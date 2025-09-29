newspaper
Η FAA χαλαρώνει τους περιορισμούς στις παραδόσεις αεροσκαφών της Boeing
Κόσμος 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 05:00

Η FAA χαλαρώνει τους περιορισμούς στις παραδόσεις αεροσκαφών της Boeing

Η Boeing αναμένεται να ανακτήσει την εξουσιοδότηση από τις ρυθμιστικές αρχές για τη διενέργεια τελικών ελέγχων ασφαλείας στα αεροσκάφη

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Spotlight

Οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές μειώνουν τα εμπόδια για την Boeing στην παράδοση ορισμένων από τα νέα αεροσκάφη της σε πελάτες, ένα ελπιδοφόρο σημάδι για την ανάκαμψη του κατασκευαστή αεροσκαφών μετά από μια σειρά κρίσεων.

Η Boeing πρόκειται να ανακτήσει την εξουσία από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας να διενεργεί τελικούς ελέγχους ασφαλείας στα αεροσκάφη 737 MAX, ανέφεραν πηγές στην Wall Street Journal.

Οι επιθεωρητές της FAA θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στην έκδοση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας, τα οποία απαιτούνται για να μπορεί κάθε αεροσκάφος να πετάει με επιβάτες.

Η FAA συχνά αναθέτει τακτικές επιθεωρήσεις σε κατασκευαστές αεροδιαστημικής για να επικεντρώσει το περιορισμένο προσωπικό σε πιο κρίσιμες εργασίες. Ωστόσο, οι ρυθμιστικές αρχές ενίσχυσαν την εποπτεία της Boeing το 2019 μετά από δύο θανατηφόρες συντριβές 737 MAX.

Η FAA άρχισε να απαιτεί κάθε νέο τζετ που βγαίνει από το εργοστάσιο 737 MAX στο Ρέντον της Ουάσινγκτον να ελέγχεται μόνο από επιθεωρητές της υπηρεσίας. Η ομοσπονδιακή υπηρεσία είχε ανησυχήσει για την πίεση που ασκείται στους υπαλλήλους της Boeing για την παραγωγή και την παράδοση αεροσκαφών. Ανέφερε ότι χρειάζεται να παρακολουθεί στενότερα τη διαδικασία κατασκευής για να διασφαλίσει την ασφάλεια του ιπτάμενου κοινού.

Boeing

Τι θα γίνει με το 787 Dreamliner

Αργότερα, μετά από μια σειρά ποιοτικών αστοχιών που προκάλεσαν ατυχήματα, η FAA ανακάλεσε την ίδια εξουσιοδότηση για το 787 Dreamliner, το οποίο κατασκευάζεται στη Νότια Καρολίνα. Η Boeing αναμένεται επίσης να ανακτήσει την ικανότητα στο Dreamliner, ανέφεραν πηγές στην WSJ.

Ο περιορισμός σημαίνει ότι η Boeing δεν μπορεί να είναι τόσο ευέλικτη με την παράδοση αεροπλάνων σε πελάτες, καθώς πρέπει να εργάζεται στα ωράρια εργασίας των κυβερνητικών υπαλλήλων για να λάβει εγκρίσεις ασφαλείας. Η επιστροφή μέρους της εξουσιοδότησης στην Boeing θα μπορούσε να απελευθερώσει τους επιθεωρητές της FAA για να παρακολουθούν στενότερα την παραγωγή αεροπλάνων, αντί για την γραφειοκρατία.

Η ελάφρυνση του κανονιστικού άχθους από την Boeing αποτελεί ένδειξη ότι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι είναι ολοένα και πιο ικανοποιημένοι με την προσπάθεια της εταιρείας να βελτιώσει τη διαδικασία κατασκευής της.

Η FAA αναμένεται επίσης να επιτρέψει στην Boeing να αυξήσει τον ρυθμό παραγωγής του 737 MAX σε 42 αεροπλάνα το μήνα, από το όριο των 38, ανέφεραν οι πηγές. Οι ρυθμιστικές αρχές, κατηγορώντας την έμφαση της Boeing στην παραγωγή έναντι της ποιότητας, επέβαλαν το όριο παραγωγής μετά την ανατίναξη ενός αεροσκάφους της Alaska Airlines από ένα πάνελ ατράκτου στις αρχές του 2024.

