«Αποθήκη όπλων της Χαμάς» βρέθηκε στη Βιέννη

Η αυστριακή υπηρεσία πληροφοριών ανακάλυψε στη Βιέννη αποθήκη όπλων που πιστεύεται ότι συνδέεται με τη Χαμάς και προοριζόταν για «πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη», ανακοίνωσε την Πέμπτη η κυβέρνηση.

Είχε προηγηθεί την Δευτέρα η σύλληψη ενός 39χρονου βρετανού πολίτη στο Λονδίνο που «είχε στενές συνδέσεις με την αποθήκη όπλων» ανέφερε το αυστριακό υπουργείο Εσωτερικών.

«Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της έρευνας, οι ισραηλινοί ή εβραϊκοί οργανισμοί στην Ευρώπη ήταν πιθανό να αποτελέσουν στόχους των επιθέσεων», πρόσθεσε το υπουργείο σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Independent.

Η σύλληψη του υπόπτου και ο εντοπισμός των όπλων εντάσσονταν σε ευρεία διεθνή έρευνα για «παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση με δεσμούς με τη Χαμάς», επιχείρηση στην οποία συμμετείχε και η αυστριακή Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας και Πληροφοριών.

Οι αυστριακές αρχές έδρασαν λόγω «υποψίας ότι μια ομάδα έφερε όπλα στην Αυστρία για πιθανή χρήση σε τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη».

Η κρυψώνα όπλων, η οποία πιστεύεται ότι ανήκει σε αδιευκρίνιστες ξένες ομάδες που συνδέονται με τη Χαμάς, ανακαλύφθηκε σε ενοικιαζόμενη αποθήκη στη Βιέννη και περιείχε πέντε πιστόλια και 10 γεμιστήρες.

«Η υπόθεση δείχνει για άλλη μια φορά ότι η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας και Πληροφοριών διαθέτει ένα εξαιρετικό διεθνές δίκτυο και λαμβάνει συνεπή μέτρα κατά όλων των μορφών εξτρεμισμού» δήλωσε ο αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ.

«Η αποστολή είναι σαφής: μηδενική ανοχή στους τρομοκράτες» είπε.