Ρεκόρ αγάπης: 83 χρόνια μαζί, νίκησαν πόλεμο και ρατσισμό – Το μακροβιότερο παντρεμένο ζευγάρι στον κόσμο
Viral 08 Νοεμβρίου 2025 | 16:20

Ρεκόρ αγάπης: 83 χρόνια μαζί, νίκησαν πόλεμο και ρατσισμό – Το μακροβιότερο παντρεμένο ζευγάρι στον κόσμο

Το μακροβιότερο ζευγάρι στον κόσμο είναι 107 και 108 ετών, γνωρίστηκαν το 1941 και ο έρωτας τους άντεξε πόλεμο και ρατσισμό

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Cuteness overload: Γιατί μας «τραβάει» το χαριτωμένο;

Cuteness overload: Γιατί μας «τραβάει» το χαριτωμένο;

Spotlight

Είναι σύζυγοι εδώ και δεκαετίες και έχουν το ρεκόρ Γκίνες ως το μακροβιότερο ζευγάρι στον κόσμο.

Αυτή είναι η συγκλονιστική ιστορία της Έλινορ Γκίτενς, 107, και ο Λαιλ Γκίτενς, 108, που δηλώνουν ότι κατάφεραν να αντέξουν στο χρόνο «απλά επειδή υπήρχε αγάπη».

Οι Γκίτενς από το Μαϊάμι απέκτησαν πρόσφατα τον τίτλο του μακροβιότερου παντρεμένου ζευγαριού στον κόσμο και η ιστορία τους έγινε γνωστή όταν η Έλινορ απάντησε στο LongeviQuest, τον ιστότοπο που ειδικεύεται σε άτομα που διανύουν τον δεύτερο αιώνα της ζωής τους, για το ποιο ήταν το μυστικό των 83 ετών γάμου με τον σύζυγό της, Λάιλ.

«Αγαπάμε ο ένας τον άλλον» είπε εκείνη. Ο δε 108χρονος, ήταν πιο λακωνικός και συγκεκριμένος: «Αγαπώ τη γυναίκα μου».

Οι συγκινητικές δηλώσεις του ζεύγους Γκίτενς ήρθαν αφότου η παγκόσμια επιτροπή του LongeviQuest επιβεβαίωσε ότι είναι το μακροβιότερο παντρεμένο ζευγάρι στον κόσμο, χρησιμοποιώντας το πιστοποιητικό γάμου τους του 1942, αρχεία απογραφών των ΗΠΑ και διασταυρωμένο αρχειακό υλικό που εκτείνεται σε δεκαετίες.

Το ζευγάρι ανέλαβε τον τίτλο μετά τον θάνατο τον Οκτώβριο του Βραζιλιάνου Mανόελ Αντζελίμ Ντίνο, ο οποίος, στα 106 του, κατείχε τον τίτλο με τη σύζυγό του Mαρία Ντε Σούσα Ντίνο, 102 ετών, με 85 χρόνια γάμου.

Οι Γκίτενς, με συνολική ηλικία που ξεπερνά τα 216 έτη, αποτελούν παράλληλα και το γηραιότερο εν ζωή παντρεμένο ζευγάρι στον κόσμο, σύμφωνα με το LongeviQuest και τα ρεκόρ Γκίνες, με την ιστορία αγάπη τους να εμπνέει καθώς επιβίωσε από τον πόλεμο και άλλες κακουχίες.

Ο Λάιλ και Έλινορ Γκίτενς γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 1941 σε έναν κολεγιακό αγώνα μπάσκετ, στον οποίο αγωνιζόταν εκείνος για το Πανεπιστήμιο Κλαρκ Ατλάντα και εκείνη τον παρακολουθούσε ως θεατής.

Η Έλινορ θυμάται ότι ήταν η πρώτη φορά που συνάντησε τον Λαιλ, ο οποίος αργότερα εντάχθηκε στο Hall of Fame του μπάσκετ στο πανεπιστημιακό του ίδρυμα.