Εάν της επιτραπεί να αυξήσει την μηνιαία παραγωγή του 737 MAX σε 42 αεροσκάφη, η εταιρεία έχει δηλώσει ότι θα διατηρήσει την παραγωγή σε αυτό το επίπεδο για αρκετούς μήνες για να παρακολουθήσει τυχόν προβλήματα. Μετά από αυτό το διάστημα, η εταιρεία θα επιταχύνει τον μηνιαίο ρυθμό κατά άλλα πέντε ακόμη αεροσκάφη.

«Προφανώς, υπάρχει ισχυρή ζήτηση για το χαρτοφυλάκιό μας και όσο περισσότερο μπορούμε να επιταχύνουμε τον ρυθμό παραγωγής, τόσο το καλύτερο», δήλωσε ο CEO Κέλι Όρτμπεργκ κατά τη διάρκεια ενός επενδυτικού συνεδρίου νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Ωστόσο… δεν πρόκειται να πιέσουμε. Εάν δεν είμαστε έτοιμοι, θα περιμένουμε ένα μήνα».

Boeing

Πολιτικά ευαίσθητη η απόφαση να διεξάγει ελέγχους ασφαλείας στα αεροπλάνα της

Οι υπάλληλοι και οι διευθυντές της FAA στην πρώτη γραμμή, καθώς και ορισμένοι ανώτεροι αξιωματούχοι της υπηρεσίας, ήθελαν να επιστρέψουν την εξουσιοδότηση στην Boeing πριν από την έκρηξη της πόρτας της Alaska Airlines το 2024.

Πριν από το περιστατικό, η ποιότητα των αεροσκαφών της Boeing βελτιωνόταν, σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας εκείνη την εποχή.

Το ατύχημα της Alaska Airlines διασφάλισε ότι η Boeing θα παρέμενε υπό αυστηρότερο κανονιστικό έλεγχο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πηγή: ΟΤ

Vita.gr
Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ναυτιλία
Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

inWellness
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
Ζοζέπ Μπορέλ: «Όχι η Τουρκία στο SAFE» – «Το απόλυτα ελάχιστο» έχει κάνει η Ευρώπη για τη Γάζα
Εκτιμήσεις 29.09.25

«Όχι η Τουρκία στο SAFE» λέει ο Ζοζέπ Μπορέλ - «Το απόλυτα ελάχιστο» έχει κάνει η Ευρώπη για τη Γάζα

«Τα ευρωπαϊκά χρήματα θα ήταν λογικό να χρηματοδοτούν τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη» δηλώνει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο πρώην ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και ασφάλεια της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ

Μαρία Βασιλείου
Στην «εποχή των τεράτων» – Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την Ακροδεξιά και τον Ντόναλντ Τραμπ
Σε Συμπληγάδες 29.09.25

Στην «εποχή των τεράτων» – Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την Ακροδεξιά και τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο ιδεολογικός «πόλεμος» του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, η υφέρπουσα πολιτική «άλωση» της Ευρώπης από την Ακροδεξιά και οι πολιτικές συνευθύνες στην ελλειμματικής ηγεσίας ΕΕ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η λατρεία για τον Σαρλ ντε Γκολ επεκτείνεται – Γιατί έγινε πρότυπο για Πούτιν, Βανς και Όρμπαν
«Εθνικό μεγαλείο» 29.09.25

Η λατρεία για τον Σαρλ ντε Γκολ επεκτείνεται – Γιατί έγινε πρότυπο για Πούτιν, Βανς και Όρμπαν

Η επιρροή του στρατηγού Σαρλ ντε Γκολ, που διαμόρφωσε την 5η Γαλλική Δημοκρατία, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Και τον επικαλούνται σχεδόν όλοι...

