Βόλφσμπουργκ – Μάιντς 1-1: Ισοπαλία με… μοιραίο τον Κουλιεράκη

Μετά το «διπλό» της πρεμιέρας, η Βόλφσμπουργκ «σκόνταψε» στην έδρα της απέναντι στη Μάιντς (1-1). Οι φιλοξενούμενοι με το πέναλτι του Αμίρι στο 89′ «έσωσαν την παρτίδα» και πήραν τον πρώτο τους βαθμό στο πρωτάθλημα, μη επιτρέποντας στους «Λύκους» να κάνουν το 2Χ2.

Σε ένα ακόμη ματς ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ήταν βασικός κι αναντικατάστατος στην ενδεκάδα της Βόλφσμπουργκ, αλλά εξελίχθηκε σε «μοιραίο» παίκτη της, μιας και από δικό του χέρι στην εκπνοή κι εξέταση της φάσης από τον VAR προήλθε το πέναλτι με το οποίο η Μάιντς έφυγε αήττητη από την «Βολκσβάγκεν Αρένα».

ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ: Γκραμπάρα, Φίσερ, Γεντζ, Κουλιεράκης, Τσέντερ (90+6’ Μέλε), Άρνολντ, Σόουζα (90+6’ Βιντ), Σκοφ Όλσεν (46’ Τσέρνι), Μάιερ (69’ Σβάνμπεργκ), Βίμερ, Πεϊνόβιτς (69’ Αμούρα)

ΜΑΪΝΤΣ: Τσέντνερ, Ντα Κόστα, Μπελ (46’ Χάνσε-Όλσεν), Κορ, Κασί, Σανό, Αμίρι, Μουένε (69’ Βεράτσνινγκ), Νορντίν (82’ Μπομπζίν), Λι, Βάιπερ (69’ Σιμπ)

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Αμβούργο – Ζανκτ Πάουλι 0-2 (19′ Τζουιγκαλά, 60′ Χουντοντζί)

Χόφενχαϊμ – Άιντραχτ 1-3 (90+1′ Πρόμελ / 17′, 27′ Ντόαν, 51′ Γιουζούν)

Λειψία – Χάιντενχαϊμ 2-0 (48′ Μπαουμγκάρτνερ, 78′ Ρόμουλο)

Βέρντερ – Λεβερκούζεν 3-3 (44′ πεν. Ρομάνο Σμιντ, 76′ Ισαάκ Σμιντ, 90+4′ Κουλιμπαλί / 5′, 64′ πεν. Σικ, 35′ Τίλμαν)

Στουτγκάρδη – Γκλάντμπαχ 1-0 (79′ Αντρές)

Άουγκσμπουργκ – Μπάγερν 2-3 (53′ Γιάκιτς, 76′ Κομούρ / 28′ Γκνάμπρι, 45+4′ Ντίας, 48′ Ολίσε)

Βόλφσμπουργκ – Μάιντς 1-1 (9′ Τσέντερ / 89′ πεν. Αμίρι)

31/8 18:30 Ντόρτμουντ – Ουνιόν

31/8 20:30 Κολωνία – Φράιμπουργκ

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

12/9 21:30 Λεβερκούζεν – Άιντραχτ

13/9 16:30 Ουνιόν – Χόφενχαϊμ

13/9 16:30 Χάιντενχαϊμ – Ντόρτμουντ

13/9 16:30 Μάιντς – Λειψία

13/9 16:30 Φράιμπουργκ – Στουτγκάρδη

13/9 16:30 Βόλφσμπουργκ – Κολωνία

13/9 19:30 Μπάγερν – Αμβούργο

14/9 16:30 Ζαντ Πάουλι – Άουγκσμπουργκ

14/9 18:30 Γκλάντμπαχ – Βέρντερ