Παρόλο που ήταν βέβαιο ότι ο Λάιλ να υπηρετήσει τη θητεία του στον στρατό λόγω του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ερωτεύτηκαν και αποφάσισαν να παντρευτούν.

Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 1942, κατά τη διάρκεια τριήμερης άδειας του από την βάση του αμερικανικού στρατού στη Τζόρτζια.

Εκείνη την ημέρα του γάμου, ο Λάιλ συνάντησε για πρώτη φορά την οικογένεια της Έλινορ. Θυμάται ότι χρειάστηκε να ταξιδέψει με ένα τρένο που είχε με φυλετικό διαχωρισμό – ένα μακρύ ταξίδι πριν από την αυγή της εποχής των πολιτικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ, το οποίο, όπως είπε, άξιζε τον κόπο «εξαιτίας εκείνης».

Ο φυλετικός διαχωρισμός στα τρένα, όπως και σε άλλα μέσα μεταφοράς, κατοχυρώθηκε επισήμως στις ΗΠΑ με τη νομοθεσία γνωστή ως Τζιμ Κρόου (Jim Crow laws) και εφαρμόστηκε κυρίως στις νότιες πολιτείες. Σύμφωνα με αυτόν οι μαύροι ήταν αναγκασμένοι να κάθονται σε ξεχωριστά βαγόνια ή να δίνουν τη θέση τους σε λευκούς επιβάτες.

Αυτές οι πρακτικές, προκάλεσαν μεγάλη αντίδραση και έγιναν στόχος του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα, όπως φαίνεται και στο τραγούδι Jim Crow Train και στην εμβληματική πράξη της Ρόζα Παρκς.

YouTube thumbnail

Όταν ο Λάιλ έφυγε για να υπηρετήσει στην Ιταλία με την 92η Μεραρχία Πεζικού του αμερικανικού στρατού, η Έλινορ δεν μπορούσε παρά να αναρωτιέται αν θα τον έβλεπε ποτέ ξανά ζωντανό, όπως είχε δηλώσει προηγουμένως στην εφημερίδα Westside Gazette της Φλόριντα.

Ήταν ήδη έγκυος στο πρώτο από τα τρία τους παιδιά και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου γνώρισε για πρώτη φορά την οικογένεια του συζύγου της.

Η Έλινορ στήριζε την οικογένειά τους εργαζόμενη στη μισθοδοσία ενός παραγωγού εξαρτημάτων αεροσκαφών και επικοινωνούσε με τον Λάιλ  με επιστολές.

Ο στρατός λογόκρινε τις επιστολές σε τέτοιο βαθμό που οι περισσότερες λέξεις του Λάιλ είχαν αφαιρεθεί παρά ήταν ορατές, θυμάται η Έλινορ.

Μετά τον πόλεμο, η Έλινορ και ο Λάιλ άρχισαν επιτέλους να χτίζουν τη ζωή τους μαζί έχοντας εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη.

Πέρασαν μαζί τις εξετάσεις δημόσιας υπηρεσίας της Νέας Υόρκης, ακολούθησαν καριέρες σε κυβερνητικές θέσεις και ταξίδεψαν, με αγαπημένο προορισμό τη Γουαδελούπη στην Καραϊβική.

Μάλιστα, η Έλινορ ήταν 69 ετών όταν απέκτησε διδακτορικό στην αστική εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Φόρνταμ του Μπρονξ.

Πέρασαν επίσης δεκαετίες ως ενεργά μέλη της ένωσης αποφοίτων του Κλαρκ Ατλάντα πριν μετακομίσουν τελικά στο Μαϊάμι για να είναι κοντά στην κόρη τους, Άντζελα.

Ο Λάιλ παραδέχτηκε ότι του λείπει η Νέα Υόρκη και ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ακριβώς πως ο γάμος τους έσπασε ρεκόρ.

Ωστόσο, δήλωσε ενθουσιασμένος που παραμένει στο πλευρό της Έλινορ. «Είμαι ευτυχισμένος που είμαι εδώ», είπε. «Απολαμβάνουμε τον χρόνο μας μαζί» είπε.

