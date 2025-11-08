magazin
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
08.11.2025 | 18:31
Συναγερμός στην Πάτρα - Φωτιά σε ορφανοτροφείο
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ματωμένα κραγιόν: Φασισμός, παιδική εργασία και κλιματική κρίση – Η απαγορευμένη αλήθεια της βιομηχανίας ομορφιάς των 415 δισ. €
Live in Style 08 Νοεμβρίου 2025 | 17:45

Ματωμένα κραγιόν: Φασισμός, παιδική εργασία και κλιματική κρίση – Η απαγορευμένη αλήθεια της βιομηχανίας ομορφιάς των 415 δισ. €

Η συγγραφέας και ακτιβίστρια Aραμπέλ Σικάρντι εκθέτει σε νέο βιβλίο τη βιομηχανία ομορφιάς και τα «τέρατα» πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Spotlight

Τα κραγιόν, τα προϊόντα μέικ απ και τα αρώματα κινούν μια παγκόσμια βιομηχανία ομορφιάς αξίας άνω των 415 δισεκατομμυρίων ευρώ όμως πίσω από τη βιτρίνα αυτού του λαμπερά όμορφου κόσμου, υπάρχουν τέρατα.

Αυτό υποστηρίζει η συγγραφέας Aραμπέλ Σικάρντι, η οποία διατηρεί μια σχέση «αγάπης-μίσους» με τον χώρο, στο νέο της βιβλίο, The House of Beauty (Ο Οίκος της Ομορφιάς).

Στη νέα έκδοση η Σικάρντι αφαιρεί το μέικ απ από τη βιομηχανία ομορφιάς, και αποκαλύπτει την ασχήμια. Από τις εκμεταλλευτικές συνθήκες εργασίας και την υπερκατανάλωση, μέχρι τους στενούς δεσμούς της Coco Chanel με τον φασισμό και την παιδική εργασία.

«Όταν σας λέω ότι η ομορφιά είναι ένα τέρας, πρέπει να ξέρετε ότι είναι το αγαπημένο μου είδος τέρατος» γράφει η συγγραφέας και σύμβουλος με έδρα τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, η οποία έχει αφιερώσει την καριέρα της στην αποκάλυψη της «τρομοκρατικής δύναμης» της βιομηχανίας ομορφιάς.

Μέσα από το νέο της έργο, καταδεικνύει πώς η γοητεία των καλλυντικών συνδέεται με την κλιματική κρίση, τις θηριωδίες του πολέμου του Βιετνάμ και τη ναζιστική ιδεολογία, θέτοντας ένα κρίσιμο ερώτημα: Ποιο είναι το τίμημα της λάμψης;

View this post on Instagram

A post shared by Arabelle Sicardi 英梅 (@arabellesicardi)

Το άσχημο πρόσωπο της ομορφιάς

Η πρώτη κιόλας πρόταση του βιβλίου της Σικάρντι, είναι ένα ηχηρό χαστούκι. Στις επόμενες σελίδες της η συγγραφέας και σύμβουλος που εργάζεται στον τομέα της ομορφιάς και της τεχνολογίας επιστρέφει στο αγαπημένο της χόμπι, να δείχνει την αλήθεια πίσω από τη βιομηχανία  ομορφιάς την οποία έχει σχολιάσει ως «μία τρομοκρατική δύναμη».

Η Σικάρντι αποφάσισε να αναζητήσει όλη τη σκληρή πραγματικότητα μετά από χρόνια θητείας ως συντάκτρια ομορφιάς στο BuzzFeed που έληξε άδοξα. Όταν η Σικάρντι επέκρινε μία διαφημιστική καμπάνια ακολούθησε σύγκρουση με τη διεύθυνση της ιστοσελίδας και εκείνη βρέθηκε στην έξοδο. «Τέτοιου είδους πολιτικές και η υποκρισία εξακολουθούν να συμβαίνουν πολύ συχνά» λέει στον The Guardian.

