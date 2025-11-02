Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (2/11) στη Μάνη, όταν ένας 24χρονος μοτοσικλετιστής συγκρούστηκε με αγριογούρουνο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Πιο συγκεκριμένα, το δυστύχημα έγινε στο 11ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Γυθείου – Αρεόπολης. Μετά τη σύγκρουση με το ζώο η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε κολώνα και στη συνέχεια έπεσε σε χαντάκι.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γυθείου.