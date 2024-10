Ζήλια: Η «στρατηγική» που καταστρέφει τη σχέση

Συχνά ακούμε ότι η ζήλια είναι το «αλατοπίπερο» σε μια σχέση, ότι αποτελεί σημάδι αγάπης κι ενδιαφέροντος. Μάλιστα, πολλές φορές κολακευόμαστε όταν ο σύντροφός μας ζηλεύει. Στην πραγματικότητα, όμως, αποτελεί στατιστικά την τρίτη πιο σημαντική αιτία διαζυγίου ή χωρισμού, καθώς τις περισσότερες φορές μας ωθεί σε παράλογες και ακραίες συμπεριφορές για τις οποίες μπορεί μετά να μετανιώνουμε.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Journal of Sex Research, η ζήλια μειώνει το ενδιαφέρον και την έλξη, πυροδοτεί αρνητικές αντιδράσεις και απειλεί το δεσμό του ζευγαριού.

Συγκεκριμένα, φάνηκε ότι τα άτομα σε μονογαμικές σχέσεις θεωρούσαν τους/τις συντρόφους τους λιγότερο ελκυστικούς/ες όταν λάμβαναν προσοχή από τρίτους. Μάλιστα, άρχισαν να αποστασιοποιούνται συναισθηματικά και επένδυαν λιγότερο στη σχέση.

Είναι φυσιολογική η ζήλια;

Η ζήλια είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης ανεξαρτήτως ηλικίας.

Βιολογικά και συναισθηματικά, ο πρωταρχικός μηχανισμός επιβίωσής μας είναι η προσκόλληση στους άλλους. Και όταν η προσκόλλησή μας σε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο απειλείται, μπορεί να μας ξυπνούν αρχέγονες αντιδράσεις.

Τέτοιες απειλές μπορεί να είναι ο φόβος της απιστίας ή η απώλεια οικειότητας, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Psychology. Επιπλέον, έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Personality and Social Psychology δείχνει ότι είναι πιο πιθανό να ζηλέψουμε όταν απειλείται η αυτοεκτίμησή μας.

Για να το θέσουμε πιο απλά, περιμένουμε από τους αγαπημένους μας να μας κάνουν να νιώθουμε ασφάλεια. Έτσι, όταν δεν το κάνουν, ζηλεύουμε.

Πώς θα προστατεύσουμε τη σχέση μας

Η απιστία δεν θα αποφευχθεί με τη ζήλια ή άλλες στρατηγικές και παιχνίδια. Ας επενδύσουμε λοιπόν το χρόνο και την ενέργειά μας στο να χτίσουμε γερές βάσεις για μια υγιή σχέση που θα αντέξει στο χρόνο:

– Αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε το συναίσθημα της ζήλιας.

– Μιλάμε ανοιχτά και ειλικρινά με τον σύντροφό μας για ό,τι μας απασχολεί.

– Αποφεύγουμε να μεταφέρουμε εμπειρίες ή σκέψεις από την παλιά μας σχέση στη νέα και να προσάπτουμε αβάσιμες κατηγορίες.

– Προτείνουμε λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

– Δεν θεωρούμε το άλλο άτομο και τις προσπάθειές του ως δεδομένα.

– Εκδηλώνουμε θαυμασμό και εκτίμηση στον σύντροφό μας.

Pro tip: Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Psychological Science έδειξε ότι είναι πιο πιθανό να νιώσουμε ζήλια λίγο πριν συμβεί κάτι, παρά μετά. Γι’ αυτό, προτού προβούμε σε κάποια κίνηση, αφιερώνουμε λίγο χρόνο για να σκεφτούμε την αντίδρασή μας και τις πιθανές συνέπειες των ενεργειών μας.

* Πηγή: Vita