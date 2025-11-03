Κορυφαία στελέχη δύο εκ των κορυφαίων προμηθευτών φυσικού αερίου στην Ευρώπη, της ExxonMobil και της QatarEnergy, προειδοποίησαν τη Δευτέρα ότι ενδέχεται να διακόψουν τις συναλλαγές τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν αυτή δεν χαλαρώσει σημαντικά έναν νόμο για τη βιωσιμότητα που θα μπορούσε να επιβάλει πρόστιμα ύψους 5% των παγκόσμιων εσόδων τους.

Woods (Exxon): «Καταστροφικές συνέπειες»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Exxon, Darren Woods, δήλωσε στο Reuters στο περιθώριο της συνάντησης ADIPEC, στο Αμπού Ντάμπι, ότι η οδηγία της ΕΕ για τη δέουσα επιμέλεια των επιχειρήσεων σε θέματα βιωσιμότητας θα έχει «καταστροφικές συνέπειες» εάν υιοθετηθεί στην τρέχουσα μορφή της.

Η οδηγία απαιτεί από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού τους και στοχεύει να καταστήσει τις εταιρείες υπεύθυνες για τις ζημίες που προκαλούν, ακόμη και σε δραστηριότητες εκτός Ευρώπης.

«Αν δεν μπορούμε να είμαστε μια επιτυχημένη εταιρεία στην Ευρώπη και, το πιο σημαντικό, αν αρχίσουν να προσπαθούν να εφαρμόσουν την επιβλαβή νομοθεσία τους σε όλο τον κόσμο όπου δραστηριοποιούμαστε, θα είναι αδύνατο να παραμείνουμε εκεί», δήλωσε ο Woods.

Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Saad al-Kaabi, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της QatarEnergy, δήλωσε στο Reuters στην ίδια συνέντευξη ότι ο γίγαντας του φυσικού αερίου έχει έτοιμα σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που αποφασίσει να σταματήσει τις αποστολές προς την Ευρώπη – μια απειλή που, όπως έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ο Kaabi, δεν είναι μπλόφα.

Κaabi (QatarEnergy): «Δεν μπορούμε να επιτύχουμε το Net Zero»

Μιλώντας στην ADIPEC τη Δευτέρα, ο Kaabi επανέλαβε την απειλή να σταματήσει την προμήθεια LNG στην Ευρώπη, λέγοντας ότι δεν θα μπορεί να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην Ευρώπη αν η ΕΕ δεν αλλάξει ή ακυρώσει τον νόμο.

«Δεν μπορούμε να επιτύχουμε το net zero (σ.σ. μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου), και αυτό είναι μία από τις απαιτήσεις, μεταξύ άλλων», είπε ο Kaabi.

«Η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει ότι, κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται το φυσικό αέριο από το Κατάρ. Χρειάζεται φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ», είπε. «Χρειάζεται φυσικό αέριο από πολλά μέρη του κόσμου… είναι πολύ σημαντικό να το εξετάσουν πολύ σοβαρά».

Ο Woods δήλωσε ότι η νομοθεσία απαιτεί από μεγάλες εταιρείες όπως η ExxonMobil να εφαρμόσουν σχέδια κλιματικής μετάβασης που να συνάδουν με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5 °C πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα – μια απαίτηση που χαρακτήρισε τεχνικά ανέφικτη.

«Αυτό που με εκπλήσσει είναι ότι η υπερβολική απαίτηση δεν μας υποχρεώνει να το κάνουμε μόνο για τις δραστηριότητές μας στην Ευρώπη, αλλά και για όλες τις δραστηριότητές μας σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από το αν έχουν σχέση με την Ευρώπη ή όχι», είπε.

Στους κορυφαίους προμηθευτές της Ευρώπης

Η ExxonMobil και η QatarEnergy συγκαταλέγονται στις κορυφαίες προμηθεύτριες χώρες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρώπης, με την αμερικανική εταιρεία να συμβάλλει στο 50% περίπου των εισαγωγών της ΕΕ από αμερικανούς παραγωγούς το 2024, ενώ το Κατάρ έχει προμηθεύσει μεταξύ 12% και 14% του LNG του μπλοκ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η Ευρώπη αποτελεί επίσης σημαντική αγορά και για τις δύο εταιρείες, με την Exxon να δηλώνει πέρυσι ότι είχε επενδύσει 20 δισεκατομμύρια ευρώ στην περιοχή την προηγούμενη δεκαετία, ενώ η QatarEnergy έχει μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας με τη βρετανική Shell, τη γαλλική TotalEnergies και την ιταλική ENI.

Οι δύο εταιρείες, των οποίων οι αποστολές φυσικού αερίου προς την ήπειρο αυξήθηκαν κατακόρυφα μετά τη διακοπή των προμηθειών από τη Ρωσία, πιέζουν τώρα την Ένωση να εγκαταλείψει μέρος της πράσινης στρατηγικής της.

Τον περασμένο μήνα, οι κυβερνήσεις του Κατάρ και των ΗΠΑ προέτρεψαν τους Ευρωπαίους ηγέτες να επανεξετάσουν τον νόμο, ο οποίος, όπως ισχυρίστηκαν, απειλεί την παροχή αξιόπιστης και προσιτής ενέργειας στην Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε να διαπραγματευτεί περαιτέρω αλλαγές στο νόμο, και η ΕΕ στοχεύει να εγκρίνει τις τελικές αλλαγές μέχρι το τέλος του έτους.

«Θα θέλαμε πολύ να εξυπηρετήσουμε την Ευρώπη. Είμαστε αφοσιωμένοι στην Ευρώπη», δήλωσε ο Kaabi. «Δεν ζητάμε τίποτα το ιδιαίτερο, απλώς λέμε ότι θέλουμε να ανταγωνιζόμαστε σε μια δίκαιη αγορά».

