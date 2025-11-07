newspaper
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
06.11.2025 | 23:02
Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
06.11.2025 | 21:26
Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ εξαιτίας drones
Σημαντική είδηση:
05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι του κλίματος: Οι επερχόμενοι κίνδυνοι
Ελλάδα 07 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι του κλίματος: Οι επερχόμενοι κίνδυνοι

Οι επιστήμονες προειδοποιούν για μη αναστρέψιμες αλλαγές - Θερμότερα καλοκαίρια, λειψυδρία, άνοδος της θάλασσας και οικονομική αστάθεια

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Spotlight

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής κλιματικής κρίσης. Για χρόνια, οι καταστροφικές πυρκαγιές, οι παρατεταμένοι καύσωνες και οι καταρρακτώδεις πλημμύρες θεωρούνταν ακραία, σποραδικά φαινόμενα. Σήμερα όμως, αποτελούν τη νέα πραγματικότητα – και, όπως προειδοποιούν οι επιστήμονες, τα χειρότερα ίσως δεν έχουν έρθει ακόμη.

Αν η υπερθέρμανση του πλανήτη συνεχιστεί με τους σημερινούς ρυθμούς, η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές και κοινωνικές αλλαγές μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Το ζήτημα δεν είναι πλέον θεωρητικό: αφορά τη γεωργία, τον τουρισμό, την υγεία, το νερό, ακόμη και τη βιωσιμότητα ολόκληρων περιοχών.

Ένα προοίμιο καταστροφής

Τα καλοκαίρια των ετών 2023–2025 έδωσαν μια δραματική πρόγευση του μέλλοντος. Οι πυρκαγιές στην Αττική, την Εύβοια, τον Έβρο και την Πελοπόννησο κατέκαψαν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, ενώ ακραίες βροχοπτώσεις -όπως οι καταιγίδες Daniel και Elias- μετέτρεψαν τη Θεσσαλία σε λίμνη, καταστρέφοντας καλλιέργειες, ζώα και υποδομές.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι φυσικές καταστροφές που συνδέονται με το κλίμα έχουν προκαλέσει ζημιές άνω των 2,3 δισ. ευρώ μόνο την τελευταία διετία. Η ΕΜΥ καταγράφει άνοδο της μέσης θερμοκρασίας το καλοκαίρι κατά 1,5°C από τη δεκαετία του 1960, ενώ οι ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 40°C αναμένεται να διπλασιαστούν έως το 2050.

«Η Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα κλιματική εποχή», τονίζει ο δρ. Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. «Αν δεν προχωρήσουμε σε βαθιές πολιτικές προσαρμογής, ορισμένες περιοχές θα καταστούν σχεδόν μη κατοικήσιμες κατά τους θερινούς μήνες.»

Η εποχή της ζέστης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (EEA) προειδοποιεί ότι η Νότια Ευρώπη θερμαίνεται 20% ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, με την Ελλάδα ανάμεσα στις πιο ευάλωτες χώρες. Μέχρι το 2050, η μέση θερμοκρασία ενδέχεται να αυξηθεί κατά 2,5–3°C, με την Αθήνα και την Κρήτη να συγκαταλέγονται στις πιο θερμές περιοχές της ηπείρου.

Το Σχέδιο Ανθεκτικότητας της Αθήνας προβλέπει ότι ως το 2040, η πόλη θα έχει έως και 60 “τροπικές νύχτες” το χρόνο, με τη θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από τους 25°C. Οι θάνατοι από θερμική καταπόνηση έχουν τριπλασιαστεί από το 2010, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας.

Λειψυδρία και κατάρρευση της αγροτικής παραγωγής

Η έλλειψη νερού προβάλλει ως η μεγαλύτερη απειλή των επόμενων δεκαετιών. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί έως και 12% σε πολλές νησιωτικές και νότιες περιοχές, ενώ οι προβολές δείχνουν πτώση έως 20% έως το 2050.

Οι ακτές που εξαφανίζονται

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας απειλεί ήδη τα ελληνικά παράλια. Η EEA καταγράφει αύξηση της στάθμης της Μεσογείου κατά 3,4 χιλιοστά ετησίως, ρυθμός που μπορεί να φτάσει τα 5 χιλιοστά ως το 2040. Με 15.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει εκατοντάδες παραλίες και υγροτόπους.

Υποδομές υπό κατάρρευση

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επισημαίνει ότι πάνω από 60% των μεταφορικών υποδομών στην Ελλάδα βρίσκονται σε ζώνες «υψηλού κλιματικού κινδύνου». Χωρίς άμεσο εκσυγχρονισμό, οι ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα μπορεί να τετραπλασιαστούν ως το 2050.

Προσαρμογή ή καταστροφή

Η Ελλάδα έχει κάνει κάποια βήματα: η ίδρυση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος και τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης δείχνουν πρόοδο. Όμως η προσαρμογή παραμένει ο αδύναμος κρίκος.

Ένα μέλλον που ακόμα μπορεί να σωθεί

Η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ελλάδα δεν είναι απλώς περιβαλλοντική – είναι υπαρξιακή. Αν δεν υπάρξει άμεση δράση, περιοχές της χώρας μπορεί να καταστούν μη βιώσιμες μέσα σε λίγες δεκαετίες.

Σύνταξη
Η Γενιά Ζ θέλει δουλειά όχι δουλεία
Ελλάδα 07.11.25

Η Γενιά Ζ θέλει δουλειά όχι δουλεία

«ΤΑ ΝΕΑ» δημοσιεύουν σήμερα, πρώτα, τα βασικά συμπεράσματα μεγάλης έρευνας που διενεργήθηκε σε νέους εργαζομένους και νέες εργαζόμενες, ηλικίας ως 29 ετών

Βασίλης Τσουκαλάς
Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του
Πέμπτο κατά σειρά 06.11.25

Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του

Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών γνωστοποιήθηκε σήμερα και ήταν ομόφωνα αρνητική σύμφωνα, απορρίπτοντας εκ νέου το αίτημα υφ’ όρον απόλυσής του από τις φυλακές Δομοκού

Σύνταξη
Σίνδος: Σε λάθος γραμμή o ΟΣΕ με την Hellenic Train τρία χρόνια μετά τα Τέμπη
Αλαλούμ 06.11.25

Σε λάθος γραμμή o ΟΣΕ με την Hellenic Train τρία χρόνια μετά τα Τέμπη

Σύγχυση προκαλούν στο επιβατικό κοινό οι ανακοινώσεις της Hellenic Train και του ΟΣΕ για το περιστατικό της 5ης Νοεμβρίου 2025, με την αμαξοστοιχία 2591 (Θεσσαλονίκη–Λάρισα). Πινγκ πονγκ ευθυνών και στο ίδιο έργο θεατές σχεδόν τρία χρόνια από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπουρίνι έπληξε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο – Προβλήματα από πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος
Κακοκαιρία 06.11.25

Μπουρίνι έπληξε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο – Προβλήματα από πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε στην Κρήτη το δυνατό μπουρίνι που πέρασε από τρεις νομούς του νησιού. Εξαιτίας της βροχής, πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ στα Χανιά αρκετές περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα.

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης
Τα σημεία 06.11.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα σημεία που θα τεθούν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύνταξη
Τέμπη: Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση για τις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας
Εν αναμονή εξελίξεων 06.11.25

Τέμπη: Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση για τις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Οι συγγενείς των θυμάτων να καταθέσουν εγγράφως το είδος των εξετάσεων που θέλουν να γίνουν στο πλαίσιο της εκταφής. Τα πορίσματα θα διαβιβαστούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο – Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
Δύο βαρομετρικά 06.11.25

Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο – Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες

Κύμα κακοκαιρίας, που θα διαρκέσει από το Σάββατο έως τη Δευτέρα αναμένεται στη χώρα μας. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, αλλά αναμένονται βροχές και πιθανόν πλημμύρες.

Σύνταξη
Ποιος είναι ο «Ποντικός» που προσήχθη για το μακελειό στα Βορίζια – Ο ρόλος που φέρεται να είχε
ΕΛ.ΑΣ. 06.11.25

Ποιος είναι ο «Ποντικός» που προσήχθη για το μακελειό στα Βορίζια – Ο ρόλος που φέρεται να είχε

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην προσαγωγή του δευτέρου ατόμου που διακρίνεται στο μοναδικό βίντεο που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας από το μακελειό στα Βορίζια

Σύνταξη
Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ
Κρήτη 06.11.25

Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην προσαγωγή ενός ακόμη ατόμου ως εμπλεκόμενου για τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, που στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Εξετάζεται αν είναι ο άνδρας που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει, δεν αντικαθιστά τους δημιουργούς – Η ιστορική συμφωνία της Universal με την Udio
Music 07.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει, δεν αντικαθιστά τους δημιουργούς – Η ιστορική συμφωνία της Universal με την Udio

Μετά από μήνες έντασης και νομικών συγκρούσεων, η μουσική βιομηχανία κάνει στροφή: η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απειλή, αλλά ως εργαλείο που λειτουργεί μέσα σε σαφή όρια, με στόχο να προστατεύσει και να ενισχύσει τον δημιουργό — όχι να τον αντικαταστήσει

Σύνταξη
Η Γενιά Ζ θέλει δουλειά όχι δουλεία
Ελλάδα 07.11.25

Η Γενιά Ζ θέλει δουλειά όχι δουλεία

«ΤΑ ΝΕΑ» δημοσιεύουν σήμερα, πρώτα, τα βασικά συμπεράσματα μεγάλης έρευνας που διενεργήθηκε σε νέους εργαζομένους και νέες εργαζόμενες, ηλικίας ως 29 ετών

Βασίλης Τσουκαλάς
Συντάξεις: Αναμονή έως δύο χρόνια λόγω διαδοχικής ασφάλισης
Οικονομία 07.11.25

Συντάξεις: Αναμονή έως δύο χρόνια λόγω διαδοχικής ασφάλισης

Χιλιάδες ασφαλισμένοι με ένσημα σε περισσότερα από ένα Ταμεία περιμένουν πολλούς μήνες για την απονομή σύνταξης, εξαιτίας ελλείψεων στο μητρώο και έλλειψης προσωπικού στον ΕΦΚΑ

