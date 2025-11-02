newspaper
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
01.11.2025 | 23:35
Σκότωσαν τον ποινικό Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ζοφερό το μέλλον των Big Oil – Γιατί χάνουν το «τρένο» της ΑΙ
Διεθνής Οικονομία 02 Νοεμβρίου 2025 | 00:15

Ζοφερό το μέλλον των Big Oil – Γιατί χάνουν το «τρένο» της ΑΙ

Οι μεγάλοι δυτικοί πετρελαϊκοί κολοσσοί (Big Oil) κατέβαλαν πέρυσι στους μετόχους ποσό ρεκόρ 120 δισ. δολαρίων

Δημήτρης Σταμούλης
ΕπιμέλειαΔημήτρης Σταμούλης
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Spotlight

Τι περισσότερο θα μπορούσαν να ζητήσουν οι πετρελαιακοί κολοσσοί (γνωστοί και ως Big Oil), αναρωτιέται ο Εconomist; Στο Οβάλ Γραφείο  έχουν έναν πρόεδρο που υπερασπίζεται το πετρέλαιο. Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αμφιταλαντεύονται ως προς τη δέσμευσή τους να καταργήσουν σταδιακά τα «βρώμικα» καύσιμα.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση για ενέργεια αυξάνεται χάρη σε μια φρενίτιδα επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων που καταναλώνουν ενέργεια. Περισσότερα καλά νέα ήρθαν την περασμένη εβδομάδα με την ανακοίνωση νέων αμερικανικών κυρώσεων σε ρωσικές ενεργειακές εταιρείες, γεγονός που ανέβασε τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου.

Σε ένα σίγουρο σημάδι ότι οι δυτικές πετρελαϊκές εταιρείες αισθάνονται απογοητευμένες για τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου τους, επιστρέφουν μετρητά στους μετόχους μέσω μερισμάτων και επαναγορών αντί να τα επενδύουν στην επέκταση της παραγωγής

Ωστόσο, οι καιροί είναι απροσδόκητα δύσκολοι για τον κλάδο των Big Oil, όπως υπογραμμίζει ο Economist. Από τις αρχές του περασμένου έτους ο δείκτης S&P 500 των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών έχει συνολική απόδοση, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων, της τάξης του 46%. Αντίθετα, οι αμερικανικοί κολοσσοί πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών όπως η Chevron και η Exxon, έχουν αποδόσεις μόλις 14% (βλ. διάγραμμα). Οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των BP, Eni, Shell και TotalEnergies, έχουν επίσης καταγράψει υποαποδόσεις.

Πριν από λίγο καιρό οι επιχειρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου έκαναν θραύση, λόγω της αύξησης των τιμών που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Έκτοτε οι τιμές -αν και ευμετάβλητες- έπεσαν, αφήνοντας τον κλάδο σε δυσχερή θέση.

Απογοήτευση επενδυτών

Οι επενδυτές θα αναζητήσουν σημάδια επιστροφής όταν οι Chevron, Exxon, Shell και TotalEnergies ανακοινώσουν τα τριμηνιαία κέρδη τους αυτή την εβδομάδα. Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για απογοήτευση. Η ζήτηση πετρελαίου είναι χαμηλή λόγω της μέτριας παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και της ταχείας εξάπλωσης των κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων. Εν τω μεταξύ, η προσφορά συνεχίζει να επεκτείνεται δυναμικά.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΙΕΑ), ο κόσμος παρήγαγε πλεόνασμα 1,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως κατά μέσο όρο από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο. Ο ΙΕΑ εκτιμά ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί στα 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως το επόμενο έτος.

Οι νέες κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο είναι απίθανο να δώσουν μεγάλη ώθηση στα κέρδη. Αν και οι τιμές spot αυξήθηκαν απότομα ως απάντηση στην είδηση, οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης δεν αυξήθηκαν. Η Ρωσία έχει ήδη δημιουργήσει έναν τεράστιο “σκοτεινό στόλο” δεξαμενόπλοιων για να αποφύγει τις κυρώσεις και πιθανότατα θα καταφέρει να βρει αγοραστές για το πετρέλαιό της, αν και με έκπτωση. Επιπλέον, άλλοι προμηθευτές είναι έτοιμοι να καλύψουν τυχόν κενά. Την επομένη της ανακοίνωσης των νέων μέτρων, ο υπουργός Πετρελαίου του Κουβέιτ δήλωσε ότι ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών είναι έτοιμος να επεκτείνει την παραγωγή για να αποφύγει την αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές.