Σε μία εποχή μη ρεαλιστικών προτύπων ομορφιάς, αυτή η αμφιθυμία δεν χρήζει ιδιαίτερης εξήγησης. Ωστόσο, η Σικάρντι «σκάβει» βαθύτερα αναδεικνύοντας τη σχέση της βιομηχανίας ομορφιάς με την κλιματική κρίση, το υπέρογκο κόστος βασικών αγαθών, όπως το σαμπουάν, στις φυλακές των ΗΠΑ, καθώς και τον ιστορικό δεσμό των κέντρων μανικιούρ στις ΗΠΑ με τον πόλεμο του Βιετνάμ.

Παρά τις σκοτεινές αυτές πτυχές, η Σικάρντι παραμένει αφοσιωμένη στο να «διηγείται ιστορίες για τη βιομηχανία της ομορφιάς». «Φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, δίνει παρηγοριά. Μου έχουν πει ας πούμε ότι τα μηνιαία ραντεβού για μανικιούρ είναι μία από τις λίγες πολυτέλειες που μπορούσα να προσφέρω στον εαυτό μου» θυμάται.

Μεγάλοι οίκοι, μεγάλα εγκλήματα

Η φθηνή παιδική εργασία στον αναπτυσσόμενο κόσμο αποτελεί ζοφερό αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, αγγίζοντας σχεδόν όλους τους εμπορικούς τομείς.

Μια πρόσφατη έρευνα του BBC αποκάλυψε τη χρήση ανήλικων εργατών στη συγκομιδή γιασεμιού για λογαριασμό μεγάλων εταιρειών αρωμάτων παρά τις δηλώσεις «μηδενικής ανοχής» στην παιδική εργασία. Το γιασεμί προέρχεται κυρίως από την Αίγυπτο, χώρα που ελέγχει περίπου το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής.

Οι συλλέκτες γιασεμιού, συχνά οικογενειάρχες σε φάρμες μικροϊδιοκτητών, αναγκάζονται να απασχολούν τα παιδιά τους λόγω πολύ χαμηλών αμοιβών.

YouTube thumbnail

Η έρευνα αποκάλυψε παιδιά ακόμα και 12 ετών να εργάζονται νύχτα, παρά την απαγόρευση εργασίας ανηλίκων κάτω των 15 ετών κατά τις ώρες από τις 7 το απόγευμα έως τις 7 το πρωί.

Οι μεγάλες εταιρείες αρωμάτων καθορίζουν την αγορά, πιέζοντας για χαμηλά κόστη, γεγονός που συντελεί στην καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Οι ελεγκτικές διαδικασίες αποδεικνύονται ανεπαρκείς και περιορίζονται στην επιβεβαίωση στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς λεπτομερή επιτήρηση.

Κατ’ επέκταση, το πρόβλημα μεταφέρεται στους καταναλωτές, που αγνοούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παράγονται τα πολυτελή αυτά προϊόντα.

Στην Αίγυπτο, η γυναίκα συλλέκτρια που κατέγραψε το BBC εκφράζει την απογοήτευσή της για τις τεράστιες ανισότητες ανάμεσα στις αμοιβές των εργατών και την τελική τιμή του αρώματος στην αγορά.

«Πρωταγωνιστές σε ταινία τρόμου»

Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου είναι μία ιστορία τύπου «διάλεξε τη δική σου περιπέτεια», όπου ο αναγνώστης πλοηγείται στις διαδικασίες κατασκευής, μάρκετινγκ και πώλησης ενός προϊόντος ομορφιάς.

Η Σικάρντι ήθελε να δείξει πόσο περίπλοκη και διασυνδεδεμένη είναι η βιομηχανία της ομορφιάς με τόσους πολλούς άλλους κλάδους, με έναν τρόπο που οι αναγνώστες να μπορούν να το συζητήσουν και να κατανοήσουν ότι οι άπειρες δυνατότητες είναι όλες αλληλένδετες.

Όπως εξηγεί αυτό έγινε σκόπιμα για να ακυρωθούν από την αρχή οι όποιες προσδοκίες για το τι μπορεί να είναι ένα βιβλίο για τη βιομηχανία της ομορφιάς.

