Με τρεις… Έλληνες η αποστολή της Εθνικής Πολωνίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Έντονο ελληνικό στοιχείο έχει για άλλη μία φορά η εθνική Πολωνίας, καθώς τρεις παίκτες που αγωνίζονται στη Stoiximan Super League δέχτηκαν την κλήση για τα επερχόμενα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο λόγος για τους Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι και Κάρολ Σφιντέρσκι του Παναθηναϊκού, αλλά και τον Τόμας Κεντζιόρα του ΠΑΟΚ. Παράλληλα, στις επιλογές του Γιαν Ουρμπάν βρίσκεται και ο αστέρας της χώρας και της Μπαρτσελόνα, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και επέστρεψε στην αγωνιστική δράση στο παιχνίδι του Champions League απέναντι στην Μπριζ.

Η σχετική ανάρτηση

JAN URBAN ODKRYŁ KARTY ⚽ Oto lista zawodników powołanych na listopadowe zgrupowanie ⤵️#reprezentacjapolski #pilkanozna pic.twitter.com/h6ApwZfYkw — Polsat Sport (@polsatsport) November 7, 2025

Τα δύο επερχόμενα παιχνίδια της Πολωνίας είναι στις 14 Νοεμβρίου, όπου θα υποδεχθούν την Ολλανδία και στις 17/11 στη Μάλτα. Αυτή τη στιγμή η Πολωνία βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 13 βαθμούς, μπροστά από Φινλανδία με 10 και πίσω από Ολλανδία με 16.