Τι συμβαίνει με το φυσικό αέριο

Η αυξανόμενη ζήτηση για φυσικό αέριο δεν βοηθάει επίσης πολύ. Είναι αλήθεια ότι οι δυτικοί τεχνολογικοί κολοσσοί στρέφονται στο καύσιμο για την τροφοδοσία των κέντρων δεδομένων τους, παρά τη φωνητική υποστήριξή τους για την απεξάρτηση από τον άνθρακα. Αλλά στην Αμερική, όπου πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής των κέντρων δεδομένων, οι τιμές του φυσικού αερίου δεν έχουν ακόμη αυξηθεί πολύ, καθώς η εγχώρια προσφορά έχει επεκταθεί για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση. Η αδηφάγος όρεξη των τεχνολογικών κολοσσών για ενέργεια έχει ωφελήσει πολύ περισσότερο τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια, οι μετοχές των οποίων έχουν εκτιναχθεί, παρά τους πωλητές φυσικού αερίου. Κάνοντας τα πράγματα χειρότερα, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη και αλλού είναι πιθανό να μειωθούν τα επόμενα χρόνια, καθώς η παγκόσμια προσφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου αυξάνεται χάρη στις μεγάλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις υγροποίησης στην Αμερική και το Κατάρ.

Σε ένα σίγουρο σημάδι ότι οι Big Oil αισθάνονται απογοητευμένες για τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου τους, επιστρέφουν μετρητά στους μετόχους μέσω μερισμάτων και επαναγορών αντί να τα επενδύουν στην επέκταση της παραγωγής.

Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Rystad, οι τέσσερις δυτικοί των Big Oil που υποβάλλουν εκθέσεις αυτή την εβδομάδα μαζί με την BP και την Eni κατέβαλαν πέρυσι στους μετόχους ποσό ρεκόρ 120 δισ. δολαρίων, ποσό που αντιπροσωπεύει το 56% των συνδυασμένων λειτουργικών τους ταμειακών ροών – πολύ πάνω από το 30-40% που παρατηρήθηκε την προηγούμενη δεκαετία. Τον Ιούλιο η Shell ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 3,5 δισ. δολαρίων. Για να απελευθερώσουν μετρητά, οι πετρελαϊκοί κολοσσοί έχουν μειώσει το κόστος. Η Exxon ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα μειώσει το εργατικό δυναμικό της κατά 3-4%. Η Chevron βρίσκεται στη μέση μιας αναδιάρθρωσης που θα μπορούσε να μειώσει το προσωπικό της κατά το ένα πέμπτο. Η Conoco, ένας άλλος αμερικανικός πετρελαϊκός γίγαντας, προχωρά επίσης σε περικοπές, όπως και η BP και η Shell. Αντιμέτωποι με ένα ζοφερό μέλλον, οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες αδυνατίζουν.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο

ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Business
ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

inWellness
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Eurostat: Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 – Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση
Στοιχεία Eurostat 01.11.25

Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 - Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση

Η φορολογική επιβάρυνση σε όλη την EE αυξήθηκε το 2024 στο 40,4% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat - Ο παράγοντας της πανδημίας του κορονοϊού - Άνοδο στο 41,7% κατέγραψε η Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το πραγματικό σοκ με τις απολύσεις δεν έχει έρθει ακόμη – Μια ανησυχητική έρευνα
Συναγερμός για τους εργαζόμενους 01.11.25

Το πραγματικό σοκ με τις απολύσεις λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης δεν έχει έρθει ακόμη - Μια ανησυχητική έρευνα

Για δεκάδες χιλιάδες απολύσεις εξαιτίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, κάνει λόγο έρευνα της Goldman Sachs, η οποία αναφέρει ότι το πραγματικό σοκ δεν θα αργήσει να έρθει

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει
Διεθνής Οικονομία 31.10.25

ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει

Παρά τη θεαματική αύξηση του εμπορίου ανάμεσα στην ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, το οικονομικό χάσμα παραμένει βαθύ, αποκαλύπτοντας μια σχέση που ακόμη δεν έχει μετατραπεί σε πραγματική σύγκλιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η άνοδος και η πτώση της παγκοσμιοποίησης: Γιατί η επόμενη οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη
Νέα εποχή 31.10.25

Η άνοδος και η πτώση της παγκοσμιοποίησης: Γιατί η επόμενη οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης έχει διαμορφώσει την οικονομική και κοινωνική δομή του κόσμου από τα μέσα του 20ού αιώνα. Είναι όμως το σύστημα που εξυπηρετεί καλύτερα την ευημερία πλέον;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;
Διεθνής Οικονομία 30.10.25

Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;

Είναι η Ολλανδία παράδεισος για τους εργαζόμενους; Είναι οι εργάτες οικοδομών της Ευρώπης σε καλύτερη θέση από τους άλλους; Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει πού οι εργαζόμενοι είναι πιο ευχαριστημένοι με τους μισθούς τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη : «Η ευλογιά απειλεί να εξαφανίσει σπάνιες αυτόχθονες φυλές των αιγοπροβάτων»
Οικονομία 02.11.25

Θεσσαλονίκη : «Η ευλογιά απειλεί να εξαφανίσει σπάνιες αυτόχθονες φυλές των αιγοπροβάτων»

H ευλογιά απειλεί να εξαλείψει σπάνιες ελληνικές ράτσες αιγοπροβάτων. Περισσότερο κινδυνεύουν τα πρόβατα από τα κατσίκια. Οι θανατώσεις αφορούν μονάχα τον έλεγχο της ζωονόσου

Σύνταξη
Επεισόδια στα Εξάρχεια
Ελλάδα 02.11.25

Επεισόδια στα Εξάρχεια

Για δεύτερη ημέρα, μετά την άγρια επίθεση των ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων το βράδυ της Παρασκευής, σημειώνονται επεισόδια στα Εξάρχεια.

