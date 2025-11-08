ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 73-90: Εύκολη νίκη για τις «ερυθρόλευκες» στην Πυλαία
Ένα εύκολο πρωϊνό είχε στην Πυλαία η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 90-73, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Α1.
Εύκολο έργο είχε η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού στην Πυλαία, καθώς επικράτησε με 90-73 του ΠΑΟΚ, για την 6η αγωνιστική της Α1. Οι «ερυθρόλευκες» ανέβασαν ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο, επιστρέφοντας στις νίκες μετά από τα δύο τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα.
Για την ομάδα της Δρακάκη ξεχώρισαν οι Γούλφολκ με 15 πόντους, Γιακούμπκοβα με 13, ενώ η Τζόνσον έκανε double-double με 10 πόντους και 13 ριμπάουντ. Από πλευράς ΠΑΟΚ ξεχώρισε η Γουίλιαμς με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ.
Τα δεκάλεπτα: 20-26, 36-44, 50-66, 73-90
Συνθέσεις
ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη 4, Κυπριανού 4, Γουίλιαμς 22(4), Ράπτη, Ράτζα 3, Μάρμπεϊ 18(4), Παπαϊωάννου 6, Γκρέισον 9, Ζορμπαλά, Σταμπουλίδου, Μπαντού 7(1).
Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 6(1), Κατσαμούρη 6, Γιακούμπκοβα 13(3), Γουλφολκ 15(2), Καρλάφτη 3(1), Δίελα 4, Μπενέκη 4, Χριστινάκη 12(1), Κολλάτου 7, Τζόνσον 10, Ράμπερ 7(1), Ντάλα 3(1).
