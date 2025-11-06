Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός, Κηφισίας και Μεσογείων – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται και σήμερα σε αρκετούς δρόμους της Αττικής.
- Αγωνία για τους κατοίκους στα Βαλτόνερα - Οι καθιζήσεις απειλούν με καταστροφή τα σπίτια
- H Apple ανέθεσε στη Google να δώσει νέα φωνή στο Siri
- Τρομακτικός τυφώνας με τουλάχιστον 140 νεκρούς και 127 αγνοουμένους
- 48ωρη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών – Κλειστά την Παρασκευή τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια
Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται και σήμερα το πρωι στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
Συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στον Κηφισό και στα δυο ρεύματα. Στην κάθοδο η κίνηση ξεκινά από το ύψος των τριών γεφυρών έως και την Πέτρου Ράλλη, ενώ στην άνοδο από την Ιερά Οδό έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Παράλληλα, στην Κηφισίας αλλά και στη Μεσογείων, οι οδηγοί θα συναντήσουν καθυστερήσεις και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Επιπλέον, μεγάλο μποτιλιάρισμα από νωρίς σε δρόμους καταγράφεται γύρω από το κέντρο όπως σε Σταδίου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Πατησίων, Αλεξάνδρας, Βασ. Κωνσταντίνου.
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Προβλήματα παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα
10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/vCeDdGkMdn
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 6, 2025
- Spotawheel: Εξασφάλιση χρηματοδότησης 300 εκατ. ευρώ
- Έτοιμη να «εκραγεί» η Βρετανία: Ακόμα και ο Τραμπ είναι πιο… μετριοπαθής
- Ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για την COP30 – Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ
- Συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών ο Τόνι Άλεν
- Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»
- Ξάνθη: Έναρξη λειτουργίας του συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις