Αναγκαστική προσγείωση ελικοφόρου αεροσκάφους στη Μύκονο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στο αεροδρόμιο στη Μύκονο, όταν ελικοφόρο αεροσκάφος της Ολυμπιακής που εκτελούσε ferry πτήση από τη Ρόδο προς την Αθήνα (δηλαδή χωρίς επιβάτες, μόνο με κυβερνήτη και συγκυβερνήτη) αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως, έπειτα από ένδειξη καπνού στο πίσω μέρος του αεροσκάφους.

Αμέσως το προσωπικό στο αεροδρόμιο ενεργοποίησε το πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης. Ακολούθησε εξονυχιστικός έλεγχος, χωρίς να εντοπιστεί πυρκαγιά.