Η Σικάρντι οδηγεί τον αναγνώστη σε δύσκολες αλήθειες. Αναφέρεται σε θάνατους εργαζομένων και την παιδική εργασία και συνεντευξιάζει πολλές ειδικότητες σε έναν ιστό ασχήμιας γύρω από τη βιομηχανία ομορφιά. Από ελεγκτές, σε μέλη ΜΚΟ που καταγράφουν τους θανάτους παιδιών εργατών, αγρότες, πωλητές λιανικής, χημικούς καλλυντικών, δικηγόρους και διευθύνοντες συμβούλους, όλοι έχουν κάτι να πουν για το δαιδαλώδες αυτό πεδίο.

«Είμαστε όλοι συμμετέχοντες και συνένοχοι στον τρόπο με τον οποίο παράγεται η ομορφιά σε όλο τον κόσμο», τονίζει η Σικάρντι. «Ήθελα ο αναγνώστης να εμπλακεί άμεσα στην ιστορία, σαν να είναι ο μόνος που επιβίωσε από μια ταινία τρόμου».

Σανέλ και φασισμός

Η Σικάρντι θίγει εμφατικά το πώς η μόδα, η ομορφιά και ο φασισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Το κεφάλαιο για την Κοκό Σανέλ είναι αποκαλυπτικό: η σχεδιάστρια είχε εραστή Ναζί και προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τους ναζιστικούς νόμους για να υφαρπάξει τον έλεγχο της επιχείρησης αρωμάτων της από τους Εβραίους ιδιοκτήτες της.

«Πάντα με γοήτευε η ιστορία της Σανέλ, γιατί δεν καταλάβαινα πραγματικά γιατί αυτό το τεράστιο μέρος της ιστορίας της είχε αποσιωπηθεί», εξηγεί.

«Για χρόνια αναρωτιόμουν γιατί δεν χρησιμοποίησε την επιρροή της για να βελτιώσει τις συνθήκες γύρω της. Αλλά δεν είχε το καλό μέσα της. Μεγάλωσε μέσα σε αντισημιτισμό σε μια εποχή που αυτό θεωρούνταν φυσιολογικό, προβλεπόμενο, και οι άνθρωποι με τους οποίους έκανε παρέα είχαν τις ίδιες απόψεις με εκείνη. Έζησε μέσα σε μια πολύ ιδιαίτερη, προνομιούχο φούσκα και ήθελε να συνεχίσει να ζει εκεί όσο χειροτέρευε ο κόσμος γύρω της» προσθέτει.

YouTube thumbnail

«Πιστεύω πως πολλοί άνθρωποι σήμερα ίσως ταυτίζονται λίγο παραπάνω με τη Σανέλ, για να είμαι ειλικρινής. Ήθελα να πω μια ιστορία για το πόσο περίπλοκη ήταν η ζωή της και πόσα από τα ερωτήματα που αντιμετώπισε είναι και δικά μας. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για ένα κεφάλαιο που δικαιολογεί τη συμπεριφορά της. Δεν είναι ένα κεφάλαιο που σε γεμίζει αισιοδοξία, αλλά θεωρώ πως είναι μια πολύ σημαντική αφήγηση για το πώς πρέπει να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τον εαυτό μας».

«Βλέπω την βιομηχανία της ομορφιάς ως ένα πεδίο που μας ενώνει. Συχνά, όπως καταγράφω σ’ αυτό το βιβλίο, μας εκμεταλλεύεται, ενώ άλλες φορές μας δένει, ή φροντίζει τους πιο ευάλωτους. Παλαιότερα διοργάνωνα συλλογές αλληλοβοήθειας συγκεντρώνοντας προϊόντα ομορφιάς από διάφορα μέσα όπως περιοδικά για να τα προωθήσω σε ευάλωτες ομάδες, ή για να τα πουλήσουμε ώστε να συγκεντρώσουμε χρήματα για εκτρώσεις και νομική βοήθεια μεταναστών» συνεχίζει η Σικάρντι.

