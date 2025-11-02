Μπαρτσελόνα – Έλτσε 3-1: Επέστρεψαν στις νίκες οι «μπλαουγκράνα»

Η Μπαρτσελόνα άφησε πίσω της την ήττα στο ντέρμπι με τη Ρεάλ επικρατώντας με 3-1 της Έλτσε στο Μονζουίκ για την 11η αγωνιστική της La Liga. Έτσι μείωσε στους πέντε βαθμούς τη διαφορά της από τους Μαδριλένους που το Σάββατο είχαν διαλύσει με 4-0 τη Βαλένθια.

Μόλις στο 8′ ο Γιαμάλ από ασίστ του Μπαλντέ έκανε το 1-0 με σουτ ενώ στο 11′ ο Φερμίν έκλεψε, έδωσε στον Φεράν που πλάσαρε για το 2-0. Στο 33′ ο Φερμίν πλησίασε σε ακόμη ένα γκολ, ενώ στη συνέχεια ο Ράσφορντ έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες και στο 42′ ο Μιρ μείωσε σε 2-1 με πλασέ σε τετ α τετ.

Στο δεύτερο μέρος ο Μιρ είχε δύο δοκάρια για την Έλτσε, αλλά η Μπαρτσελόνα έφτασε στο 3-1 με τον δραστήριο Ράσφορντ στο 60′. Από ασίστ του Φερμίν ο Άγγλος με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ενώ λίγο νωρίτερα είχε ακυρωθεί γκολ του για οφσάιντ.

Μπαρτσελόνα: Σέζνι, Μπαλντέ (73’ Μαρτίν), Αραούχο, Έρικ Γκαρσία, Κουντέ, Ντε Γιονγκ, Κασαδό, Φερμίν Λόπεθ (66’ Όλμο), Γιαμάλ (87′ Μπαρντάτζι), Φεράν Τόρες (87′ Ντρο Φερνάντεθ), Ράσφορντ (73’ Λεβαντόφσκι).

Έλτσε: Πένια, Πεδρόσα (81′ Ντόναλντ), Μπιγάς (69’ Φορτ), Αφενγκρούμπερ, Άλβαρο Νούνιεθ, Αγουάδο, Νέτο (46′ Μεντόθα), Φέμπας, Αντρέ Σίλβα (74’ Άλβαρο Ροτνρίγκεθ), Βαλέρα (69’ Γιάγκο Σαντιάγκο), Μιρ.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 31/10

Χετάφε-Τζιρόνα 2-1

Σάββατο, 1/11

Βιγιαρεάλ-Ράγιο Βαγιεκάνο 4-0

Ατλέτικο-Σεβίλλη 3-0

Σοσιεδάδ-Μπιλμπάο 3-2

Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 4-0

Κυριακή, 2/11

Λεβάντε-Θέλτα 1-2

Αλαβές-Εσπανιόλ 2-1

Μπαρτσελόνα-Έλτσε 3-1

Μπέτις-Μαγιόρκα (22:00)

Δευτέρα, 3/11

Οβιέδο-Οσασούνα (22:00)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (12η):

Παρασκευή, 7/11

Έλτσε-Σοσιεδάδ

Σάββατο, 8/11

Τζιρόνα-Αλαβές

Σεβίλλη-Οσασούνα

Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε

Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ

Κυριακή, 8/11

Μπιλμπάο-Οβιέδο

Ράγιο Βαγιεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης

Βαλένθια-Μπέτις

Μαγιόρκα-Χετάφε

Θέλτα-Μπαρτσελόνα