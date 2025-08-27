Τον απόλυτο τρόμο στον αέρα ένιωσαν οι 181 επιβάτες του αεροσκάφους Boeing 737 νορβηγικών αερογραμμών χαμηλού κόστους, όταν έσκασε το ένα από τα ελαστικά του κατά την απογείωση από το διεθνές αεροδρόμιο Αρλάντα στη Σουηδία με προορισμό το Παρίσι.

«Το αεροσκάφος κουνιόταν πολύ – Τα πόδια μου εξακολουθούν να τρέμουν» δήλωσε επιβάτιδα

Ως αποτέλεσμα, ο πιλότος του αεροσκάφους υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση πίσω στο αεροδρόμιο της Στοκχόλμης για έλεγχο. Όπως αναφέρει η Daily Mail, η πτήση ήταν προγραμματισμένη για τις 9:05 π.μ. τοπική ώρα, αλλά δεν απογειώθηκε πριν από τις 9:27 π.μ. Αναμενόταν να φτάσει στο Σαρλ ντε Γκολ δύο ώρες και 40 λεπτά αργότερα.

Λίγο μετά την απογείωση, ωστόσο, ακούστηκε ένας δυνατός κρότος, σύμφωνα με όσα δήλωσαν επιβάτες της πτήσης D82046. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που έγινε μόλις το αεροσκάφος επέστρεψε με ασφάλεια, οι υπάλληλοι εντόπισαν ότι ένα ελαστικό είχε εκραγεί. Επίσης, βρέθηκαν συντρίμμια στον διάδρομο προσγείωσης.

Un Boeing 737 norvégien transportant 181 passagers a effectué un atterrissage d’urgence après l’explosion d’un pneu après le décollage en Suède de l’aéroport d’Arlanda à Stockholm à direction de Paris.https://t.co/DTPVewqOTz — Claire L. pour une France Éternelle ⚜ (@FranceEterne) August 27, 2025

Σουηδία: «Δεν ήξερα τι συνέβαινε, τώρα είμαι σε σοκ»

«Κατά τη διάρκεια της απογείωσης, το αεροσκάφος κουνιόταν πολύ», δήλωσε μία επιβάτιδα στην Expressen. «Τα πόδια μου εξακολουθούν να τρέμουν. Όταν ήμασταν στον αέρα δεν ήξερα τι συνέβη, αλλά τώρα που όλα τελείωσαν και το συνειδητοποίησα είμαι σε σοκ».

Η μητέρα και η γιαγιά της αγωνιούσαν καθώς παρακολουθούσαν τη διαδρομή του αεροσκάφους στο διαδίκτυο, έως ότου επιστρέψει στο αεροδρόμιο. «Με παρακολουθούσαν και προφανώς ανησυχούσαν πολύ. Αλλά ο πιλότος και το προσωπικό του αεροσκάφους ήταν τόσο ήρεμοι που εγώ δεν ανησύχησα καθόλου εκείνη τη στιγμή, πράγμα που ήταν καλό, εκ των υστέρων».

«Το αεροπλάνο απογειώθηκε όπως είχε προγραμματιστεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της αεροπορικής εταιρείας. «Αλλά όταν βρισκόταν στον αέρα ο πιλότος χρειάστηκε να κάνει αναστροφή και να επιστρέψει στην Αρλάντα λόγω τεχνικών προβλημάτων», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά ασυνήθιστα αλλά λαμβάνονται πάντοτε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν. Η Σάρα Έρικσον, από το Κέντρο Ελέγχου Πτήσεων (JRCC) δήλωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η αξιολόγηση των στοιχείων για να προσδιοριστεί η αιτία της έκρηξης.