Σύνταξη
Τα ορφανά ελεφαντάκια του Ναϊρόμπι κοιμούνται με τους φροντιστές τους
Viral 02.11.25

Τα ορφανά ελεφαντάκια του Ναϊρόμπι κοιμούνται με τους φροντιστές τους

Μια φωτογραφία από το Sheldrick Wildlife Trust που αναδημοσιεύτηκε πρόσφατα, ανακίνησε το ενδιαφέρον για τα ορφανά ελεφαντάκια που χάνουν τους γονείς τους από λαθροκυνηγούς στην Κένυα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»

Από τις 20 Σεπτεμβρίου είχε να νικήσει η Λίβερπουλ στην Premier League και επιτέλους τα κατάφερε, επικρατώντας με 2-0 της Άστον Βίλα - Από... 10η που είχε βρεθεί για λίγο, ανέβηκε στη 2η θέση η ομάδα του Σλοτ

Σύνταξη
Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων
Παρίσι 01.11.25

Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων

Η εισαγγελέας στο Παρίσι απήγγειλε κατηγορίες σε δύο ακόμη άτομα για την κλοπή των κοσμημάτων στο Λούβρο. Συνολικά κρατούνται τέσσερα άτομα. Κανείς δεν γνωρίζει τι απέγιναν τα τεράστιας αξίας κλοπιμαία.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της
Εξωτερική πολιτική 01.11.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της

«Γεια σας Ελλάδα». Με αυτήν τη φράση, η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ ξεκίνησε την πρώτη της ανάρτηση στη χώρα μας. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει καθήκοντα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Απίθανα πράγματα στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ έκαναν «ντου» στο παρκέ και κυνήγησαν παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ (vid)
Μπάσκετ 01.11.25

Απίθανα πράγματα στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ έκαναν «ντου» στο παρκέ και κυνήγησαν παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ (vid)

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε αγώνα μπάσκετ στην Τουρκία, όταν οπαδοί της Μπούρσασπορ μπήκαν στο παρκέ και πήραν… στο κυνήγι παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ.

Σύνταξη
Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα
Janara 01.11.25

Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα

Στο Μπενεβέντο της Νότιας Ιταλίας, η μαγεία δεν είναι φολκλόρ. Από μια δίκη το 1428 έως τις σημερινές προφορικές μαρτυρίες, ο φόβος για τις Janare παραμένει ζωντανός — και κανείς δεν λέει το όνομά τους δυνατά.

Σύνταξη
Μπορεί η AI να εξαλείψει την οικονομία της απάτης;
Τεχνητή νοημοσύνη 01.11.25

Μπορεί η AI να εξαλείψει την οικονομία της απάτης;

Όταν όλοι έχουν μια… ιδιοφυΐα στην τσέπη τους -το κινητό- ή στο γραφείο και στο σπίτι -τον υπολογιστή- θα είναι λιγότερο ευάλωτοι σε παραπλανητικές πρακτικές – Η Τεχνητή Νοημοσύνη στα χέρια μας

Σύνταξη
Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Δέκα άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί
Κόσμος 01.11.25 Upd: 03:06

Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Δέκα άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί

Δέκα άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί σε τρένο στην περιοχή Χάντιγκτον του Κέιμπριτζσαϊρ, στην Βρετανία, σύμφωνα με την αστυνομία. Πρώτες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε
Έλλειψη διαφάνειας 01.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε

Το παράδειγμα των chatbots που χρησιμοποιήθηκαν στις ολλανδικές εκλογές δεν ήταν ενθαρρυντικό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σύστημα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων. Και κάνει «ασφαλείς» επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Η αλήθεια είναι απόλυτη άμυνα»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για τις καταστροφές, τις βλακείες και όσους την υποτίμησαν
Book of Lives 01.11.25

«Η αλήθεια είναι απόλυτη άμυνα»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για τις καταστροφές, τις βλακείες και όσους την υποτίμησαν

Η Μάργκαρετ Άτγουντ επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα: στα καναδικά δάση, στις καταστροφές και τις βλακείες που θυμάται, στους άνδρες που την υποτίμησαν και στις γυναίκες που την πολέμησαν

Σύνταξη
Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού

Έτσι έχει η κατάταξη στη Super League μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου (1/11) για την 9η αγωνιστική – Στην κορυφή ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί του Άρη, στο -10 ο Παναθηναϊκός που ηττήθηκε στον Βόλο.

Σύνταξη
Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα
Grand Kartal Hotel 01.11.25

Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 21 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια των χειμερινών σχολικών διακοπών, και κόστισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 34 παιδιά που βρισκόταν στο ξενοδοχείο

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο