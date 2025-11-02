Η Ολλανδία επιστρέφει γλυπτό 3.500 ετών στην Αίγυπτο

Η Ολλανδία θα επιστρέψει στην Αίγυπτο ένα αρχαίο γλυπτό 3.500 ετών, το οποίο εκτιμάται ότι είχε κλαπεί και εξαχθεί παράνομα, ανακοίνωσε ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σουφ, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ-Σίσι.

Όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, το γλυπτό απεικονίζει έναν ανώτερο αξιωματούχο από την εποχή του φαραώ Τούθμωσι Γ´ (1479-1425 π.Χ.) και θεωρείται ότι είχε εξαχθεί παράνομα, ενδεχομένως κατά τη διάρκεια των αναταραχών της Αραβικής Άνοιξης το 2011.

Το έργο εμφανίστηκε αργότερα στην αγορά τέχνης και κατασχέθηκε το 2022 σε μια ολλανδική έκθεση στο Μάαστριχτ, μετά από ανώνυμη καταγγελία για την παράνομη προέλευσή του.

Έρευνα της ολλανδικής αστυνομίας και της επιθεώρησης πολιτιστικής κληρονομιάς επιβεβαίωσε ότι το γλυπτό είχε λεηλατηθεί από την Αίγυπτο. Ο έμπορος που το κατείχε το παρέδωσε οικειοθελώς μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Η ολλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το γλυπτό αναμένεται να παραδοθεί στον Αιγύπτιο πρέσβη στην Ολλανδία μέχρι το τέλος του έτους, χωρίς να έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η είδηση έρχεται μία ημέρα μετά από τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, το οποίο φιλοξενεί πλήθος πολύτιμων αρχαιολογικών θησαυρών.

Κεντρική εικόνα: Αρχείου.