Όλα τα γκολ και τα highlights της 9ης αγωνιστικής της Super League (vids)

Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη ημέρα του προγράμματος της 9ης αγωνιστικής της Super League. Δείτε στα βίντεο που ακολουθούν όλα τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα των έξι έως τώρα αγώνων που έχουν ολοκληρωθεί, αφού το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το Αστέρας Aktor – ΟΦΗ.

Το Σάββατο, ο Βόλος πέτυχε τη μεγάλη έκπληξη της αγωνιστικής, νικώντας 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό και έφτασε τους 15 βαθμούς, αφήνοντας τους «πράσινους» στην 8η με 12.

Την πολύ καλή πορεία της στο πρωτάθλημα συνέχισε και η Κηφισιά, η οποία πέρασε νικηφόρα 2-1 από την έδρα του Ατρομήτου, φτάνοντας τους 12 βαθμούς και αφήνοντας αντίστοιχα τους Περιστεριώτες στους 9.

Στο σημαντικότερο ματς της αγωνιστικής το βράδυ του Σαββάτου, παρότι αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 73′, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τον Άρη με πρωταγωνιστές τους Ποντένσε και Ταρέμι και έκανε το 3×3 μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Το απόγευμα της Κυριακής πια, ο Λεβαδειακός συνέχισε την ξέφρενη φέτος πορεία του, επικρατώντας 2-0 της ΑΕΛ στην «AEL FC Arena» και πάτησε στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Λίγο αργότερα, ο ΠΑΟΚ έκανε «πάρτι» στις Σέρρες, παίρνοντας ευρεία νίκη με 5-0 χωρίς να συναντήσει αντίσταση από τον Πανσερραϊκό.

Στο τελευταίο ματς του προγράμματος της Κυριακής, η ΑΕΚ πήρε τη νίκη 1-0 επί του Παναιτωλικού χάρη σε γκολ του Πινέδα στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 1/11

Βόλος – Παναθηναϊκός 1-0

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

Ολυμπιακός – Άρης 2-1

Κυριακή 2/11

ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός 0-2

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 0-5

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0

Δευτέρα 3/11

17:00 Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ

Η επόμενη αγωνιστική (10η):

Σάββατο 8/11

17:00 Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet

Κυριακή 9/11

15:00 Άρης – Αστέρας Τρίπολης

15:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός

17:00 Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός

17:30 ΟΦΗ – ΑΕΚ

19:00 Ατρόμητος – Βόλος

21:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