννοείται και στην ΚΕΔ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα προχωρήσει και σε επίσημη καταγγελία. Πρόκειται για υπόθεση που ξεπερνά κάθε όριο. Ο τρομοκρατημένος ρέφερι θεώρησε όλα αυτά ως «μήνυμα» για τον αγώνα και για αυτό επικαλέστηκε λόγους προσωπικής ασφάλειας, ζητώντας την αλλαγή του. Εννοείται ότι οι αρμόδιοι της ΕΠΟ και της ΚΕΔ έλαβαν γνώση για όλα αυτά. Για αυτό και έγινε δεκτό το αίτημα του Τσαμούρη για αντικατάστασή του. Εκτός από τον Σιντόρη, η ΚΕΔ στο συγκεκριμένο παιχνίδι όρισε και τέταρτο διαιτητή (τον Παπαγεωργόπουλο της ΕΠΣ Αργολίδας και το ματς Πύργος-Ζάκυνθος θα είναι το μοναδικό της κατηγορίας που θα διεξαχθεί με τέταρτο διαιτητή).

Η υπόθεση αναμένεται να έχει εξέλιξη. Η αστυνομία θα ξεκινήσει έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ισχύει ότι ο ρέφερι έλαβε φάκελο με σφαίρες.

Με αφορμή τις απειλές κατά του διαιτητή Αλέξαδρου Τσακούρη η ΕΠΟ εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία καταδικάζει κάθε μορφή βίας.

Αναλυτικά:

«Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας, απειλών και πρακτικών που παραπέμπουν σε λογικές υποκόσμου.

Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν πουθενά θέση και οι Αρχές οφείλουν να διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση και να εντοπίσουν ποιος ή ποιοι βρίσκονται πίσω από τις απειλές που οδήγησαν τον διαιτητή Αλέξανδρο Τσαμουρη να δηλώσει κώλυμα στον αγώνα Γ Εθνικής Πύργος – Ζάκυνθος.

Η ΚΕΔ και η Ομοσπονδία εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους προς τον κ. Τσαμούρη, δίπλα στον οποίο θα βρίσκονται για ό,τι χρειαστεί».