Λιγότερα και καλύτερα

Η συγγραφέας και ακτιβίστρια ξέρει ότι δεν ευθύνεται μόνο ο καταναλωτής. «Μπορείς να φτιάχνεις απ’ το μηδέν τα δικά σου καλλυντικά, να ανακυκλώνεις σωστά και να είσαι απόλυτα ηθικός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνεις κάποια μεγάλη διαφορά. Η ανισότητα ανάμεσα σε ισχυρούς και ευάλωτους, ανάμεσα στο 1% της ελίτ του πλανήτη και του υπόλοιπου κόσμου είναι απίστευτα δυσανάλογη. Όμως αυτό δεν αποτελεί άλλοθι για να συνεχίσουμε να αγοράζουμε ό,τι μας αρέσει. Η ηττοπάθεια δεν ωφελεί κανέναν».

«Πρέπει να μιλήσουμε για τα κακώς κείμενα για να βρούμε το καλύτερο δυνατό σενάριο για εμάς και την κοινότητα μας. Να μοιραστούμε αυτή τη γνώση και να θέσουμε έναν μακροπρόθεσμο συλλογικό στόχο» ξεκαθαρίζει.

«Ένα εύκολο βήμα είναι να αποφύγεις προϊόντα μιας χρήσης, όπως οι μάσκες προσώπου. Σαπούνι με το κομμάτι είναι καλύτερη αγορά επίσης από αυτά στο σούπερ μάρκετ γιατί αυτά τα προϊόντας χρειάζονται λιγότερους πόρους. Δεν χρειάζεσαι απαραίτητα μία ρουτίνα ομορφιάς με 15 προϊόντα. Χρησιμοποίησε λιγότερα, απλοποίησε τις συνήθειες σου και προχώρα» λέει η Σικάρντι.

YouTube thumbnail

Ως επίλογο η Σικάρντι γράφει για την ανάγκη της φροντίδας και της υποστήριξης ο ένας στον άλλον επιλέγοντας ένα αισιόδοξο τόνο σε ένα μάλλον σκοτεινό βιβλίο.

«Δεν ήθελα να τρελαθώ. Πέρασα δέκα χρόνια δουλεύοντας το βιβλίο αυτό, τουλάχιστον πέντε με έξι χρόνια αφιερώθηκαν στην έρευνα και στο να αντιμετωπίσω μερικές από τις πιο σκληρές και φρικιαστικές αλήθειες που έχουμε κάνει ο ένας στον άλλον ως ανθρωπότητα πίσω από τη βιτρίνα της ομορφιάς. Δεν ήθελα να είναι όμως ένα σπαραξικάρδιο βιβλίο, έπρεπε να βρω μια ισορροπία. Οπότε επέλεξα να κλείσω έτσι γιατί ήθελα να πω στον εαυτό μου ότι όχι, δεν είναι όλα απαίσια εκεί έξω. Έπρεπε να βρω το φως μέσα στις ιστορίες και να το αναδείξω. Η αρχή μου είναι ότι η βιομηχανία της ομορφιάς είναι τέρας αλλά ταυτόχρονα και φροντίδα. Και αυτό έχει εξίσου μεγάλη σημασία» είπε.

Το τίμημα

Σύμφωνα με τη μελέτη The High Price of Beauty: Child labour in global cosmetics της ΜΚΟ World Vision «η παγκόσμια αγορά καλλυντικών αναπτύσσεται ραγδαία, υποκινούμενη από τις αλλαγές στον τρόπο ζωής, την αυξανόμενη ενημέρωση των καταναλωτών, τα αυξανόμενα διαθέσιμα εισοδήματα και το ρόλο των κοινωνικών μέσων και των χορηγούμενων influencers.

Αξιολογούμενη στα 532.43 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018, η παγκόσμια αγορά καλλυντικών χτυπήθηκε με πτώση 15% κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 το 2020, και ανάκαμψε το 2021.

Εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 622 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2028. Ωστόσο, εκτός εάν αλλάξουν οι παγκόσμιες και εθνικές πολιτικές, αυξηθεί η εταιρική ευθύνη και οι καταναλωτές δράσουν, μεγάλο μέρος της ανάπτυξης της βιομηχανίας καλλυντικών θα μπορούσε να επιτευχθεί εις βάρος ή μέσω της εκμετάλλευσης παιδιών».

