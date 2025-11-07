Λουτσέσκου: «Το ματς έγινε εύκολο όταν έμειναν με 10 παίκτες»

Ο ΠΑΟΚ διέλυσε με 4-0 τη Γιουνγκ Μπόις των 10 παικτών στην Τούμπα και στις δηλώσεις του μετά το ματς ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η αναμέτρηση.

Όσα είπε ο Λουτσέσκου:

«Να είμαστε ειλικρινείς και να παραδεχτούμε ότι το ματς έγινε εύκολο όταν έμειναν με 10 παίκτες στο 5ο λεπτό. Στο πρώτο μέρος προσπαθήσαμε να παίξουμε με έναν πιο ασφαλή τρόπο.

Στο δεύτερο μέρος αφήσαμε πίσω μας τις αμφιβολίες που είχαμε στο μυαλό μας, παίξαμε με αυτοπεποίθηση, με ενθουσιασμό. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, σκοράραμε, πήραμε μια μεγάλη σε έκταση νίκη αν και το σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί που πήραμε.

Στο πρώτο μέρος παίζαμε πιο αργά έχοντας στο μυαλό μας ότι έχουμε αρκετά λεπτά ακόμη μπροστά μας. Στο δεύτερο ημίχρονο η αντίδραση μας ήταν εξαιρετική και μας έδωσε αυτό το ξεχωριστό σκορ και τη σπουδαία νίκη σε μια όμορφη βραδιά για την ομάδα».