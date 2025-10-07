Αιτωλοακαρνανία: Απίστευτες εικόνες στις Φυτείες – Άνοιξε κρατήρας ανάμεσα σε σπίτια
Επικίνδυνη καθίζηση του εδάφους, με δημιουργία κρατήρα σημειώθηκε εντός της κοινότητας Φυτειών Αιτωλοακαρνανίας, δίπλα σε κατοικίες.
Αντιμέτωποι με ένα απίστευτο θέαμα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης οι κάτοικοι στις Φυτείες του Δήμου Ξηρομέρου.
Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, έγινε αντιληπτή από τους κατοίκους μία επικίνδυνη καθίζηση του εδάφους καθώς εντοπίστηκε εντός της κοινότητα και δίπλα σε κατοικίες ένας κρατήρας δεκάδων μέτρων.
Οι φωτογραφίες από το σημείο είναι απολύτως χαρακτηριστικές. Η γη έχει κυριολεκτικά ανοίξει ανάμεσα σε σπίτια του χωριού και το έδαφος υποχώρησε αρκετά μέτρα.
Από τις πρώτες πρωινές ώρες βρίσκεται προσωπικό του δήμου με αιρετούς στο σημείο, όπου απομονώθηκε και αναμένεται τεχνικό κλιμάκιο για να εκτιμήσει την κατάσταση.
Ο Δήμος Ξηρομέρου παράλληλα βρίσκεται σε επικοινωνία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ).
Δείτε φωτογραφίες:
