Το 1725, μια Ρωσίδα αγρότισσα γέννησε για πρώτη φορά. Αυτό από μόνο του δεν θα ήταν άξιο λόγου αλλά η συγκεκριμένη γυναίκα είχε άλλες 26 εγκυμοσύνες.

Συνολικά, η Βαλεντίνα Βασίλιεφ πιστεύεται ότι απέκτησε το εντυπωσιακό νούμερο των 69 παιδιών χάρη στις γεννήσεις διδύμων, τριδύμων και τετράδυμων.

Σήμερα, η Βασίλιεφ κατέχει ακόμη το παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες ως η «πιο παραγωγική μητέρα στον κόσμο».

Η Βαλεντίνα Βασίλιεβα ήταν η πρώτη σύζυγος του Φέοντορ Βασίλιεφ. Το ζευγάρι των Ρώσων έζησε στη Σούγια της Ρωσίας κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1700.

Σύμφωνα με το BBC, η Βαλεντίνα έζησε μέχρι τα 75 της χρόνια και κατά τη διάρκεια της ζωής της γέννησε συνολικά 69 παιδιά ως αποτέλεσμα 27 κυήσεων.