Ηλίας Γεωργάκης
Από την τέχνη στη ζωή: Η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτεται σοβαρά να μπει στο ρινγκ – αφού τα έδωσε όλα για το φιλμ Christy
Άπερκατ 07.11.25

Από την τέχνη στη ζωή: Η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτεται σοβαρά να μπει στο ρινγκ – αφού τα έδωσε όλα για το φιλμ Christy

Η 28χρονη σταρ Σίντνεϊ Σουίνι «μεταμορφώθηκε» προκειμένου να υποδυθεί την Κρίστι Μάρτιν στην ταινία Christy. Ωστόσο, πλέον, θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γυμνιστές: Ο λαός με τους πιο ένθερμους οπαδούς στην Ευρώπη
Κόσμος 07.11.25

Άλλος έχει το όνομα και άλλος την χάρη - Ο λαός με τους πιο ένθερμους γυμνιστές στην Ευρώπη

Έρευνα της YouGov διαπίστωσε ότι οι κάτοικοι μιας χώρας στην Ευρώπη ήταν πιο πιθανό να πουν ότι ήταν απολύτως εντάξει να εμφανίζονται γυμνοί σε δημόσιους χώρους - και ότι το είχαν κάνει

Σύνταξη
Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης: Προεκλογικό τρικ το προσωρινό «πάγωμα»; Ποιοι τη γλιτώνουν, ποιοι την πληρώνουν
Συντάξεις 07.11.25

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης: Προεκλογικό τρικ το προσωρινό «πάγωμα»; Ποιοι τη γλιτώνουν, ποιοι την πληρώνουν

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης δεν θα αυξηθούν το 2027 μας καθησυχάζει η κυβέρνηση. Μόνο που το προσωρινό «πάγωμα» λειτουργεί ως προεκλογικό τρικ, αφού ο εργάσιμος βίος συνεχώς παρατείνεται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μεξικό: Ενας 17χρονος ταυτοποιείται ως ο δράστης της δολοφονίας δημάρχου
Μεξικό 07.11.25

Ενας έφηβος ταυτοποιείται ως ο δολοφόνος δημάρχου

Οι αρχές στο Μεξικό ανακοινώνουν ότι ένας 17χρονος διέπραξε τη δολοφονία του δημάρχου της Ουρουαπάν, και ειδικοί αποκαλύπτουν ότι συμμορίες εκπαιδεύουν συχνά ανηλίκους για να διαπράξουν εγκλήματα.

Σύνταξη
Ο Μακρόν ζητά από τον έως… πρότινος τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας να πολεμήσει τους τζιχαντιστές
Μπελέμ 07.11.25

Ο Μακρόν ζητά από τον τζιχαντιστή Αλ Σάρα να πολεμήσει τους τζιχαντιστές

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ζητά από τον ομόλογό του της Συρίας, τζιχαντιστή Αλ Σάρα, να «ενταχθεί στον διεθνή συνασπισμό που μάχεται εναντίον του Ντάες», της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης [βίντεο]
13 νεκροί 07.11.25

Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης

Το αεροπλάνο MD-11 είχε καθηλωθεί για επισκευές στο Τέξας λίγες εβδομάδες πριν από την πτώση, με τις επισκευές να αφορούν την δεξαμενή καυσίμου στο αριστερό -μοιραίο- φτερό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: 2 Κολομβιανοί καταδικάζονται από τη Ρωσία σε κατεχόμενα εδάφη επειδή πολέμησαν με τους Ουκρανούς
Ντονέτσκ 07.11.25

2 Κολομβιανοί καταδικάζονται σε κατεχόμενα εδάφη ως «μισθοφόροι» της Ουκρανίας

Δύο Κολομβιανοί που φέρεται να πολέμησαν στο πλευρό της Ουκρανίας, και συνελήφθησαν στη Βενεζουέλα, καταδικάστηκαν σε ουκρανική περιφέρεια κατεχόμενη από τον ρωσικό στρατό.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της
«Γράψαμε ιστορία» 07.11.25

ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της

Έπειτα από περίπου 40 χρόνια πολιτικής καριέρας, η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή της. Η πρόεδρος της Βουλής θεωρείται η πιο ισχυρή γυναίκα πολιτικός στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος Άνιες – Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος
Κόσμος 07.11.25

Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Άνιες - Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος

Η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Τζανίνε Άνιες ήταν έγκλειστη εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη της σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος

Σύνταξη
Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
«Σε ετοιμότητα» 07.11.25

Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες

Η Πολωνία θα ξεκινήσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης αυτό το μήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων έως το 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση
32.500 εκτοπισμένοι 07.11.25

Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση

Ο ΟΗΕ κρούει καμπανάκι κινδύνου για την Τζαμάικα. Τα συντρίμμια φράζουν δρόμους, δεν επιτρέπουν πρόσβαση στα σχολεία και τα νοσοκομεία, καθυστερούν την παροχή βοήθειας και αποκατάσταση των υποδομών.

Σύνταξη
