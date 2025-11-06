Η βαθμολογία της League Phase του Champions League (pic)
Αυτή είναι η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά το τέλος της 4ης αγωνιστικής.
- Ισόβια σε νοσηλευτή που σκότωσε 10 ασθενείς του - Τους χορηγούσε θανατηφόρες δόσεις μορφίνης
- Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι - Τουλάχιστον 9 νεκροί
- Έντονη βροχόπτωση και χαλάζι στην Κρήτη - Γέμισε πέτρες και χώματα ο ΒΟΑΚ
- Οι τρεις φούσκες που απειλούν την παγκόσμια οικονομία
Ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τις εννιά αναμετρήσεις της Τετάρτης (5/11).
Στα πρώτα χρονικά παιχνίδια, η Πάφος πέτυχε την πρώτη ιστορική της νίκη στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, καθώς επικράτησε με σκορ 1-0 της Βιγιαρεάλ στη Λεμεσό. Η Καραμπάγκ πέτυχε μεγάλη ανατροπή από 0-1 σε 2-1 κόντρα στην Τσέλσι και αρκέστηκε εν τέλει στην ισοπαλία με 2-2, συνεχίζοντας την εκπληκτική φετινή της πορεία.
Από εκεί και πέρα, η Γαλατάσαραϊ έκανε περίπατο με 3-0 στην Ολλανδία κόντρα στον διαλυμένο Άγιαξ, η Μάντσεστερ Σίτι διέλυσε με το ευρύ 4-1 τη Ντόρτμουντ στην Αγγλία και η Νιούκαστλ νίκησε εύκολα με 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε.
Η Ίντερ δυσκολεύτηκε αλλά έκαμψε την αντίσταση της ηρωικής Καϊράτ Αλμάτι στο «Τζουζέπε Μεάτσα» (2-1), ενώ στη ματσάρα του Βελγίου η μπίλια έκατσε στο «Χ» μεταξύ της Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη και της Μπαρτσελόνα (3-3).
Τέλος, μεγάλα «διπλά» με το ίδιο σκορ (0-1) πέτυχαν οι Μπάγερ Λεβερκούζεν και Αταλάντα στις έδρες των Μπενφίκα και Μαρσέιγ αντίστοιχα.
Η βαθμολογία:
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:
Τρίτη 4 Νοεμβρίου
Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0
Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 0-3
Ατλέτικο – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1
Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0
Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1
Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1
Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν 1-2
Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό 0-1
Τετάρτη 5 Νοεμβρίου
Πάφος – Βιγιαρεάλ 1-0
Καραμπάγκ – Τσέλσι 2-2
Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ 4-1
Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0
Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ 0-3
Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα 3-3
Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1
Ίντερ – Καϊράτ 2-1
Μαρσέιγ – Αταλάντα 0-1
Επόμενη αγωνιστική (5η):
Τρίτη 25 Νοεμβρίου
19:45 Άγιαξ-Μπενφίκα
19:45 Γαλατασαράι-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
22:00 Τσέλσι-Μπαρτσελόνα
22:00 Μάντσεστερ Σίτι-Λεβερκούζεν
22:00 Μπόντο/Γκλιμτ-Γιουβέντους
22:00 Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ
22:00 Νάπολι-Καραμπάγκ
22:00 Μαρσέιγ-Νιούκαστλ
22:00 Σλάβια Πράγας-Αθλέτικ Μπιλμπάο
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου
19:45 Πάφος-Μονακό
19:45 Κοπεγχάγη-Καϊράτ
22:00 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
22:00 Άρσεναλ-Μπάγερν Μονάχου
22:00 Λίβερπουλ-PSV
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεταμ
22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Ίντερ
22:00 Σπόρτινγκ-Κλαμπ Μπριζ
22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Αταλάντα
- Αταμάν: «Είμαστε στην αγορά για έναν ψηλό – Η κατάσταση του Λεσόρ δεν είναι ξεκάθαρη»
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι
- Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας»
- Η βαθμολογία της League Phase του Champions League (pic)
- Όλα τα γκολ της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League (vids)
- Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις