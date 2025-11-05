DVTK – Ολυμπιακός 87-63: Ήττα στην Ουγγαρία για τις Ερυθρόλευκες

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 87-63 στην Ουγγαρία από την DVTK για την 5η αγωνιστική της Euroleague γυναικών και πλέον το έργο για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης γίνεται αρκετά δύσκολο, με τις «ερυθρόλευκες» να έχουν εξ’ ορισμού δύσκολο έργο και πάρα πολύ δύσκολο όμιλο.

Έτσι πλέον θα πρέπει να νικήσουν την αήττητη και πανίσχυρη Φενέρμπαχτσε στο Φάληρο και ταυτόχρονα να χάσει η DVTK από την Βαλένθια για να περάσουν στην επόμενη φάση. Η Ιβάνα Γιακούμπτσοβα με 17 και οι Ελεάννα Χριστινάκη και Νόσια Γουόλφολκ που είχαν από 15 πόντους διασώθηκαν από τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα της Ουγγαρίας ήταν μπροστά σχεδόν σε όλο το παιχνίδι και κατάφεραν να υπερκεράσουν και το +12 που είχε πάρει ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ στο μεταξύ τους παιχνίδι για τον πρώτο γύρο.

Η Γουέστμπελντ με 18 πόντους στο πρώτο ημίχρονο δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στον Ολυμπιακό με τις «ερυθρόλευκες» να κλεινουν το πρώτο ημίχρονο πίσω στο σκορ με 44-35. Η DVTK έφτασε και στην επιθυμητή διαφορά, 67-54, στις αρχές της τέταρτης περιόδου. Οι Ουγγαρέζες οδήγησαν το σκορ και στο +20 (78-58) τριάμισι λεπτά πριν το τέλος και «καθάρισαν» το ματς και ουσιαστικά την υπόθεση νίκη.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μάνσον, Αλκαράθ, Λαπάνοβιτς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-19, 44-35, 61-53, 87-63

ΝΤΙΟΣΓΚΙΟΡΙ (Βόλγκι): Μίκλος 5 (1), Κανιάσι 8 (1), Άχο 7 (7 ασίστ), Λέλικ 13 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γκίνζο 7 (1/5 σουτ, 5/6 βολές), Τάκατς, Σμούντα 18 (7/7 δίποντα, 4/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουέστμπελντ 26 (6/12 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/4 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 6 λάθη), Τόμαν 3 (1)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπτσοβα 17 (5/7 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 1/1 βολή), Γούλφολκ 15 (6/14 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 7 κλεψίματα), Καρλάφτη, Δίελα, Χριστινάκη 15 (4/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/6 βολές, 5 ριμπάουντ), Κολλάτου 8 (1/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα), Τζόνσον 5, Ραμπέρ 3 (1/7 σουτ, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα)