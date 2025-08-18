Αναγκαστική προσγείωση ελικοφόρου αεροσκάφους στη Μύκονο
Το ελικοφόρο αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο στη Μύκονο, μετά από ένδειξη για πυρκαγιά
Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στο αεροδρόμιο στη Μύκονο, όταν ελικοφόρο αεροσκάφος της Ολυμπιακής που εκτελούσε ferry πτήση από τη Ρόδο προς την Αθήνα (δηλαδή χωρίς επιβάτες, μόνο με κυβερνήτη και συγκυβερνήτη) αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως, έπειτα από ένδειξη καπνού στο πίσω μέρος του αεροσκάφους.
Αμέσως το προσωπικό στο αεροδρόμιο ενεργοποίησε το πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης. Ακολούθησε εξονυχιστικός έλεγχος, χωρίς να εντοπιστεί πυρκαγιά.
- Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΓ’)
- Η «Μπουμπού» του Δημήτρη Μητσοτάκη, για 2η χρονιά στο θέατρο «Εν Αθήναις»
- Μια Ευρώπη που τρέχει πίσω από τις εξελίξεις
- Ζελένσκι: Τι ώρα αναμένεται στον Λευκό Οίκο – Το πρόγραμμα της συνάντησης
- Αρκάς: Η χιουμοριστική καλημέρα της Δευτέρας
- Κόντρα στη ζέστη του καλοκαιριού: Επτά φρούτα που δροσίζουν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις