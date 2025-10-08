Στο φαινόμενο των κατολισθήσεων και των καθιζήσεων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, με αφορμή τον τεράστιο κρατήρα που δημιουργήθηκε ανάμεσα σε κατοικίες του χωριού Φυτείες στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, το πρωί της Τρίτης.

Όπως εξήγησε ο καθηγητής μιλώντας στο ERTNews, «τα έντονα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα και οι έντονες βροχοπτώσεις που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα συναντούν τα γεωδυναμικά φαινόμενα, που εξελίσσονται στην επιφάνεια του εδάφους και κάτω, δηλαδή σεισμοί, κατολισθήσεις, ρευστοποιήσεις κ.ο.κ.

Αναφερόμενος στον κρατήρα που άνοιξε, βάθους και διαμέρτου 6 μ., ο κ. Λέκκας είπε ότι «όπως και στη Λέσβο προηγουμένως, οι έντονες βροχοπτώσεις δρομολογούν κατολισθητικά φαινόμενα, τα οποία δεν είναι σπάνια. Εκδηλώνονται κατά καιρούς σε όλο το μήκος, σε όλη τη ζώνη από το Αιτωλικό μέχρι και την Αμφιλοχία».

Όπως εξήγησε, τα φαινόμενα εμφανίζονται σε αυτή τη ζώνη γιατί εκεί αναπτύσσονται πετρώματα, όπως γύψοι, που διαβρώνονται εύκολα από τη ροή των υπόγειων υδάτων τα οποία τροφοδοτούνται από τα επιφανειακά ύδατα.

«Οι κάτοικοι αυτές τις μέρες που βρέχει πάρα πολύ πρέπει να ελέγχουν ρωγμές σε κατασκευές ή πεζοδρόμια»

Στην περίπτωση της Αιτωλοακαρνανίας από τύχη ο κρατήρας δεν άνοιξε κάτω από τα σπίτια, τα οποία κατοικούνται, ωστόσο η πιθανότητα σοβαρότερης καταστροφής σε παρόμοιες περιπτώσεις είναι μεγάλη.

Λέκκας: Τι μπορούμε να κάνουμε

Ο κ. Λέκκας συνέχισε τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που «δύσκολα ανιχνεύεται, ασφαλώς μπορεί να γίνει έρευνα με γεωφυσικές διασκορπίσεις, αλλά δεν είναι τόσο ευδιάκριτες αυτές οι διασκορπίσεις. Είναι και μεγάλη περιοχή, οπότε καταλαβαίνετε ότι για να την ελέγξουμε χρειάζεται και χρόνος και χρήματα πάρα πολλά, με αμφισβητούμενα αποτελέσματα».

«Εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε», συνέχισε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, «είναι οι ιδιοκτήτες στα χωριά που είναι σε αυτή τη ζώνη μέσα, εάν παρατηρήσουν στις κατασκευές κάποιες ρωγμές, κάποιες ρωγμές, ή στα πεζοδρόμια ή στους δρόμους, τότε αυτό μπορεί να σημαίνει την έναρξη του φαινομένου. Έτσι λοιπόν καλό θα είναι οι κάτοικοι αυτές τις μέρες που βρέχει πάρα πολύ, και είχε καιρό να βρέξει βεβαίως, να ελέγχουν όλες αυτές τις ενδείξεις».

Ερωτηθείς για την κατάσταση των κτιρίων της χώρας, ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι όντως «ο δομημένος ιστός αρχίζει να παλιώνει και ειδικά σε ορισμένες περιοχές, σε άλλες περιοχές υφίστανται επεμβάσεις με μετατροπές σπιτιών σε διαφορετικές χρήσης από ό,τι στο παρελθόν», επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη ενός συστηματικού θεσμικού ελέγχου της στατικότητας σε κάθε ένα από τα κτίρια της χώρας, με πιστοποιητικό ασφαλείας που θα βεβαιώνει την αντοχή τους – όπως το ενεργειακό πιστοποιητικό -, με το κόστος του ελέγχου να πηγαίνει στους ιδιοκτήτες.