Το βιβλίο The House of Beauty είναι διαθέσιμο εδώ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΟΟΣΑ: Παραμένει υψηλή η στήριξη στη γεωργία – Υποχωρεί η ανάπτυξη [γραφήματα]

ΟΟΣΑ: Παραμένει υψηλή η στήριξη στη γεωργία – Υποχωρεί η ανάπτυξη [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

OT FORUM
ΟΤ FORUM: Η AI ως καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων

ΟΤ FORUM: Η AI ως καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων

inWellness
inTown
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»
Νέα αρχή; 08.11.25

Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»

Τα καλλιστεία Μις Υφήλιος επισκιάστηκαν από ένα πρωτοφανές δράμα δημόσιου εκφοβισμού, το οποίο οδήγησε στην απομάκρυνση του διευθυντή Ναβάτ Ιτσαραγσίλ και ανέδειξε τη Φατίμα Μπος σε νέο σύμβολο γυναικείας αλληλεγγύης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων
Κόσμος 08.11.25

Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων

Ο κόσμος μπαίνει σε μια εποχή «ύφεσης των σχέσεων». Οι γάμοι και οι οικογένειες μειώνονται, οι άνθρωποι ζουν μόνοι περισσότερο από ποτέ και η εργένικη ζωή μετατρέπεται σε νέα κανονικότητα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Το συγκινητικό μήνυμα του Πέτρου Ιακωβίδη: «Ευχαριστώ εσένα που ξεκινήσαμε μαζί…»
Music Stage 07.11.25

Το συγκινητικό μήνυμα του Πέτρου Ιακωβίδη: «Ευχαριστώ εσένα που ξεκινήσαμε μαζί…»

Στο album «Μ’ Ακούς;», που κυκλοφορεί από την Panik Records, ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης και δημιουργός της γενιάς του, Πέτρος Ιακωβίδης, μας ταξιδεύει μέσα από 19 τραγούδια - σταθμούς.

Σύνταξη
Θα ζήλευε και ο Εξορκιστής: Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό Μις Κόσμος τα «έσπασε» στη σκηνή με death metal
Σκληρή 07.11.25

Θα ζήλευε και ο Εξορκιστής: Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό Μις Κόσμος τα «έσπασε» στη σκηνή με death metal

Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Κόσμος Ignacia Fernández κέρδισε το χειροκρότημα και μια θέση στις φιναλίστ, εντυπωσιάζοντας με την εμφάνισή της και τα φωνητικά της σε death metal τραγούδι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl
Δράματα 07.11.25

Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl

Η Μπλέικ Λάιβλι δεν είναι η μοναδική σταρ του Gossip Girl που βλέπει τη ζωή της να γίνεται πρωτοσέλιδο, εξαιτίας της νομικής της διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Οι περισσότεροι πρωταγωνιστές της σειράς πέρασαν τις δυσκολίες τους, με πολλούς να μιλούν για «κατάρα».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»
Νέα αρχή; 08.11.25

Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»

Τα καλλιστεία Μις Υφήλιος επισκιάστηκαν από ένα πρωτοφανές δράμα δημόσιου εκφοβισμού, το οποίο οδήγησε στην απομάκρυνση του διευθυντή Ναβάτ Ιτσαραγσίλ και ανέδειξε τη Φατίμα Μπος σε νέο σύμβολο γυναικείας αλληλεγγύης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό
Η ανθρωπιά ενώνει 08.11.25

Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης, kite surfer, είχε σώσει το καλοκαίρι στην Επανομή ένα κορίτσι και τον πατέρα του, που παρασύρθηκαν από τα κύματα. «Έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ανθρώπινη υπόσταση», είπε.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»
Μπάσκετ 08.11.25

Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»

Πρώτη εκτός έδρας νίκη για το Μαρούσι και δεύτερη συνολικά μετά το 92-80 επί του Πανιωνίου στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας. Οι «κυανέρυθροι» παρέμειναν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα (0/6).

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη
Πρόωρος χειμώνας 08.11.25

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη

Πολικό κύμα ψύχους θα σαρώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το Σαββατοκύριακο και για πέντε ημέρες. Θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, ενώ το κρύο θα φτάσει ακόμη και έως τη Φλόριντα.

