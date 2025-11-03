Πανδαισία: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
Δείτε γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αποτελέσματα και βαθμολογίες σε Premier League, Bundesliga, La Liga και Serie A.
Μετά την πανδαισία από γκολ και highlights το Σάββατο, το θέαμα στα μεγάλα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης συνεχίστηκε και την Κυριακή (2/11). Παρακολουθήστε γκολ και φάσεις από τα την Premier League, τη La Liga, τη Bundesliga και τη Serie A.
Αρχή από την Premier League όπου είχαμε μόλις δύο παιχνίδια. Στο πρώτο η Γουέστ Χαμ νίκησε με 3-1 τη Νιούκαστλ. (δείτε εδώ τα highlights).
Στο άλλο η Μάντσεστερ Σίτι «καθάρισε» και τη Μπόρνμουθ φτάνοντας έτσι τους 19 βαθμούς σε 10 αγωνιστικές, την ώρα που η πρωτοπόρος Άρσεναλ έχει 25. (δείτε εδώ τα highlights).
Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής στην Premier League:
Σάββατο 01/11
Μπράιτον-Λιντς 3-0
(11′ Γουέλμπεκ, 64′, 70′ Γκόμες)
Μπέρνλι-Άρσεναλ 0-2
(14′ Γκιόκερες, 35′ Ράις)
Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ 2-0
(30′ Ματετά, 51′ Κόλινς αυτ.)
Φούλαμ-Γουλβς 3-0
(9′ Σεσενιόν, 62′ Γουίλσον, 75′ Μοσκέρα αυτ.)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2
(48′ Γκιμπς Γουάιτ, 50′ Σαβόνα – 34′ Καζεμίρο, 81′ Ντιαλό)
Τότεναμ-Τσέλσι 0-1
(34′ Ζοάο Πέδρο)
Λίβερπουλ-Άστον Βίλα 2-0
(45′ Σαλάχ, 58′ Χράφενμπερχ)
Κυριακή 02/11
Γουέστ Χαμ-Νιουκάστλ 3-1
(35′ Πακετά, 45’+5′ Μπότμαν αυτογκόλ, 90’+7′ Σούτσεκ – 4′ Μέρφι)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ 3-1
(17′, 33′ Χάαλαντ, 60′ Ο’Ράιλι – 25′ Άνταμς)
Δευτέρα 03/11
Σάντερλαντ-Έβερτον (22:00)
Η βαθμολογία της Premier League σε 10 αγωνιστικές
Η επόμενη (11η) αγωνιστική:
Σάββατο 08/11
Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30)
Έβερτον-Φούλαμ (17:00)
Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι (17:00)
Σάντερλαντ-Άρσεναλ (19:30)
Τσέλσι-Γουλβς (22:00)
Κυριακή 09/11
Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ (16:00)
Μπρέντφορντ-Νιουκάστλ (16:00)
Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς (16:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ (18:30)
Συνεχίζουμε με τη Bundesliga όπου επίσης είχαμε δύο αναμετρήσεις την Κυριακή (2/11). Στο ένα η Κολωνία «σκόρπισε» το Αμβούργο με 4-1. (δείτε εδώ τα highlights).
Στο άλλο η Χοφενχάιμ πέρασε από την έδρα της Βόλφσμπουργκ με 3-2. (δείτε εδώ τα highlights).
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής της Bundesliga
Παρασκευή, 31/10
Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ 0-1
(37′ Γκιρασί)
Σάββατο, 01/11
Μάιντς-Βέρντερ Βρέμης 1-1
(36′ Βίντμερ – 86′ Στάγκε)
Λειψία-Στουτγκάρδη 3-1
(45′ Σαμπότ αυτ., 53′ Ντιομάντε, 90’+1′ Καρντόσο – 65’ Τόμας)
Ουνιόν Βερολίνου-Φράιμπουργκ 0-0
Ζανκτ Πάουλι-Γκλάντμπαχ 0-4
(15′, 40′ Ταμπάκοβιτς, 75′ Ματσίνο, 80′ Φράουλο)
Χάιντενχαϊμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1
(32′ Ζιβζιβάντζε – 55′ Κρίστενσεν)
Μπάγερν Μονάχου-Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-0
(25′ Γκνάμπρι, 31′ Τζάκσον, 44′ αυτ. Μπαντέ)
Κυριακή, 02/11
Κολωνία-Αμβούργο 4-1
(25′ Άτσε, 48′ Κάινζ, 90’+4′ Ελ Μάλα, 90’+9′ Καμίνσκι – 61′ Ντόμπε)
Βόλφσμπουργκ-Χόφενχαϊμ 2-3
(14′, 56′ Αμούρα – 31′, 62′ Μπέργκερ, 50′ Πρόμελ)
Η βαθμολογία στη Bundesliga
Παρασκευή, 07/11
Βέρντερ Βρέμης-Βόλφσμπουργκ (21:30)
Σάββατο, 08/11
Λεβερκούζεν-Χάιντενχαϊμ (16:30)
Ουνιόν Βερολίνου-Μπάγερν Μονάχου (16:30)
Χόφενχαϊμ-Λειψία (16:30)
Αμβούργο-Ντόρτμουντ (16:30)
Γκλάντμπαχ-Κολωνία (19:30)
Κυριακή, 09/11
Φράιμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι (16:30)
Στουτγκάρδη-Άουγκσμπουργκ (18:30)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μάιντς (20:30)
Στην Primera Division η Θέλτα πέρασε από το Λεβάντε με σκορ 2-1. (δείτε εδώ τα highlights).
Από εκεί και πέρα η Αλαβές «λύγισε» στην έδρα της την Εσπανιόλ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Εξάλλου η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Έλτσε εντός έδρας με 3-1 και μείωσε την απόσταση που τη χωρίζει από τη Ρεάλ στους 5 βαθμούς. (δείτε εδώ τα highlights).
Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι η Μπέτις νίκησε εύκολα με 3-0 τη Μαγιόρκα (δείτε εδώ τα highlights).
Το αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής της Primer Division
Παρασκευή, 31/10
Χετάφε-Τζιρόνα 2-1
(72′ Μαρτίν, 86′ Μαγιοράλ – 90’+4′ Στουάνι)
Σάββατο, 1/11
Βιγιαρεάλ-Ράγιο Βαγιεκάνο 4-0
(22′ Μορένο, 56′ Μολέιρο, 58′ Κομεσάνια, 65′ Πέρεθ)
Ατλέτικο-Σεβίλλη 3-0
(64′ Άλβαρες, 77′ Γκονζάλες, 90′ Γκριεζμάν)
Σοσιεδάδ-Μπιλμπάο 3-2
(38′ Μέντες, 47′ Γκέδες, 90’+2′ Γκοροτσατέγι – 42′ Γκουρουθέτα, 79′ Ναβάρο)
Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 4-0
(19′, 31′ Εμπαπέ, 44′ Μπέλιγχαμ, 82′ Καρέρας)
Κυριακή, 2/11
Λεβάντε-Θέλτα 1-2
(66′ Αριάγκα – 40′ Μινγκουέθα, 90+1′ Ρόμαν)
Αλαβές-Εσπανιόλ 2-1
(5′ Σουάρεθ, 40′ Μπογέ – 56′ Φερνάντεθ)
Μπαρτσελόνα-Έλτσε 3-1
(9′ Γιαμάλ, 11′ Τόρες, 61′ Ράσφορντ – 42′ Μιρ)
Μπέτις-Μαγιόρκα 3-0
(10′, 34 Άντονι, 37′ Εζαλζουλί)
Δευτέρα, 3/11
Οβιέδο-Οσασούνα (22:00)
Η βαθμολογία στη La Liga
Η επόμενη αγωνιστική (12η)
Παρασκευή, 7/11
Έλτσε-Σοσιεδάδ
Σάββατο, 8/11
Τζιρόνα-Αλαβές
Σεβίλλη-Οσασούνα
Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε
Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ
Κυριακή, 8/11
Μπιλμπάο-Οβιέδο
Ράγιο Βαγιεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης
Βαλένθια-Μπέτις
Μαγιόρκα-Χετάφε
Θέλτα-Μπαρτσελόνα
Και ολοκληρώνουμε την Κυριακάτικη (2/11) πανδαισία των γκολ με τη Serie A.
Η Ίντερ πέρασε νικηφόρα με σκορ 2-1 από την έδρα της Βερόνα, έφτασε τους 21 βαθμούς και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την πρωτοπόρο Νάπολι που έχει 22.
Στο μεταξύ η ιστορική Φιορεντίνα παρέμεινε στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας, καθώς είδε τη Λέτσε να περνάει από τη Φλωρεντία με 1-0.
Από εκεί και πέρα σε ένα «χορταστικό» παιχνίδι Τορίνο και Πίζα αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2.
Νικηφόρο ήταν το πέρασμα της Μπολόνια από την έδρα της Πάρμα καθώς επικράτησε με 3-1.
Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής της Serie A
Σάββατο (01/11)
Ουντινέζε-Αταλάντα 1-0
(40′ Τζανιόλο)
Νάπολι-Κόμο 0-0
Κρεμονέζε-Γιουβέντους 1-2
(83′ Βάρντι – 2′ Κόστιτς, 68′ Καμπιάσο)
Κυριακή (02/11)
Βερόνα-Ίντερ 1-2
(40′ Τζιοβάνε – 16′ Ζιελίνσκι, 90’+3′ αυτ. Φρέζε)
Τορίνο-Πίζα 2-2
(42′ Σιμεόνε, 45’+3′ Τσε Άνταμς – 13′, 29′ Μορέο
Φιορεντίνα-Λέτσε 0-1
(23′ Μπερίσα)
Πάρμα-Μπολόνια 1-3
(1′ Μπερναμπέ – 17’/68′ Κάστρο, 90’+2′ Μιράντα)
Μίλαν-Ρόμα 1-0 (82’πεν. Ντιμπάλα)
Δευτέρα (03/10)
Σασουόλο-Τζένοα 19:30
Λάτσιο-Κάλιαρι 21:45
Η βαθμολογία της Serie A
Η επόμενη αγωνιστική (11η)
Παρασκευή 7/11
Πίζα – Κρεμονέζε 21:45
Σάββατο 8/11
Κόμο – Κάλιαρι 16:00
Λέτσε – Ελλάς Βερόνα 16:00
Γιουβέντους – Τορίνο 19:00
Πάρμα – Μίλαν 21:45
Κυριακή 9/11
Αταλάντα – Σασουόλο 13:30
Μπολόνια – Νάπολι 16:00
Τζένοα – Φιορεντίνα 16:00
Ρόμα – Ουντινέζε 19:00
Ίντερ – Λάτσιο 21:45