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μίσιγκαν: Αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας – Βετεράνος πεζοναύτης του πολέμου του Ιράκ
Κόσμος 29.09.25

Αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας στο Μίσιγκαν - Βετεράνος πεζοναύτης του πολέμου του Ιράκ

Ως ένας βετεράνος πεζοναύτης που πολέμησε στο Ιράκ από το 2004 έως το 2008 αναγνωρίστηκε ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης σε εκκλησία στο Μίσιγκαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ
Κόσμος 29.09.25

ΗΠΑ: Οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ

Την ώρα που οι αρχές της πολιτείας του Όρεγκον διαδηλώνουν μαζί με τους πολίτες ενάντια στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, κατέθεσαν και αγωγή πως δεν συντρέχει λόγος για την παρουσία της.

Σύνταξη
Μίσιγκαν: Δέκα πιστούς πυροβόλησε ο δράστης στην εκκλησία – Πέντε νεκροί
Κόσμος 29.09.25

Δέκα πιστούς πυροβόλησε ο δράστης στην εκκλησία στο Μίσιγκαν - Πέντε νεκροί

Πέντε μέχρι στιγμής άτομα έχουν βρεθεί νεκρά μέσα στην καμένη εκκλησία Μορμόνων του Μίσιγκαν. Ο δράστης ήταν πρώην αμερικανός πεζοναύτης με τετραετή θητεία στο Ιράκ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δύο νεκροί από την πτώση αεροπλάνου στο Χιούστον του Τέξας [βίντεο]
Κόσμος 29.09.25

Δύο νεκροί από την πτώση αεροπλάνου στο Χιούστον του Τέξας [βίντεο]

Λίγο μετά την απογείωση, ένα δικινητήριο Cessna αντιμετώπισε μηχανικά προβλήματα, με τον πιλότο να προσπαθεί να στρίψει πίσω στο αεροδρόμιο χωρίς όμως να μπορέσει να γλιτώσει την πτώση του αεροπλάνου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βόρεια Κορέα: «Επιτυχημένο» το ταξίδι της ΥΠΕΞ στην Κίνα – Μυστικοπάθεια για το περιεχόμενο των συνομιλιών
Βόρεια Κορέα 29.09.25

«Επιτυχημένο» το ταξίδι της ΥΠΕΞ της Πιονγιάνγκ στην Κίνα - Μυστικοπάθεια για το περιεχόμενο των συνομιλιών

Η Πιονγιάνγκ ανέφερε πως οι υπουργοί Εξωτερικών Βόρειας Κορέας και Κίνας συμφώνησαν για όλα τα ζητήματα που είχαν στην ατζέντα τους, χωρίς σαφή αναφορά των θεμάτων που τέθηκαν επί τάπητος

Σύνταξη
Βρετανία: Ανεργία, εσωκομματικές έριδες στο Εργατικό Κόμμα, ρεκόρ αντιδημοτικότητας
Γολγοθάς για Στάρμερ 28.09.25

Βρετανία: Ανεργία, εσωκομματικές έριδες στο Εργατικό Κόμμα, ρεκόρ αντιδημοτικότητας

Αντιμέτωπος με σειρά προβλημάτων είναι ο Κιρ Στάρμερ, μόλις 15 μήνες από τότε που κέρδισε τις εκλογές στη Βρετανία, ενώ έχει ανοιχτό μέτωπο με την ακροδεξιά.

Σύνταξη
Μολδαβία: Προβάδισμα νίκης για το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα
Εκλογές 28.09.25

Μολδαβία: Προβάδισμα νίκης για το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα

Μέχρι στιγμής το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS προηγείται στις εκλογές στη Μολδαβία με περίπου 13,5 μονάδες έναντι του Πατριωτικού Μπλοκ. Το τελευταίο ζήτησε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις που θα προκαλέσουν «νέα προβλήματα»
Κυρώσεις ΟΗΕ 28.09.25

Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις που θα προκαλέσουν «νέα προβλήματα»

Οι κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν, για μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ, δέκα χρόνια μετά την άρση τους.

Σύνταξη
Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστκή Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία
Μυστήριο 29.09.25

Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστκή Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία

Ένα Stradivarius του 1709, που ανήκε στην οικογένεια Μέντελσον και θεωρούνταν κλεμμένο από τους Ναζί, εντοπίστηκε στην Ιαπωνία με άλλο όνομα, μετά από έρευνα που αποκάλυψε την αληθινή του ταυτότητα

Σύνταξη
