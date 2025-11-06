Η βαθμολογία της League Phase του Champions League (pic)

Ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τις εννιά αναμετρήσεις της Τετάρτης (5/11).

Στα πρώτα χρονικά παιχνίδια, η Πάφος πέτυχε την πρώτη ιστορική της νίκη στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, καθώς επικράτησε με σκορ 1-0 της Βιγιαρεάλ στη Λεμεσό. Η Καραμπάγκ πέτυχε μεγάλη ανατροπή από 0-1 σε 2-1 κόντρα στην Τσέλσι και αρκέστηκε εν τέλει στην ισοπαλία με 2-2, συνεχίζοντας την εκπληκτική φετινή της πορεία.

Από εκεί και πέρα, η Γαλατάσαραϊ έκανε περίπατο με 3-0 στην Ολλανδία κόντρα στον διαλυμένο Άγιαξ, η Μάντσεστερ Σίτι διέλυσε με το ευρύ 4-1 τη Ντόρτμουντ στην Αγγλία και η Νιούκαστλ νίκησε εύκολα με 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Η Ίντερ δυσκολεύτηκε αλλά έκαμψε την αντίσταση της ηρωικής Καϊράτ Αλμάτι στο «Τζουζέπε Μεάτσα» (2-1), ενώ στη ματσάρα του Βελγίου η μπίλια έκατσε στο «Χ» μεταξύ της Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη και της Μπαρτσελόνα (3-3).

Τέλος, μεγάλα «διπλά» με το ίδιο σκορ (0-1) πέτυχαν οι Μπάγερ Λεβερκούζεν και Αταλάντα στις έδρες των Μπενφίκα και Μαρσέιγ αντίστοιχα.

Η βαθμολογία:

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0

Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 0-3

Ατλέτικο – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0

Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν 1-2

Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό 0-1

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Πάφος – Βιγιαρεάλ 1-0

Καραμπάγκ – Τσέλσι 2-2

Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ 4-1

Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0

Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ 0-3

Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα 3-3

Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1

Ίντερ – Καϊράτ 2-1

Μαρσέιγ – Αταλάντα 0-1

Επόμενη αγωνιστική (5η):

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

19:45 Άγιαξ-Μπενφίκα

19:45 Γαλατασαράι-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

22:00 Τσέλσι-Μπαρτσελόνα

22:00 Μάντσεστερ Σίτι-Λεβερκούζεν

22:00 Μπόντο/Γκλιμτ-Γιουβέντους

22:00 Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ

22:00 Νάπολι-Καραμπάγκ

22:00 Μαρσέιγ-Νιούκαστλ

22:00 Σλάβια Πράγας-Αθλέτικ Μπιλμπάο

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

19:45 Πάφος-Μονακό

19:45 Κοπεγχάγη-Καϊράτ

22:00 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Άρσεναλ-Μπάγερν Μονάχου

22:00 Λίβερπουλ-PSV

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεταμ

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Ίντερ

22:00 Σπόρτινγκ-Κλαμπ Μπριζ

22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Αταλάντα