Το «Πρώτα η Αμερική» φαίνεται να «έπιασε», αλλά με ποιό τίμημα;

Ύστερα από 9 μήνες προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως το μότο «Πρώτα η Αμερική» άγγιξε τους Αμερικανούς, χαρίζοντάς του πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων του όσον αφορά τη εξωτερική πολιτική. Το ζήτημα είναι όμως πόσο καλά εφάρμοσε αυτό το εθνοκεντρικό δόγμα, ώστε να φτάσει στο σημείο να πολώσει τους Αμερικανούς.

Νέα δημοσκόπηση του Institute for Global Affairs του Eurasia Group δείχνει εντυπωσιακές κομματικές διαφορές στα κορυφαία ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που διαχειρίζεται ο πρόεδρος σήμερα.

«Όπως και στην εσωτερική πολιτική, έτσι και στην εξωτερική πολιτική η αμερικανική κοινή γνώμη είναι εξαιρετικά πολωμένη, και αυτό δύσκολα θα αλλάξει σύντομα» αναφέρει η ερευνήτρια από το Ινστιτούτο Ελοΐζ Κασιέ, παρουσιάζοντας τα ευρήματα στο Responsible Statecraft.

Ειδικότερα, οι Αμερικανοί έχουν μικτή άποψη για τον τρόπο που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εφάρμοσε τις πολιτικές «Πρώτα η Αμερική» στους πρώτους εννέα μήνες της δεύτερης θητείας του.

Συνολικά, οι μισοί θεωρούν ότι αποδίδει άσχημα και πάνω από το ένα τρίτο αξιολογεί την επίδοσή του ως καλή ή άριστη. Κατά κόμμα, η αντίθεση είναι εντυπωσιακή: το 89% των Δημοκρατικών λέει «κακή», ενώ το 53% των Ρεπουμπλικανών λέει «άριστη» και το 29% «καλή».

Η δέσμευση να τερματίσει τους πολέμους και να εστιάσει στις ανάγκες των μέσων Αμερικανών προφανώς αντήχησε, αν και οι απόψεις για την εφαρμογή της είναι βαθιά πολωμένες.

Χτυπάμε τα καρτέλ στη Λατινική Αμερική ή όχι

Ανάμεσα στα πιο «κομματικά» ευρήματα: το 44% των Αμερικανών στηρίζει επιθέσεις κατά καρτέλ ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική, ακόμη κι αν δεν έχουν εγκριθεί από το Κογκρέσο, ενώ το 42% διαφωνεί. Σε κομματική ανάλυση, το 79% των Ρεπουμπλικανών στηρίζει τέτοιες επιθέσεις, ενώ το 73% των Δημοκρατικών τις απορρίπτει.

Ασφάλεια ή δημοκρατία

Η πλειονότητα των Ρεπουμπλικανών (46%) θεωρεί ότι η σημαντικότερη υποχρέωση της κυβέρνησης των ΗΠΑ είναι να προστατεύει την Αμερική από εξωτερικές απειλές. Αντιθέτως, το 40% των Δημοκρατικών δηλώνει ότι το σημαντικότερο είναι η προώθηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου σε όλο τον κόσμο.

«Οι περισσότεροι Δημοκρατικοί θεωρούν ως μεγαλύτερη απειλή για τις ΗΠΑ την άνοδο του αυταρχισμού που θέτει σε κίνδυνο τη δημοκρατία. Για την πλειονότητα των Ρεπουμπλικανών, η μεγαλύτερη απειλή είναι η απώλεια της εθνικής ταυτότητας της χώρας λόγω μετανάστευσης και ελεύθερου εμπορίου» λέει η Ελοΐζ Κασιέ. «Οι περισσότεροι Δημοκρατικοί πιστεύουν ότι ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη της ειρήνης είναι η προώθηση της δημοκρατίας, η διπλωματία και η διεθνής συνεργασία. Οι Ρεπουμπλικανοί διχάζονται ανάμεσα στη βασική εστίαση στα εσωτερικά ζητήματα και στη διατήρηση συντριπτικής στρατιωτικής ισχύος για την υπεράσπιση των ΗΠΑ όταν χρειάζεται» προσθέτει.

Αξίζει το Νόμπελ;

Παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, το 63% των Αμερικανών εξακολουθεί να πιστεύει ότι δεν αξίζει το βραβείο Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. To 95% των Δημοκρατικών λέει ότι δεν πρέπει να το πάρει, ενώ το 56% των Ρεπουμπλικανών λέει ότι πρέπει, με το 1/5 να δηλώνει αναποφάσιστο.

Ως προς την ηγεσία του γενικά, περίπου οι μισοί Δημοκρατικοί τον θεωρούν απερίσκεπτο και καταστροφικό. Περίπου οι μισοί Ρεπουμπλικανοί τον θεωρούν σκληρό και ευφυή, και περίπου το 1/3 τον θεωρεί ειρηνοποιό. Αυτό το χάσμα αντανακλά το παράδοξο που ενσαρκώνει ο Τραμπ: συνδυάζει μια δέσμευση για ειρήνη με επιθετική διεθνή ρητορική.

