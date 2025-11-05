Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται την Πέμπτη (6/11, 19:45) από την Μάλμε, σε ένα κρίσιμο ματς για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει το ντεμπούτο του σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τους Πράσινους.

Μια εντυπωσιακή ιστορία συνδέει τον Ισπανό τεχνικό με τη σουηδική ομάδα, καθώς είχε τον τελευταίο του ευρωπαϊκό αγώνα κόντρα στον ίδιο σύλλογο πριν από 10 χρόνια.

Το τρομερό με τον Ράφα Μπενίτεθ και τη Μάλμε στην Ευρώπη

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ράφα Μπενίτεθ βρισκόταν στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, όταν υποδέχθηκαν στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» τη Μάλμε για Champions League στις 8 Δεκεμβρίου του 2015.

Όσον αφορά εκείνο το παιχνίδι λοιπόν, η «Βασίλισσα» επικράτησε της σουηδικής ομάδας με το επιβλητικό 8-0, με τα τέρματα των Μπενζεμά (3), Κριστιάνο Ρονάλντο (4) και Κόβασιτς, ισοφαρίζοντας μάλιστα και τη μεγαλύτερη νίκη της διοργάνωσης, την οποία κατέχει ο ίδιος με τη Λίβερπουλ, όταν «σκόρπισαν» την Μπεσίκτας με το ίδιο σκορ τη σεζόν 2007-2008.