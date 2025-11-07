Με τρεις… Έλληνες η αποστολή της Εθνικής Πολωνίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ
Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι και Κεντζίορα συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Πολωνίας ενόψει των επόμενων αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Έντονο ελληνικό στοιχείο έχει για άλλη μία φορά η εθνική Πολωνίας, καθώς τρεις παίκτες που αγωνίζονται στη Stoiximan Super League δέχτηκαν την κλήση για τα επερχόμενα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο λόγος για τους Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι και Κάρολ Σφιντέρσκι του Παναθηναϊκού, αλλά και τον Τόμας Κεντζιόρα του ΠΑΟΚ. Παράλληλα, στις επιλογές του Γιαν Ουρμπάν βρίσκεται και ο αστέρας της χώρας και της Μπαρτσελόνα, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και επέστρεψε στην αγωνιστική δράση στο παιχνίδι του Champions League απέναντι στην Μπριζ.
Η σχετική ανάρτηση
JAN URBAN ODKRYŁ KARTY ⚽
Oto lista zawodników powołanych na listopadowe zgrupowanie ⤵️#reprezentacjapolski #pilkanozna pic.twitter.com/h6ApwZfYkw
— Polsat Sport (@polsatsport) November 7, 2025
Τα δύο επερχόμενα παιχνίδια της Πολωνίας είναι στις 14 Νοεμβρίου, όπου θα υποδεχθούν την Ολλανδία και στις 17/11 στη Μάλτα. Αυτή τη στιγμή η Πολωνία βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 13 βαθμούς, μπροστά από Φινλανδία με 10 και πίσω από Ολλανδία με 16.
