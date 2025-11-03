Η διπλωματία της LEGO: Viral ο Δανός ΥΠΕΞ με τον Αιγύπτιο ομόλογό του – «Φαραωνικά παιχνίδια» 

Δωρίζοντας ένα μοντέλο LEGO, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, έδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στην επίσημη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντέλ Άτι.

Ο Ρασμούσεν δώρισε ένα μοντέλο LEGO της Μεγάλης Πυραμίδας του Χέοπα (Khufu) στον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ φέρνοντας το παιχνίδια σε γεωπολιτικές σχέσεις και δυναμικές.

Η κίνηση του έχει χαιρετηθεί ως «ένας ευρηματικός διπλωματικός σχολιασμός που συνδέει τον αρχαίο πολιτισμό με τη σύγχρονη βιομηχανία και τη δημιουργικότητα» από τα media.

Η χειρονομία αυτή εκδηλώθηκε με αφορμή τα πρόσφατα μεγαλοπρεπή εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum – GEM), τα οποία πραγματοποιήθηκαν κοντά στις Πυραμίδες της Γκίζας.

Το GEM, ένα από τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά μουσεία στον κόσμο, κόστισε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον τουρισμό της Αιγύπτου, προσελκύοντας έως και οκτώ εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Παιχνίδι διπλωματίας

Το δώρο του Ράσμουσεν δεν επιλέχθηκε τυχαία. Η δανέζικη εταιρεία LEGO Group, με έδρα το Μπίλουντ της Δανίας, έχει καταφέρει να μετατρέψει το απλό πλαστικό τουβλάκι σε παγκόσμιο σύμβολο δημιουργικότητας, φαντασίας και εκπαιδευτικού παιχνιδιού.

Το όνομα LEGO προέρχεται, άλλωστε, από τη δανέζικη φράση leg godt, που σημαίνει «παίζω καλά».

Η LEGO σήμερα θεωρείται ένα από τα εμβληματικότερα «εξαγώγιμα» σύμβολα της Δανίας, εκπροσωπώντας την καινοτομία, την ποιότητα και τον παιγνιώδη χαρακτήρα της σκανδιναβικής κουλτούρας.

Επιλέγοντας ένα μοντέλο Πυραμίδας LEGO, ο Δανός ΥΠΕΞ συνδύασε έξυπνα το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο της Αιγύπτου με ένα brand που είναι συνώνυμο με την παιχνιδιάρικη δημιουργικότητα ανά τον κόσμο.

«Μία κίνηση που μετέτρεψε ένα σύγχρονο εμπορικό προϊόν σε γέφυρα πολιτιστικού διαλόγου και ενίσχυσε τους διπλωματικούς δεσμούς με έναν διασκεδαστικό και άμεσο τρόπο» σημειώνει η Corriere della Sera.

‘Ηπια δύναμη

Η LEGO έχει εξελιχθεί σε εθνικό σύμβολο της Δανίας ως μια μπράντα με τεράστια πολιτιστική, οικονομική και διπλωματική σημασία.

Η ιστορία της ξεκινά το 1932 από έναν ξυλουργό στο μικρό χωριό Μπίλουντ, αλλά έκτοτε έχει εξελιχθεί σε έναν παγκόσμιο κολοσσό.

Το 2014, η LEGO ξεπέρασε την Mattel (Barbie) και έγινε η μεγαλύτερη εταιρεία παιχνιδιών στον κόσμο σε έσοδα, κατοχυρώνοντας τη θέση της ως παγκόσμιος ηγέτης και συμβάλλοντας έκτοτε σημαντικά στο δανέζικο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) και στην απασχόληση.

Η εταιρεία εξάγει τη δανέζικη ταυτότητα σε όλο τον κόσμο, με τη φιλοσοφία της να είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα της χώρας που υπερασπίζεται την ιδέα ότι το παιχνίδι είναι η καλύτερη μορφή εκπαίδευσης.

Μέσω αυτού του παιχνιδιού, η LEGO εξάγει παγκοσμίως την εικόνα της Δανίας ως χώρας της καινοτομίας, της ποιότητας και της δημιουργικότητας.

Η εικόνα ενισχύεται από τη δημιουργία εμβληματικών κέντρων, όπως το LEGO House στο Μπίλουντ και η θρυλική LEGOLAND, που λειτουργούν ως άτυποι πρεσβευτές της σκανδιναβικής δημιουργικότητας, προσελκύοντας εκατομμύρια τουρίστες.