Η Βρετανική αστυνομία κήρυξε κατά την διάρκεια της επίθεσης στο τρένο τον κωδικό «Πλάτων» – Τι σημαίνει

Η αστυνομία που ανταποκρίθηκε σε επίθεση με μαχαίρια σε τρένο κοντά στο Χάντινγκτον, σε κάποιο σημείο κήρυξε τον κωδικό «Πλάτωνα». Πρόκειται για τον εθνικό κωδικό που χρησιμοποιούν η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη Μεγάλη Βρετανία όταν ανταποκρίνονται σε «επιθετική τρομοκρατική επίθεση».

Αυτό διευκόλυνε τις αρχές αρχικά να μεταβούν ένοπλοι στο σημείο για να αφοπλίσουν τους δράστες και ταυτόχρονα δίνει αυξημένες αρμοδιότητες στους αξιωματικούς που τίθενται επικεφαλής τη επιχείρησης, ενώ τονίζεται το επείγον του περιστατικού και η άδεια χρήσης θανατηφόρας βίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Παρόλα αυτά η αστυνομία αντέδρασε με επαγγελματισμό και συνέλαβε τους υπόπτους ζωντανούς. Οι επιβάτες ανέφεραν ότι οι άνθρωποι πατούσαν ο ένας τον άλλον και ότι μερικοί κρύβονταν στις τουαλέτες για να γλιτώσουν. Ένας από αυτούς είπε στο Sky News ότι είδε έναν από τους επιτιθέμενους να ακινητοποιείται από την αστυνομία πριν συλληφθεί με τέιζερ.

Η κήρυξη κωδικού ακυρώθηκε λίγο αργότερα, σύμφωνα με την Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών, όμως οι αρχές είχαν ήδη αφοπλίσει και συλλάβει τους δράστες ενώ βεβαιώθηκαν πως δεν υπάρχουν άλλοι ύποπτοι στην περιοχή.

Η επίθεση στο τρένο ως «Επιθετική τρομοκρατική ενέργεια»

Η αστυνομία κήρυξε την κατάσταση «σοβαρό περιστατικό» και δήλωσε ότι η αντιτρομοκρατική αστυνομία υποστηρίζει την έρευνα. Όταν δηλώνεται επιθετική τρομοκρατική επίθεση, σημαίνει πως οι δράστες κυνηγούν πολίτες με σκοπό να τους σκοτώσουν, με μόνο στόχο την μεγιστοποίηση του αριθμού των θυμάτων και με δευτερεύουσας σημασίας την διαφυγή τους.

Μέχρι στιγμής δέκα άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, από τα οποία εννέα από τα οποία πιστεύεται ότι έχουν απειλητικά για τη ζωή τραύματα ή βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντονκάστερ προς το Κινγκς Κρος.

Ten people have been taken to hospital following a multiple stabbing on a train in Cambridgeshire. Nine are believed to have suffered life-threatening injuries. A major incident has been declared and @TerrorismPolice are supporting our investigation.https://t.co/kpyeKWR8cQ — British Transport Police (@BTP) November 2, 2025

Tι ανακοίνωσε η αρμόδια αστυνομία συγκοινωνιών για την επίθεση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ένοπλοι αστυνομικοί της Αστυνομίας του Κέιμπριτζσαϊρ επιβιβάστηκαν στο τρένο και συνέλαβαν δύο άτομα που σχετίζονται με το περιστατικό, τα οποία έχουν τεθεί υπό κράτηση. Το περιστατικό έχει χαρακτηριστεί ως σοβαρό και η Αντιτρομοκρατική υποστηρίζει την έρευνά μας, ενώ προσπαθούμε να διαπιστώσουμε τις πλήρεις συνθήκες και τα κίνητρα του περιστατικού.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας Κρις Κέισι δήλωσε: «Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό περιστατικό και πρώτα απ’ όλα οι σκέψεις μου είναι με όσους τραυματίστηκαν απόψε και τις οικογένειές τους.

» Διεξάγουμε επείγουσες έρευνες για να διαπιστώσουμε τι συνέβη και μπορεί να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε οτιδήποτε περαιτέρω. Σε αυτό το πρώιμο στάδιο δεν θα ήταν σκόπιμο να κάνουμε εικασίες σχετικά με τα αίτια του περιστατικού.

»Η ανταπόκρισή μας στο σταθμό συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Έχουν τοποθετηθεί φράγματα και τα τρένα δεν κυκλοφορούν προς το παρόν στην περιοχή, ενώ υπάρχουν και ορισμένοι δρόμοι που έχουν κλείσει».