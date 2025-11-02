Ο Μπενίτεθ θα χρειαζόταν μαγικό ραβδί

Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και το έχει αποδείξει στην καριέρα του, όμως δεν είναι μάγος. Σε μερικές μέρες δεν πρόκειται να επιλύσει τα προβλήματα του Παναθηναϊκού και σίγουρα, δεν πρόκειται να μεταμορφώσει τους παίκτες. Ναι, θα τους βελτιώσει, θα τους τονώσει την αυτοπεποίθηση, αλλά δεν μπορεί να τους μεγαλώσει το ταλέντο και να τους δυναμώσει την προσωπικότητα. Αυτά είναι φυσικά χαρακτηριστικά σε έναν άνθρωπο και όχι επίκτητα.

Η πολυπόθητη σταθερότητα θα επιτευχθεί δύσκολα για τον Παναθηναϊκό και μάλλον ο Ράφα Μπενίτεθ το έχει καταλάβει. Δεν ξέρω πως τα περίμενε όταν ανέλαβε, αλλά συνήθως η πράξη είναι πιο δύσκολη από τη θεωρία. Οπότε, ο Παναθηναϊκός θα παίζει καλά και θα νικάει σε 2-3 παιχνίδια, όμως θα έχει και πισωγυρίσματα. Τουλάχιστον, στο επόμενο δίμηνο, μέχρι να έρθει ο Ιανουάριος και να ενισχυθεί το ρόστερ σε κάποια από τα… κραυγαλέα κενά του.

Πάντως, το οξύμωρο από το ματς του Πανθεσσαλικού Σταδίου, είναι πως μετά την ήττα ο Ράφα Μπενίτεθ αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει συγνώμη από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Παρότι έχει τη μικρότερη ευθύνη απ’ όλους τους υπόλοιπους και βρίσκεται στην Αθήνα δέκα μέρες περίπου, ο Ισπανός απολογήθηκε με τον τρόπο του από τους θεατές που πλήρωσαν εισιτήριο και έφυγαν δυσαρεστημένοι από το θέαμα που παρακολούθησαν.

Δεν ισχυρίζομαι ότι οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού δεν στεναχωρήθηκαν. Όμως δεν σου δίνουν την εντύπωση ότι θα «σκάσουν» κιόλας, ότι προσπαθούν όσο περισσότερο μπορούν για να αντιστρέψουν την κατάσταση. Οι «πράσινοι» αφήνουν την αίσθηση ότι όλα είναι «εντάξει», ότι έχασαν αλλά η ζωή θα συνεχιστεί σαν να μην συμβαίνει τίποτα στο «Γεώργιος Καλαφάτης».

Αυτό είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα για τον Ράφα Μπενίτεθ: να ξεβολέψει το γκρουπ του από τη νιρβάνα που επικρατεί. Κυρίως οι οπαδοί δυσανασχετούν γιατί δεν βλέπουν την μέγιστη προσπάθεια και λιγότερο για τα αρνητικά αποτελέσματα. Κάτι που δεν δήλωσε τυχαία ο Μπενίτεθ τις προηγούμενες ημέρες…

«Οι οπαδοί μας να είναι περήφανοι, είτε νικάμε, είτε όχι» είχε σχολιάσει ο Ισπανός προπονητής, διότι αντιλήφθηκε τη γνώμη που σχηματίζει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Τώρα δεν το νιώθουν όσοι πάνε στις εξέδρες των αγώνων του Τριφυλλιού και αντιδρούν αναλόγως. Ωστόσο, δυστυχώς, ένα δυναμικό που έχει συνηθίσει να μην αναλαμβάνει ευθύνες και να κρύβεται πίσω από την οργή για τον Γιάννη Αλαφούζο, δεν είναι βέβαιο ότι θα δεχτεί να βγει… στον τάκο.

Υ.Γ.: Σίγουρα εάν άλλος προπονητής στο 75’, με τον Παναθηναϊκό να χάνει 1-0, έβαζε στο ματς δύο στόπερ και έναν αμυντικό χαφ, θα δεχόταν σφοδρή κριτική. Όμως, η απόφαση του Μπενίτεθ έχει διαφορετική ανάγνωση: οι αλλαγές που είχε για την επίθεση δεν τον κάλυπταν. Με όσα είδαμε την περασμένη Τετάρτη στο Περιστέρι, τι θα περιμέναμε από τον Μαντσίνι και τον Ταμπόρδα; Τίποτα, είναι η απάντηση.