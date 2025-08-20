newspaper
Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 21:34
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 16 περιοχές την Πέμπτη
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
Το Ισραήλ θα αγοράσει δύο ιπτάμενα τάνκερ απο τη Boeing
Κόσμος 20 Αυγούστου 2025 | 23:33

Το Ισραήλ θα αγοράσει δύο ιπτάμενα τάνκερ απο τη Boeing

Η αγορά του Ισραήλ, ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ

Σύνταξη
Spotlight

Την αγορά δύο στρατιωτικών αεροσκαφων εναέριου εφοδιασμού KC-46 κατασκευασμένα από την Boeing προγραμματίζει το Ισραήλ.

Οπως ανακοινώθηκε απο το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας την Τετάρτη η συμφωνία ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων θα χρηματοδοτηθεί με το πρόγραμμα στρατιωτικής βοήθειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οπως αναφέρεται,  η σύμβαση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ θα υπογραφεί  μόλις μια ισραηλινή υπουργική επιτροπή για τις αμυντικές προμήθειες δώσει την έγκρισή της. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβλέπει τις ξένες στρατιωτικές πωλήσεις και μεταφορές σε άλλα έθνη.

Ο ισραηλινός στρατός ήδη διαθέτει τέσσερα αεροσκάφη KC-46 κατασκευασμένα από την Boeing.

Ο Γενικός Διευθυντής του ισραηλινου υπουργείου Αμυνας, Αμιρ  Μπαράμ, δήλωσε στη δήλωση ότι το αεροσκάφος θα ενισχύσει τις στρατηγικές δυνατότητες μακροπρόθεσμου βεληνεκούς του στρατού, επιτρέποντάς του να επιχειρεί σε μεγαλύτερη απόσταση με μεγαλύτερη δύναμη και με αυξημένο πεδίο εφαρμογής.

Στρατιωτική βοήθεια

Το Ισραήλ χρησιμοποίησε τέτοια αεροσκάφη ανεφοδιασμού κατά τη διάρκεια του 12ήμερου αεροπορικού πολέμου του εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο.
Η δήλωση ανέφερε ότι η σύμβαση θα περιλαμβάνει τον εξοπλισμό των αεροσκαφών με ισραηλινά συστήματα, κάτι που δεν διευκρίνισε.

Η Ουάσιγκτον παρέχει στον στενό σύμμαχο της στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ, δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για την αγορά αμερικανικών όπλων και εξοπλισμού, σημειώνει το Reuters.

«Το εύρος της σύμβασης εκτιμάται σε περίπου μισό δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ και χρηματοδοτείται μέσω αμερικανικής βοήθειας», ανέφερε η δήλωση του υπουργείου.

Πρόσφατα, ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί των ΗΠΑ αμφισβήτησαν το κατά πόσον η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ, επικαλούμενοι τον πόλεμό του στη Γάζα και ανησυχίες για το κατά πόσον τα χρήματα των φορολογουμένων θα μπορούσαν να δαπανηθούν καλύτερα σε εγχώριες προτεραιότητες.

Πηγή: ΟΤ

World
Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Wall Street
Wall Street: Τέταρτη ημέρα απωλειών για S&P 500 – Νέα πίεση στις τεχνολογικές μετοχές

Wall Street: Τέταρτη ημέρα απωλειών για S&P 500 – Νέα πίεση στις τεχνολογικές μετοχές

