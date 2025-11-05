newspaper
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
«Μεμονωμένος» ο σεισμός στην Ξάνθη, λέει ο Παπαζάχος – «Δύσκολη περιοχή η Θράκη»
Ελλάδα 05 Νοεμβρίου 2025 | 16:30

«Μεμονωμένος» ο σεισμός στην Ξάνθη, λέει ο Παπαζάχος – «Δύσκολη περιοχή η Θράκη»

«Η γένεση σεισμών σε ένα ρήγμα έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να την παρακολουθούμε», σημείωσε ο Κώστας Παπαζάχος, μιλώντας για την πρωινή σεισμική δόνηση στην Ξάνθη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευερέθιστο έντερο: Η διατροφή «φάρμακο», σύμφωνα με την επιστήμη

Ευερέθιστο έντερο: Η διατροφή «φάρμακο», σύμφωνα με την επιστήμη

Spotlight

«Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας, μέχρι στιγμής είναι ένας μεμονωμένος σεισμός», τόνισε ο καθηγητής Φυσικής Λιθόσφαιρας, Σεισμολογίας και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος, για τον σεισμό μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 5 Νοεμβρίου, σε θαλάσσια περιοχή 13 χιλιόμετρα δυτικά- βορειοδυτικά της Ξάνθης.

«Έχει κάποιους λίγους σεισμούς που τον έχουν συνοδεύσει, της τάξης των 2 βαθμών, απλά είναι σε μια περιοχή χαμηλής σεισμικότητας που δεν είναι συνηθισμένοι οι κάτοικοι σε σεισμικές δονήσεις και γι’ αυτό υπάρχει η ανησυχία», σημείωσε ο κ. Παπαζάχος, διευκρινίζοντας ότι «ένας μεμονωμένος σεισμός που συμβαίνει σχεδόν κάθε εβδομάδα στον ελλαδικό χώρο δεν μπορεί από μόνος του να προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία, ωστόσο θα παρακολουθήσουμε πώς θα εξελιχθεί η ακολουθία το επόμενο χρονικό διάστημα».

Ο κ. Παπαζάχος, στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισήμανε ότι «προφανώς και (το επίκεντρο του σεισμού) είναι κοντά σε ένα μεγάλο ρήγμα, σε ένα σημείο στην προέκταση του ρήγματος της Ξάνθης μέσα στον ορεινό όγκο της Σταυρούπολης», εξηγώντας ότι «πολλοί από τους σεισμούς συμβαίνουν πάνω σε μεγάλες και γνωστές ρηξιγενείς δομές του ελληνικού χώρου και γι’ αυτό αξίζουν κάποιας ιδιαίτερης προσοχής», όμως «αυτό δε σημαίνει ότι κάθε φορά που συμβαίνει προκαλεί και κάποια ενεργοποίηση – για παράδειγμα στο ρήγμα της Κεφαλλονιάς υπάρχει συνεχόμενη σεισμική δραστηριότητα και σε πάρα πολλά άλλα ρήγματα» .

Σύμφωνα με τον ίδιο, «απλά πρέπει να έχουμε τον νου μας πώς εξελίσσεται η ακολουθία. Η γένεση σεισμών σε ένα ρήγμα έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να την παρακολουθούμε, αλλά από μόνη της δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό», είπε, διευκρινίζοντας ότι η σεισμική ακολουθία έως αργά το μεσημέρι ήταν εξαιρετικά υποτονική.

«Δύσκολη περιοχή η Θράκη»

Η περιοχή της Θράκης, όπως ανέφερε ο καθηγητής, είναι από τις πιο «δύσκολες» περιοχές του ελληνικού χώρου, γιατί «ενώ είναι μια περιοχή χαμηλής σεισμικότητας- έχει πολύ χαμηλή μέση σεισμικότητα- έχει πολύ μεγάλα ρήγματα και σε ιστορικούς χρόνους έχει δώσει πολύ ισχυρούς σεισμούς που έχουν ξεπεράσει το μέγεθος 7».

Σημείωσε ότι «σημαίνει ότι τα ρήγματα αυτά δε δίνουν σεισμούς αλλά σε πολύ αραιά χρονικά διαστήματα, κάποιοι μπορεί να είναι και πολύ μεγάλοι. Είναι σαν να χιονίσει ξαφνικά στην Ιεράπετρα, δε συμβαίνει συχνά» , παρατηρώντας πως ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος με τη σεισμική δραστηριότητα στην Ξάνθη όπως για παράδειγμα στην Κεφαλλονιά και στο Αίγιο.

