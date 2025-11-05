newspaper
ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα εργασίας – Ποιοι έχουν προτεραιότητα
Οικονομικές Ειδήσεις 05 Νοεμβρίου 2025 | 21:28

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα εργασίας – Ποιοι έχουν προτεραιότητα

Η δράση δίνει έμφαση σε ομάδες που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ

Σύνταξη
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Από αύριο Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 10:00, ξεκινούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για το νέο «Ανοικτό πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής/εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω (30+)», με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021- 2027.

Μέσω του προγράμματος, άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω, απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης ή της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης, προώθησης στην απασχόληση και εργασιακής εμπειρίας που έχει υλοποιηθεί ποτέ και στοχεύει στη δημιουργία περίπου 50.000 νέων θέσεων σε επιχειρήσεις.

Ποιοι έχουν προτεραιότητα

Η δράση δίνει έμφαση σε ομάδες που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Κατά την υπόδειξη των ωφελουμένων από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, προτεραιότητα έχουν:

• Μακροχρόνια άνεργοι/ες (24+ μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας)

• Άνεργες γυναίκες

• Άνεργοι/ες που πλήττονται ή κινδυνεύουν από τη φτώχεια

• Άνεργοι/ες μέσης ηλικίας (45-64 ετών).

Διάρκεια και αποζημίωση

Η επαγγελματική εμπειρία διαρκεί 6 μήνες (6 ώρες ημερησίως, 5 ημέρες την εβδομάδα).

Η ΔΥΠΑ καταβάλλει στους συμμετέχοντες 704 ευρώ καθαρά τον μήνα (32 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες) και καλύπτει πλήρως την ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο στον e-ΕΦΚΑ.
Πώς συμμετέχουν οι επιχειρήσεις

Η συμμετοχή είναι απλή και πλήρως ψηφιακή:

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο https://www.gov.gr/ δηλώνοντας την ειδικότητα και τα προσόντα των θέσεων που επιθυμούν να προσφέρουν.

Η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις και οι εργασιακοί σύμβουλοι υποδεικνύουν τους κατάλληλους υποψηφίους.

Όριο συμμετοχής ανά επιχείρηση

Προσωπικό Επιχείρησης Ανώτατος Αριθμός Ωφελουμένων

0 – 3 άτομα 1

4 – 9 άτομα 2

10 – 19 άτομα 3

20 – 30 άτομα 5

31 – 50 άτομα 8

51 + άτομα 20% του προσωπικού (έως 20 ωφελούμενους).

Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 220 εκατομμύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» – ΕΣΠΑ 2021-2027.

Πηγή: ot.gr

Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;
Σε επιφυλακή 05.11.25

Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;

Τα σχέδια δαπανών στην Ευρώπη ωθούν τα επίπεδα χρέους υψηλότερα, τροφοδοτούμενα από τα κίνητρα της Γερμανίας και τους αυξανόμενους αμυντικούς προϋπολογισμούς - Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ακρίβεια: «Σκουριασμένα» τα «εργαλεία» – Τα νοικοκυριά παραμένουν σε απόγνωση
Οικονομικές Ειδήσεις 05.11.25

«Σκουριασμένα» τα «εργαλεία» για την ακρίβεια - Τα νοικοκυριά παραμένουν σε απόγνωση

Με νέα «όπλα» στη «μάχη» ρίχνεται η κυβέρνηση αλλά τα «πυρά» μοιάζουν άσφαιρα. Δεν έχουν πειστεί οι πολίτες που σε ποσοστό 81% απαντούν πως η ακρίβεια παραμένει αμείωτη. Η εθελοντική πρωτοβουλία για τις μειώσεις τιμών και τα διπλά «ταμπελάκια».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέο κληρονομικό δίκαιο: 12 ημερομηνίες – κλειδιά για την προστασία των κληρονόμων
Οικονομία 05.11.25

Νέο κληρονομικό δίκαιο: 12 ημερομηνίες – κλειδιά για την προστασία των κληρονόμων

Από την αποποίηση έως τη δημοσίευση της διαθήκης και από το διάστημα συμβίωσης για ζευγάρια σε ελεύθερη ένωση μέχρι την προθεσμία για την εκκαθάριση και την αναγγελία δανειστών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η κοινωνική οικονομία στη ζωή των Ευρωπαίων: «Τι’ ναι τούτο;» ρωτάνε οι 9 στους 10 Έλληνες
Ευρωβαρόμετρο 05.11.25

Η κοινωνική οικονομία στη ζωή των Ευρωπαίων: «Τι’ ναι τούτο;» ρωτάνε οι 9 στους 10 Έλληνες

Άγνωστη έννοια είναι η κοινωνική οικονομία για το 90% των Ελλήνων. Όταν όμως τους εξηγούν τι είναι, οι οχτώ στους δέκα τη θεωρούν σημαντική για την ευημερία της χώρας τους. Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γιατί η Ελλάδα εξακολουθεί να φοροδιαφεύγει
Οικονομικές Ειδήσεις 05.11.25

Γιατί η Ελλάδα εξακολουθεί να φοροδιαφεύγει

Η φοροδιαφυγή εξακολουθεί να υπονομεύει την ανάπτυξη, να αλλοιώνει τον ανταγωνισμό και να συρρικνώνει τον δημοσιονομικό χώρο για κοινωνικές δαπάνες και επενδυτική πολιτική

Αλέξανδρος Κλώσσας
Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» – Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση
Σκληρή στάση 04.11.25

Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» - Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση

Ενεργοποιήθηκε εκ νέου ο μηχανισμός «damage control» στο Μαξίμου. Το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ και η έκρηξη των «γαλάζιων» βουλευτών προκαλεί ντόμινο εξελίξεων. Παραιτήθηκε ο CEO του Οργανισμού. Αναβλήθηκε η συνεδρίαση των επιτροπών στη Βουλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στουρνάρας: Οι ελληνικές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος
ΤτΕ 04.11.25

Στουρνάρας: Οι ελληνικές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος

Οι τέσσερις άξονες που θα πρέπει να κινηθεί η ελληνική μεταποίηση προκειμένου να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, σύμφωνα με τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα

Σύνταξη
Γρηγόρης Σκλήκας: Το who is who του μάνατζερ των ΕΛΤΑ που του τράβηξε το χαλί η κυβέρνηση
Γρηγόρης Σκλήκας 04.11.25

Το who is who του μάνατζερ των ΕΛΤΑ που του τράβηξε το χαλί η κυβέρνηση

Ο Γρηγόρης Σκλήκας βρέθηκε στη γωνία, δεχόμενος τα πυρά από τους βουλευτές της ΝΔ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και βρέθηκε και απομονωμένος από την ίδια την κυβέρνηση

Χρήστος Κολώνας - Γιώργος Μανέττας
Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα
Euroleague 05.11.25

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα

Τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση πραγματοποίησε στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός, χάνοντας από τον Ερυθρό Αστέρα με το... κολακευτικό, έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς (η διαφορά έφτασε και το +28), 86-68.

Σύνταξη
Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;
Σε επιφυλακή 05.11.25

Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;

Τα σχέδια δαπανών στην Ευρώπη ωθούν τα επίπεδα χρέους υψηλότερα, τροφοδοτούμενα από τα κίνητρα της Γερμανίας και τους αυξανόμενους αμυντικούς προϋπολογισμούς - Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΗΠΑ: Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι – Τουλάχιστον 9 νεκροί
ΗΠΑ 05.11.25

Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι - Τουλάχιστον 9 νεκροί

Το απόγευμα της Τρίτης, ένα αεροπλάνο της UPS, το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι

Σύνταξη
Λούβρο: Σταρ των social media και πρώην φύλακας μουσείου o ύποπτος για τη ληστεία
Βρήκαν DNA 05.11.25

Λούβρο: Σταρ των social media και πρώην φύλακας μουσείου o ύποπτος για τη ληστεία

Γνωστός των αρχών για διάφορα αδικήματα, τοπικός σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι το προφίλ του Αμπντουλαγέ Ν., ενός από τους υπόπτους για την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο.

Σύνταξη
LIVE: Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ
Champions League 05.11.25

LIVE: Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ

LIVE: Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 6.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δοκίμασαν τον διηπειρωτικό πύραυλο Minuteman III, που μπορεί να φέρει πυρηνικά
Κούρσα εξοπλισμών 05.11.25

ΗΠΑ: Δοκίμασαν τον διηπειρωτικό πύραυλο Minuteman III, που μπορεί να φέρει πυρηνικά

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για τα πυρηνικά ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι δοκίμασε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που μπορεί να φέρει κεφαλές.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ
Champions League 05.11.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι
Champions League 05.11.25

LIVE: Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι

LIVE: Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα
Champions League 05.11.25

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
The Marbles: Νέο ντοκιμαντέρ για τον επαναπατρισμό των Μαρμάρων του Παρθενώνα – «Κλεμμένη περιουσία»
«Δίκαιο αίτημα» 05.11.25

The Marbles: Νέο ντοκιμαντέρ για τον επαναπατρισμό των Μαρμάρων του Παρθενώνα – «Κλεμμένη περιουσία»

Το ερώτημα είναι ίδιο εδώ και δύο αιώνες, αλλά το πλαίσιο γύρω από αυτό αλλάζει δραματικά. Τώρα ένα νέο, προσωπικό και βαθιά στοχαστικό ντοκιμαντέρ φέρνει δυναμικά στο προσκήνιο το ζήτημα της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Μαρσέιγ – Αταλάντα
Champions League 05.11.25

LIVE: Μαρσέιγ – Αταλάντα

LIVE: Μαρσέιγ – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρσέιγ – Αταλάντα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 05.11.25

LIVE: Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 9.

Σύνταξη
Ακροδεξιός εξελέγη πρόεδρος της Βουλής στην Τσεχία – Ο βουλευτής αδερφός του προειδοποιεί ότι είναι «απειλή»
Τόμιο Οκαμούρα 05.11.25

Ακροδεξιός εξελέγη πρόεδρος της Βουλής στην Τσεχία – Ο βουλευτής αδερφός του προειδοποιεί ότι είναι «απειλή»

«Ο διορισμός του Τόμιο Οκαμούρα στην προεδρία της Βουλής είναι εθνική και διεθνής ντροπή» είπε από την πλευρά του ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών της Τσεχίας

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Λεβερκούζεν
Champions League 05.11.25

LIVE: Μπενφίκα – Λεβερκούζεν

LIVE: Μπενφίκα – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπενφίκα – Λεβερκούζεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 5.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ενέργεια και ελληνοαμερικανικές σχέσεις στις συναντήσεις Μητσοτάκη – «Σύντομα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις»
Διπλωματία 05.11.25

Ενέργεια και ελληνοαμερικανικές σχέσεις στις συναντήσεις Μητσοτάκη - «Σύντομα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις»

Συναντήσεις με τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύνταξη
