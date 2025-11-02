Βόλφσμπουργκ – Χόφενχαϊμ 2-3: Τρίτη σερί νίκη

Την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα πανηγυρίζει η Χόφενχαϊμ, η οποία πέρασε από τη «Volkswagen Arena» επικρατώντας της Βόλφσμπουργκ με 3-2, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Η ομάδα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, που αγωνίστηκε βασικός σε όλο το ματς, μπορεί να προηγήθηκε αλλά είδε την αντίπαλό της να κάνει την ανατροπή και παρότι ισοφάρισε, δεν κατάφερε να πάρει κάποιον βαθμό από την αναμέτρηση.

Οι «λύκοι» πήραν κεφάλι στο σκορ με τον Μοχάμεντ Αμούρα στο 14′, αλλά η Χόφενχαϊμ απάντησε στο 31′ με τον Βούτερ Μπέργκερ να κάνει το 1-1. Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά με τον Γκρίσχα Πρέμελ στο 50′, αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Αμούρα. Το τελικό 3-2 για τη Χόφενχαϊμ διαμόρφωσε ο Μπέργκερ στο 62ο λεπτό της συνάντησης.

ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ: Γκράμπαρα, Κουμπεντί, Σέιλτ, Κουλιεράκης, Τσέντνερ (90+2′ Πεϊτσίνοβιτς), Άρνολντ, Βίνι Σόουζα, Ντάγκιμ, Έρικσεν (75’ Βιντ), Σβάνμπεργκ (60’ Μάιερ), Αμούρα.

ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ: Μπάουμαν, Τσουφάλ, Χράνατς, Χαϊντάρι (46’ Καμπάκ), Μπερνάρντο, Μπέργκερ, Αβντουλαχού, Πρέμελ (83’ Πρας), Τουρέ, Λέμπερλε (75’ Μπεμπού), Ασλάνι (46’ Κράμαριτς)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:

Άουγκσμπουργκ – Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1

Λειψία – Στουτγκάρδη 3-1

Μάιντζ – Βέρντερ Βρέμης 1-1

Ουνιόν Βερολίνου – Φράιμπουργκ 0-0

Ζανκτ Πάουλι – Γκλάντμπαχ 0-4

Χάιντενχαϊμ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1

Μπάγερν Μονάχου – Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-0

Κολωνία – Αμβούργο 4-1

Βόλφσμπουργκ – Χόφενχαϊμ 2-3

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

07/11 21:30 Βέρντερ – Βόλφσμπουργκ

08/11 16:30 Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν

08/11 16:30 Λεβερκούζεν – Χαϊντενχάιμ

08/11 16:30 Αμβούργο – Ντόρτμουντ

08/11 16:30 Χοφενχάιμ – Λειψία

08/11 19:30 Γκλάντμπαχ – Κολωνία

09/11 16:30 Φράιμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι

09/11 18:30 Στουτγκάρδη – Άουγκσμπουργκ

09/11 20:30 Άιντραχτ – Μάιντζ