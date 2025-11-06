Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός, Κηφισίας και Μεσογείων – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται και σήμερα το πρωι στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στον Κηφισό και στα δυο ρεύματα. Στην κάθοδο η κίνηση ξεκινά από το ύψος των τριών γεφυρών έως και την Πέτρου Ράλλη, ενώ στην άνοδο από την Ιερά Οδό έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Παράλληλα, στην Κηφισίας αλλά και στη Μεσογείων, οι οδηγοί θα συναντήσουν καθυστερήσεις και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Επιπλέον, μεγάλο μποτιλιάρισμα από νωρίς σε δρόμους καταγράφεται γύρω από το κέντρο όπως σε Σταδίου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Πατησίων, Αλεξάνδρας, Βασ. Κωνσταντίνου.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Προβλήματα παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.