Σύνταξη
Βορίζια: Μέλος της οικογένειας Καργάκη έβαλε τη βόμβα – Ποιος την κατασκεύασε, πού οδηγείται η αστυνομική έρευνα
Βορίζια 08.11.25

Μέλος της οικογένειας Καργάκη έβαλε τη βόμβα - Ποιος την κατασκεύασε, πού οδηγείται η αστυνομική έρευνα

Η αστυνομία φαίνεται να έχει φτάσει στα ίχνη του βομβιστή και του κατασκευαστή της βόμβας - Μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού οργανώθηκε η βομβιστική επίθεση

Σύνταξη
Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε

Με γλώσσα σκληρή και χωρίς περιστροφές ο Αντώνης Σαμαράς εξαπολύει δριμεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η διαφορά μου είναι πολιτική και αξιακή, τονίζει. «Ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει την δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε την ιστορία και τη βάση της ΝΔ. Για αυτό την έχει μετατρέψει σε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα». «Δεν έφυγα για να επιστρέψω. Με διέγραψε», λέει, πετώντας νέα καρφιά

Σύνταξη
Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)
Μπάσκετ 08.11.25

Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)

Ο Κώστας Σλούκας έκανε εσκεμμένα φάουλ στον 18χρονο Δημήτρη Παπαγεωργίου προκειμένου ο νεαρός καλαθοσφαιριστής να σημειώσει τους πρώτους του πόντους με το Περιστέρι.

Σύνταξη
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου
Μοναδικές στιγμές 08.11.25

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου

Οι αγώνες ξεκίνησαν από τη Λεωφόρο Αμαλίας και τερμάτισαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων όλων των ηλικιών

Σύνταξη
Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο
Αθλητισμός & Σπορ 08.11.25

Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα αναδείξει τους νέους Πανελληνιονίκες προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον και ένταση στη μεγάλη αυτή γιορτή.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media
Φαύλος κύκλος 08.11.25

Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media

Έρευνες δείχνουν ότι αλγόριθμοι social media και η θεματολογία πολλών ΜΜΕ έχουν κάτι κοινό. Επιλέγουν, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής, να ενισχύουν τη διχόνοια με θέματα «πολιτιστικού πολέμου»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το ΕΚΠΑ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro
Τεχνητή νοημοσύνη 08.11.25

Το ΕΚΠΑ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro

«Στόχος της δράσης είναι η χρήση των παραπάνω από τους εγγεγραμμένους φοιτητές του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας στις σπουδές τους κορυφαία εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης», σημειώνεται από το ΕΚΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ

LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Σάντερλαντ – Άρσεναλ για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα – ΕΠΟ: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας»
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα – ΕΠΟ: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας»

Ξεπέρασαν κάθε όριο στη Γ’ Εθνική καθώς ο Μεσσήνιος διαιτητής Αλέξανδρος Τσαμούρης κατάγγειλε στην αστυνομία απειλητικό τηλεφώνημα. Δήλωσε κώλυμα και αντικαταστάθηκε από το ματς Πύργος-Ζάκυνθος

Βάιος Μπαλάφας
Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς

Ηταν ανώτερος και το έδειξε ο Παναιτωλικός, ο οποίος νίκησε άνετα 3-0 την ΑΕΛ, πετυχαίνοντας δυο γκολ με πέναλτι. Οι Αγρινιώτες ανέβηκαν στην 9η θέση και οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να ζορίζονται

Σύνταξη
Τραμπ: Προτείνει την απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές
Εν μέσω shutdown 08.11.25

Ο Τραμπ προτείνει την... απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι στόχος είναι να μπορούν οι Αμερικανοί να αγοράσουν μόνοι τους μια «καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη υγείας» και να τους περισσεύουν χρήματα

Σύνταξη
Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»
Μήλο και μηλιά 08.11.25

Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»

Καθώς ο Ζοράν Μαμντάνι γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη, όλοι συμφωνούν σε ένα. Η μητέρα του Μίρα Ναΐρ και οι ταινίες της είναι γεμάτες από τις αξίες που ο απόγονος της έφερε με κρότο στην πολιτική σκηνή της καπιταλιστικής υπερδύναμης των ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο