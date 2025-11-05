Για τον σεισμό των 4,5 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα στις 9:16 το πρωί στην Ξάνθη, μίλησε ο Καθηγητής Σεισμολογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

«Εκδηλώθηκε στις 9:16. Παρεμπιπτόντως, τυχαία βρίσκομαι στην Καβάλα και ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Είναι ένας σεισμός, για τον οποίο πρέπει να υπάρχει μία ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι είναι πάνω σε ένα μεγάλο ρήγμα, το ρήγμα της Ξάνθης-Χρυσούπολης-Καβάλας. Ήταν ιδιαίτερα έντονος, αντιληπτός από όλους. Είναι ένας σεισμός τον οποίο θα πρέπει να προσέξουμε λιγάκι τις αμέσως επόμενες ώρες, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Σε επιφυλακή είναι οι φορείς που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ευθύμιος Λέκκας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίστηκε στα 15,1 χιλιόμετρα και το επίκεντρο ήταν 13 χλμ βορειοδυτικά της Ξάνθης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης υπήρξε αναστάτωση με κατοίκους να βγαίνουν στα μπαλκόνια και στους δρόμους. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποια ζημιά ή τραυματισμός.