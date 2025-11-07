Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Αττική Οδός, Κηφισίας, Κατεχάκη

Καθημερινό φαινόμενο έχει γίνει πλέον η κίνηση στους δρόμους τα πρωϊνά.

Οι σημαντικότερες δυσκολίες να καταγρφάφονται στον Κηφισό και την Αττική Οδό.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κυκλοφορία εντοπίζεται στον Κηφισό από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι το Αιγάλεω.

Αυξημένη κίνηση και σε Μεσογείων και Κηφισιάς κατά τμήματα, στην ανηφόρα του Καρέα προς Κατεχάκη, στην παραλιακή προς Πειραιά και στη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο.

Στο κόκκινο η κίνηση στην Αττική Οδό

Στην Αττική οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισιάς και 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία καθώς 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.