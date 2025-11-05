Σεισμός 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9:16 το πρωί της Τετάρτης στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίστηκε στα 15,1 χιλιόμετρα και το επίκεντρο ήταν 13 χλμ βορειοδυτικά της Ξάνθης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης υπήρξε αναστάτωση με κατοίκους να βγαίνουν στα μπαλκόνια και στους δρόμους. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποια ζημιά ή τραυματισμός.