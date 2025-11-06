Boeing: Με εξωδικαστική συμφωνία παύει η ποινική δίωξη για τα πολύνεκρα δυστυχήματα το 2018-19

Ομοσπονδιακός δικαστής του Τέξας, που είχε αναλάβει το ποινικό μέρος της υπόθεσης εναντίον της Boeing για τα αεροπορικά δυστυχήματα του 2018 και του 2019, διέταξε να παύσει η δίωξη, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η απόφαση αυτή απορρέει από τη συμφωνία στην οποία κατέληξε τον περασμένο Μάιο η αμερικανική αεροναυπηγική εταιρεία Boeing με την αμερικανική κυβέρνηση, ώστε να παύσουν οι διώξεις για δύο αεροπορικά δυστυχήματα των αεροσκαφών 737 MAX 8, στα οποία έχασαν τη ζωή τους συνολικά 346 άνθρωποι.

Πρόκειται για τα αεροπορικά δυστυχήματα της εταιρείας Lion Air, τον Οκτώβριο του 2018, και της εταιρείας Ethiopian Airlines, τον Μάρτιο του 2019.

Η απόφαση NPA ή όπως χαρακτηρίστηκς «συμφωνία μη δίωξης», ανακοινώθηκε ενώ είχε οριστεί η δίκη, για τις 23 Ιουνίου, στο Φορτ Γουόρθ, ενώπιον του δικαστή Ριντ Ο’Κόνορ.

Φιλί ζωής

Η απόφαση για παύση της δίωξης ήταν κρίσιμη για την αμερικανική αεροναυπηγική εταιρεία. Ενδεχόμενη καταδίκη της Boeing θα έθετε σε κίνδυνο τη δυνατότητά της να υπογράφει συμβάσεις με την αμερικανική κυβέρνηση. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι ένας από τους κυριότερους πελάτες της σε ό,τι αφορά τον αεροδιαστημικό και τον αμυντικό τομέα. επίσης, μετά τα δύο αυτά δυστυχήματα, το δυστύχημα της Air India, καθώς και άλλα περιστατικά επίσης σοβαρά, η Boeing είχε βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα. Έχανε διεθνή συμβόλαια και κλήθηκε να πληρώσει αποζημιώσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια να αποκαταστήσει την παρουσία της Boeing στη διεθνή αγορά.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Boeing παραδέχεται ότι επιδίωξε «να παρακωλύσει και να εμποδίσει» το έργο της ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA). Θα αποδεσμεύσει επίσης 1,1 δισ. δολάρια και τα 444,5 εκατομμύρια από αυτά θα πάνε στο ταμείο για την αποζημίωση των συγγενών των θυμάτων. Επίσης, θα καταβάλει πρόστιμο ύψους 244 εκατομμυρίων και θα επενδύσει 455 εκατομμύρια για την ενίσχυση των εσωτερικών προγραμμάτων ασφαλείας, ποιότητας και συμμόρφωσής της με τους κανονισμούς.

Μετά τα δύο τραγικά αεροπορικά δυστυχήματα της εταιρείας Lion Air, το 2018, και της Ethiopian Airlines, το 2019, η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορούσε την Boeing ότι δεν ενημέρωσε την FAA για τις τεχνικές πλευρές του λογισμικού ελέγχου πτήσης MCAS.

Η Boeing είχε αποδεχτεί εδώ και χρόνια την ευθύνη της.

Δεκάδες αγωγές ιδιωτών, συγγενών των θυμάτων, είχαν κατατεθεί στις ΗΠΑ. Τις αγωγές αυτές χειρίζονταν δύο ομοσπονδιακοί δικαστές, στο Σικάγο και το Άρλινγκτον. Η Boeing υποστηρίζει ότι το 90% από αυτές τις αγωγές επιλύθηκαν εξωδικαστικά, με την καταβολή «πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Η πρώτη δίκη σε αστικό δικαστήριο, που αφορά θύμα της συντριβής της Ethiopian Airlines, ξεκίνησε τη Δευτέρα.