«Η δυσκολία της περιοχής είναι ότι δίνει μεγάλους σεισμούς αλλά σε πολύ αραιά χρονικά διαστήματα. Ο κόσμος θεωρεί ότι η Θράκη ανήκει σε ασεισμικές περιοχές, ενώ ασεισμικές περιοχές δεν υπάρχουν στον ελληνικό χώρο», σημείωσε, λέγοντας ότι είναι πολύ νωρίς για περαιτέρω εκτιμήσεις.

«Να κάνουμε υπομονή, να δούμε πώς θα πάει η ακολουθία, αν αυτή επεκτείνεται χωρικά, αν υπάρχουν έντονοι μετασεισμοί κ.ά. Αν δεν περάσουν δύο με τρεις ημέρες δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι δε θα γίνει ένας ισχυρότερος σεισμός αύριο», κατέληξε ο κ. Παπαζάχος.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Απέκρουσε» τους πωλητές η αγορά – Έκλεισε οριακά θετικά

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Απέκρουσε» τους πωλητές η αγορά – Έκλεισε οριακά θετικά

Κολωνός: Αγωνία για 16χρονη που εξαφανίστηκε τον Απρίλιο από χώρο παιδικής προστασίας
Ελλάδα 05.11.25

Αγωνία για 16χρονη που εξαφανίστηκε τον Απρίλιο από χώρο παιδικής προστασίας στον Κολωνό

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα για το συμβάν και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο

Σύνταξη
Πλακιάς: Ζητά από την Καρυστιανού να διαψεύσει τα νέα σχόλια περί δημιουργίας κόμματος
Ελλάδα 05.11.25

Ο Πλακιάς ζητά από την Καρυστιανού να διαψεύσει τα νέα σχόλια περί δημιουργίας κόμματος

«Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου», έγραψε ο Νίκος Πλακιάς για νέα σχόλια που έκανε ο Νίκος Καραχάλιος για τη δημιουργία «κινήματος - κόμματος» από τη Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Επιστρέφει στα Βορίζια παρά τις απειλές η μητέρα της 56χρονης – Παραμένουν σχεδόν 400 αστυνομικοί στην περιοχή
Ελλάδα 05.11.25

Επιστρέφει στα Βορίζια παρά τις απειλές η μητέρα της 56χρονης – Παραμένουν σχεδόν 400 αστυνομικοί στην περιοχή

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στα Βορίζια όπου η ανησυχία για την επόμενη μέρα είναι έντονη - «Να σταματήσει το κακό εδώ», ζήτησε μέσω του in η μητέρα της 56χρονης

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ακρίβεια: «Σκουριασμένα» τα «εργαλεία» – Τα νοικοκυριά παραμένουν σε απόγνωση
Οικονομικές Ειδήσεις 05.11.25

«Σκουριασμένα» τα «εργαλεία» για την ακρίβεια - Τα νοικοκυριά παραμένουν σε απόγνωση

Με νέα «όπλα» στη «μάχη» ρίχνεται η κυβέρνηση αλλά τα «πυρά» μοιάζουν άσφαιρα. Δεν έχουν πειστεί οι πολίτες που σε ποσοστό 81% απαντούν πως η ακρίβεια παραμένει αμείωτη. Η εθελοντική πρωτοβουλία για τις μειώσεις τιμών και τα διπλά «ταμπελάκια».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Aρκετά με τη βία της σιωπής»: Η Κρίστεν Στιούαρτ καταγγέλει την κινηματογραφική βιομηχανία 
Culture Live 05.11.25

«Aρκετά με τη βία της σιωπής»: Η Κρίστεν Στιούαρτ καταγγέλει την κινηματογραφική βιομηχανία 

Η Κρίστεν Στιούαρτ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς της γενιάς της, ύψωσε τη φωνή της ενάντια στη σιωπή και τον αποκλεισμό που βιώνουν οι γυναίκες σκηνοθέτιδες στην κινηματογραφική βιομηχανία, περιγράφοντάς την ως «σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και προκαλώντας τις συναδέλφους της να «κόψουν το δικό τους νόμισμα» αντί να δέχονται τον τοκενισμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Technogym & New York College: Συνεχίζουμε μαζί για τη νέα γενιά επαγγελματιών wellness
Τα Νέα της Αγοράς 05.11.25

Technogym & New York College: Συνεχίζουμε μαζί για τη νέα γενιά επαγγελματιών wellness

Η συνεργασία της Technogym, brand του Ομίλου Φάις και παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο του wellness, με το New York College, συνεχίζεται δυναμικά και φέτος, επενδύοντας στην εκπαίδευση της νέας γενιάς επαγγελματιών fitness & wellness.

Σύνταξη
Η πρόεδρος του Μεξικού δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση – Άνδρας προσπάθησε να τη φιλήσει και της έπιασε το στήθος
Κλαούντια Σέινμπαουμ 05.11.25

Η πρόεδρος του Μεξικού δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση – Άνδρας προσπάθησε να τη φιλήσει και της έπιασε το στήθος

Βίντεο δείχνει άνδρα να προσπαθεί να φιλήσει και να αγκαλιάσει την Κλαούντια Σέινμπαουμ, υπογραμμίζοντας τόσο τον κίνδυνο για την ασφάλεια όσο και την παρενόχληση που αντιμετωπίζουν Μεξικάνες

Σύνταξη
Η απίθανη δικαιολογία του Ζίμπερτ για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ταρέμι
On Field 05.11.25

Η απίθανη δικαιολογία του Ζίμπερτ για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ταρέμι

Ο Λανουά, ο οποίος ήταν και παρατηρητής διαιτησίας στο ματς Ολυμπιακός-Αρης 2-1, ζήτησε εξηγήσεις από τον Ζίμπερτ για το μεγάλο λάθος στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου

Βάιος Μπαλάφας
«Η Γερμανία είναι ο οίκος ανοχής της Ευρώπης»: Η Πρόεδρος της Bundestag ενάντια στην πορνεία
Γερμανία 05.11.25

«Είμαστε ο οίκος ανοχής της Ευρώπης»: Η Πρόεδρος της Bundestag ενάντια στην πορνεία

Η πρόεδρος της Bundestag ζήτησε την απαγόρευση της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών, ακολουθώντας το παράδειγμα της Σουηδίας ή της Νορβηγίας. Η πολιτικός επέκρινε με έντονα λόγια την κατάσταση στη Γερμανία

Σύνταξη
Κ. Θ. Δημαράς: Το αιώνιο δίλημμα για την ανθρωπότητα
Η ανθρώπινη πολυφωνία 05.11.25

Κ. Θ. Δημαράς: Η τραμπάλα

Το αδιάκοπο πάει κι έλα ανάμεσα στον θετικισμό και την μυστικόπαθη διάθεση

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Επιστολή Φάμελλου σε Κακλαμάνη για άμεση σύγκληση των επιτροπών της Βουλής για το λουκέτο των ΕΛΤΑ
Βουλή 05.11.25

Επιστολή Φάμελλου σε Κακλαμάνη για άμεση σύγκληση των επιτροπών της Βουλής για το λουκέτο των ΕΛΤΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι απαιτείται άμεσα ο εκ νέου προσδιορισμός της συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για το ζήτημα των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
Κλιματική καταστροφή, εμπόλεμες συγκρούσεις και οικονομική κρίση: Τι φοβούνται περισσότερο οι Ευρωπαίοι;
Κόσμος 05.11.25

Κλιματική καταστροφή, εμπόλεμες συγκρούσεις και οικονομική κρίση: Τι φοβούνται περισσότερο οι Ευρωπαίοι;

Σε μια ΕΕ που ταλανίζεται από πολιτική αστάθεια, κοινωνική ανασφάλεια και απώλεια εμπιστοσύνης, οι Ευρωπαίοι εκφράζουν πρωτοφανή απαισιοδοξία για το μέλλον της δημοκρατίας και της ίδιας της ηπείρου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε
Europa League 05.11.25

Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Μάλμε (6/11, 19:45), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ενώ τον συνδέει μια απίστευτη ιστορία με τη σουηδική ομάδα.

Σύνταξη
Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Καμία ευθύνη» 05.11.25

Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Στόχος μου να αποκαταστήσω τη θεσμικότητα και τη διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισε στην εξεταστική επιτροπή ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σε ποιον δεν έχει συμβεί: Γυμνιστές μπερδεύονται και τα πετάνε όλα σε λάθος παραλία – η αστυνομία δεν τους λυπήθηκε
Freedom 05.11.25

Σε ποιον δεν έχει συμβεί: Γυμνιστές μπερδεύονται και τα πετάνε όλα σε λάθος παραλία – η αστυνομία δεν τους λυπήθηκε

Η χαλαρή απόδραση για έξι γυμνιστές στη θάλασσα, κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα, καθώς μπέρδεψαν τις παραλίες. Και οι Αρχές στη Φλόριντα δεν έδειξαν επιείκεια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