Είναι γενοκτονία;

Πάνω από το 1/3 των Δημοκρατικών πιστεύει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να σταματήσουν να στηρίζουν την στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ περίπου το 1/3 των Ρεπουμπλικανών πιστεύει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να στηρίζουν το Ισραήλ χωρίς προϋποθέσεις.

Όταν ρωτήθηκαν για την εντύπωσή τους από τις επιχειρήσεις του Ισραήλ, οι μισοί Δημοκρατικοί λένε ότι μπορούν να περιγραφούν ως γενοκτονία, αλλά μόνο το 8% των Ρεπουμπλικανών συμφωνεί. Οι Ρεπουμπλικανοί είναι πιο πιθανό να τις περιγράψουν ως καταστροφή τρομοκρατικής οργάνωσης (51%), ακολουθούμενο από «απελευθέρωση ομήρων» (40%).

Εν τω μεταξύ, μετά την επιβολή εκτεταμένων δασμών στο εμπόριο με την Κίνα τον Απρίλιο, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε επίσης σχέδια περιορισμού των θεωρήσεων για Κινέζους φοιτητές. Σύμφωνα με την έρευνα οι Δημοκρατικοί στηρίζουν συντριπτικά το να επιτρέπεται σε Κινέζους φοιτητές να σπουδάζουν στα αμερικανικά πανεπιστήμια (81%), ενώ πληθυντικότητα Ρεπουμπλικανών διαφωνεί (47%).

Ουκρανία και δαπάνες

Στην πολιτική για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το 19% συνολικά είπε ότι ο Τραμπ τα κάνει χειρότερα. Σε αυτό το ερώτημα, μόνο το 40% των Ρεπουμπλικανών είπε ότι ο Τραμπ τα κάνει καλύτερα, ενώ το 72% των Δημοκρατικών είπε το αντίθετο.

Παρόμοιος διχασμός καταγράφεται και στις στρατιωτικές δαπάνες, με το 58% των Δημοκρατικών να θεωρεί ότι οι ΗΠΑ πρέπει να μειώσουν τις στρατιωτικές δαπάνες, σε σύγκριση με το 18% των Ρεπουμπλικανών, οι περισσότεροι εκ των οποίων προτιμούν τη διατήρηση των σημερινών επιπέδων (66%).

Που υπάρχει κάποια σύγκλιση

Ένα σπάνιο σημείο σύγκλισης, όπως λέει Κασιέ είναι το Ιράν. Η πλειονότητα των Αμερικανών πιστεύει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να επιβληθούν αυστηρότερες κυρώσει στο Ιράν αν ξαναρχίσει το έργο πυρηνικό του πρόγραμμα ακόμα και το πολιτικό όχι στρατιωτικό. Υπέρ δηλώνει το 50% των Ρεπουμπλικάνων και το 43% των Δημοκρατικών.

Ωστόσο, το 39% των Ρεπουμπλικανών στηρίζει επίσης επιστροφή σε στρατιωτική δράση, έναντι μόλις 10% των Δημοκρατικών. Το 43% των τελευταίων ζητά διαπραγματεύσεις ενώ μόνο το 24% Ρεπουμπλικάνων στηρίζει τέτοια επιλογή.

Ο Τραμπ βομβάρδισε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και στοχοποίησε φερόμενα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών χωρίς έγκριση του Κογκρέσου, ωστόσο οι περισσότεροι Αμερικανοί πιστεύουν ότι ο πρόεδρος πρέπει να υποχρεούται να ζητά έγκριση από το Κογκρέσο πριν διατάξει στρατιωτική δράση στο εξωτερικό.

«Υπάρχει κάποια συναίνεση συνολικά, αλλά η κομματική διαφορά έχει διευρυνθεί δραστικά από τότε που θέσαμε το ίδιο ερώτημα πριν από έναν χρόνο» σημειώνει η ειδική. Το 2024, το 70% των Δημοκρατικών και το 77% των Ρεπουμπλικανών συμφωνούσε ότι ο πρόεδρος δεν πρέπει να ενεργεί χωρίς έγκριση του Κογκρέσου. Το 2025, το 94% των Δημοκρατικών και το 50% των Ρεπουμπλικανών πιστεύουν το ίδιο.

Δίνουμε στρατιωτική βοήθεια ή όχι;

Ένα ακόμη πεδίο κοινού τόπου είναι η στρατιωτική βοήθεια, καθώς η πλειονότητα -συμπεριλαμβανομένου του 58% των Δημοκρατικών και του 41% των Ρεπουμπλικανών-θεωρεί ότι οι ΗΠΑ την έχουν παράσχει υπερβολικά σε άλλες χώρες.

Όταν ρωτήθηκαν για την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων σε τέσσερις περιοχές (Ασία, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Δυτικό Ημισφαίριο), περισσότεροι Αμερικανοί τάσσονται υπέρ της μείωσης ή αποχώρησης παρά της αύξησης. «Μετά από μακρούς και δαπανηρούς πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, πολλοί Αμερικανοί ίσως είναι έτοιμοι να επανεξετάσουν τις στρατιωτικές δεσμεύσεις της χώρας τους στο εξωτερικό. Παρ’ όλα αυτά, πλεινότητες εξακολουθούν να προτιμούν τη διατήρηση του status quo» σχολιάζει η ειδική.