Η FAA χαλαρώνει τους περιορισμούς στις παραδόσεις αεροσκαφών της Boeing

Οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές μειώνουν τα εμπόδια για την Boeing στην παράδοση ορισμένων από τα νέα αεροσκάφη της σε πελάτες, ένα ελπιδοφόρο σημάδι για την ανάκαμψη του κατασκευαστή αεροσκαφών μετά από μια σειρά κρίσεων.

Η Boeing πρόκειται να ανακτήσει την εξουσία από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας να διενεργεί τελικούς ελέγχους ασφαλείας στα αεροσκάφη 737 MAX, ανέφεραν πηγές στην Wall Street Journal.

Οι επιθεωρητές της FAA θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στην έκδοση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας, τα οποία απαιτούνται για να μπορεί κάθε αεροσκάφος να πετάει με επιβάτες.

Η FAA συχνά αναθέτει τακτικές επιθεωρήσεις σε κατασκευαστές αεροδιαστημικής για να επικεντρώσει το περιορισμένο προσωπικό σε πιο κρίσιμες εργασίες. Ωστόσο, οι ρυθμιστικές αρχές ενίσχυσαν την εποπτεία της Boeing το 2019 μετά από δύο θανατηφόρες συντριβές 737 MAX.

Η FAA άρχισε να απαιτεί κάθε νέο τζετ που βγαίνει από το εργοστάσιο 737 MAX στο Ρέντον της Ουάσινγκτον να ελέγχεται μόνο από επιθεωρητές της υπηρεσίας. Η ομοσπονδιακή υπηρεσία είχε ανησυχήσει για την πίεση που ασκείται στους υπαλλήλους της Boeing για την παραγωγή και την παράδοση αεροσκαφών. Ανέφερε ότι χρειάζεται να παρακολουθεί στενότερα τη διαδικασία κατασκευής για να διασφαλίσει την ασφάλεια του ιπτάμενου κοινού.

Τι θα γίνει με το 787 Dreamliner

Αργότερα, μετά από μια σειρά ποιοτικών αστοχιών που προκάλεσαν ατυχήματα, η FAA ανακάλεσε την ίδια εξουσιοδότηση για το 787 Dreamliner, το οποίο κατασκευάζεται στη Νότια Καρολίνα. Η Boeing αναμένεται επίσης να ανακτήσει την ικανότητα στο Dreamliner, ανέφεραν πηγές στην WSJ.

Ο περιορισμός σημαίνει ότι η Boeing δεν μπορεί να είναι τόσο ευέλικτη με την παράδοση αεροπλάνων σε πελάτες, καθώς πρέπει να εργάζεται στα ωράρια εργασίας των κυβερνητικών υπαλλήλων για να λάβει εγκρίσεις ασφαλείας. Η επιστροφή μέρους της εξουσιοδότησης στην Boeing θα μπορούσε να απελευθερώσει τους επιθεωρητές της FAA για να παρακολουθούν στενότερα την παραγωγή αεροπλάνων, αντί για την γραφειοκρατία.

Η ελάφρυνση του κανονιστικού άχθους από την Boeing αποτελεί ένδειξη ότι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι είναι ολοένα και πιο ικανοποιημένοι με την προσπάθεια της εταιρείας να βελτιώσει τη διαδικασία κατασκευής της.

Η FAA αναμένεται επίσης να επιτρέψει στην Boeing να αυξήσει τον ρυθμό παραγωγής του 737 MAX σε 42 αεροπλάνα το μήνα, από το όριο των 38, ανέφεραν οι πηγές. Οι ρυθμιστικές αρχές, κατηγορώντας την έμφαση της Boeing στην παραγωγή έναντι της ποιότητας, επέβαλαν το όριο παραγωγής μετά την ανατίναξη ενός αεροσκάφους της Alaska Airlines από ένα πάνελ ατράκτου στις αρχές του 2024.

Εάν της επιτραπεί να αυξήσει την μηνιαία παραγωγή του 737 MAX σε 42 αεροσκάφη, η εταιρεία έχει δηλώσει ότι θα διατηρήσει την παραγωγή σε αυτό το επίπεδο για αρκετούς μήνες για να παρακολουθήσει τυχόν προβλήματα. Μετά από αυτό το διάστημα, η εταιρεία θα επιταχύνει τον μηνιαίο ρυθμό κατά άλλα πέντε ακόμη αεροσκάφη.

«Προφανώς, υπάρχει ισχυρή ζήτηση για το χαρτοφυλάκιό μας και όσο περισσότερο μπορούμε να επιταχύνουμε τον ρυθμό παραγωγής, τόσο το καλύτερο», δήλωσε ο CEO Κέλι Όρτμπεργκ κατά τη διάρκεια ενός επενδυτικού συνεδρίου νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Ωστόσο… δεν πρόκειται να πιέσουμε. Εάν δεν είμαστε έτοιμοι, θα περιμένουμε ένα μήνα».

Πολιτικά ευαίσθητη η απόφαση να διεξάγει ελέγχους ασφαλείας στα αεροπλάνα της

Οι υπάλληλοι και οι διευθυντές της FAA στην πρώτη γραμμή, καθώς και ορισμένοι ανώτεροι αξιωματούχοι της υπηρεσίας, ήθελαν να επιστρέψουν την εξουσιοδότηση στην Boeing πριν από την έκρηξη της πόρτας της Alaska Airlines το 2024.

Πριν από το περιστατικό, η ποιότητα των αεροσκαφών της Boeing βελτιωνόταν, σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας εκείνη την εποχή.

Το ατύχημα της Alaska Airlines διασφάλισε ότι η Boeing θα παρέμενε υπό αυστηρότερο κανονιστικό έλεγχο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πηγή: ΟΤ